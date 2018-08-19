МЕЗЕБЕРГ (Германия), 19 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин пока не планирует совещание по рассмотрению идеи его помощника Андрея Белоусова о сверхдоходах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после переговоров главы государства с канцлером Германии.

Белоусов ранее предложил рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. В четверг стало известно, что ряд руководителей этих компаний приглашены 24 августа на встречу с Белоусовым.

"Нет. Президент не может проводить совещания по всем вопросам, которые находятся в проработке правительства", — ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин провести совещание по предложениям Белоусова о сверхдоходах.

Он подчеркнул, что есть экспертная точка зрения, есть согласие президента проработать этот вопрос. "Мы видим разные точки зрения. Будет все сформулировано", — добавил пресс-секретарь.