МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россия готова к возможному введению новых санкций США против участников строительства газопровода "Северный поток-2", эти санкции проект не остановят, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Новый пакет санкций США против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" находится в высокой стадии проработки, сообщила газета Wall Street Journal в субботу. Как заявили изданию бывшие и действующие чиновники США, проект санкций проходит процесс обсуждения, они могут быть введены уже в течение нескольких недель.

НЕ ОСТАНОВЯТ

"Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии", — заявил Джабаров.

По его словам, США не стоит рассчитывать на то, что санкции остановят реализацию проекта или будут способствовать выходу из него участников. "Несмотря на это, проект будет реализован, США не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа", — сказал сенатор.

Зампред комитета отметил, что на встрече в субботу Владимир Путин и Ангела Меркель в очередной раз подчеркнули, что "Северный поток-2" носит сугубо экономический характер. "И поэтому любые американские санкции против проекта, если они будут введены, будут свидетельствовать о том, что США ими прикрываются, чтобы выдавить конкурентов с … рынка, и занимаются недобросовестной конкуренцией", — отметил Джабаров.

Он убеждён, что с такой агрессивной политикой США только потеряют потенциальный рынок, свидетельством чему может служить Китай, который после развязанной против него Вашингтоном торговой войны готов закупать трубопроводный газ у России.

"Поэтому не думаю, что этих санкций стоит так сильно опасаться, как бы американцы ни стремились выкручивать участникам "Северного потока-2" руки", — заявил сенатор.

В субботу президент России Владимир Путин посетил Берлин, провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных коммерческих проектов, включая "Северный поток-2". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее заявил, что Путин и Меркель на встрече, говоря о возможных санкциях в связи с реализацией "Северного потока-2", согласились, что проект коммерчески выгоден и его надо оградить от нападок.

ПРОЕКТ

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.