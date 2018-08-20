МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает Минфину и Минэкономразвития РФ поддержать идею зачисления налогов от самозанятых граждан в местные бюджеты, соответствующие письма главы организации Александра Калинина на имя первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Орешкина есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению Калинина, сегодня местные власти экономически слабо заинтересованы в развитии данного сектора экономики на своих территориях, поскольку большая часть налоговых поступлений перечисляется в федеральный и региональный бюджеты, а доходы муниципалитетов формируются в основном исходя из региональных дотаций.

Минфин сейчас разрабатывает новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах, а затем будет распространен на всю страну. В рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить специальное приложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки.

По оценке "Опоры", легализация самозанятых может принести бюджетам десятки миллиардов рублей. Минфин более скромно оценивал эффект от своей инициативы и не ожидал значительных налоговых поступлений от нее, основной задачей министерство видит вывод этой категории из тени.

"Участие органов местного самоуправления в процессе развития института самозанятых граждан могло бы стимулировать передачу доходов, полученных от налогообложения этой категории граждан, на местный уровень. Получая доходы от налогообложения самозанятых граждан, муниципальные органы власти будут заинтересованы в увеличении числа данных лиц на своей территории", — пишет глава бизнес-объединения.

"Опора России" предлагает зачислять денежные средства, полученные от единого платежа с выручки или иного налога с самозанятых граждан, в доходы местных бюджетов. Аналогичный подход в настоящее время применяется в отношении доходов, полученных от налогообложения предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения", — добавляет он.