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КОММЕРСАНТ

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— Три свадьбы и одни разговоры — Как в Мезеберге все стремились к лучшему будущему — 18 августа президент России Владимир Путин приехал в резиденцию немецкого правительства в 60 километрах от Берлина на переговоры с Ангелой Меркель, успев побывать на свадьбе министра иностранных дел Австрии в земле Штирия. Специальный корреспондент "Ъ" обращает внимание на то, что немецкого канцлера на эту свадьбу не пригласили, но что в Мезеберге в этот день и своих свадеб хватало.

— Бремени еще много — Корреспондент "Ъ" увидела, что ждет беженцев в Сирии — Сирийская кампания для России длится почти три года: за это время авиация поразила сотни объектов инфраструктуры радикальных исламистов, поспособствовав возвращению свыше 90% территории страны под контроль правительственных сил. Корреспондент "Ъ" посмотрела на эти территории и увидела, как сейчас в Сирию призывают вернуться тех, кто когда-то бежал подальше от войны.

— Хлебное вместо — Экспортеры зерна ждут новых ограничений — Планы Минсельхоза обсудить прогнозы поставок зерна за рубеж обеспокоили экспортеров. В частности, настороженность у них вызывает перспектива возврата экспортной пошлины на пшеницу. Власти активно ищут новые источники доходов, поэтому риски введения подобных мер растут, согласны аналитики. Чиновники заверяют, что ограничений не обсуждают, но власти некоторых регионов уже выступают за приостановку экспорта.

— Банки вошли в зону риска — Розничный бум кредитования грозит обернуться новым кризисом — Стремясь компенсировать снижение доходности бизнеса и стагнацию в области корпоративного кредитования, банки в последний год усиленно наращивали кредитование физлиц. Однако из-за отсутствия предпосылок для роста платежеспособности заемщиков такой подход с высокой вероятностью приведет к кризису в перспективе двух лет, предупреждают аналитики.

— Работать до упадка статуса — Сменившие профессию пенсионеры трудятся сторожами, контролерами и продавцами — После выхода на пенсию продолжают работать около 40% россиян, и в ближайшие годы из-за рисков бедности их доля, по мнению экспертов Высшей школы экономики, будет только расти. Большинство пенсионеров стараются продолжить работать на том же месте, что и раньше,— чаще всего это бывает возможным в бюджетном секторе.

— Полгода без права на ускорение — Росстат подтвердил стагнацию в российской экономике — В первом полугодии 2018 года ВВП вырос на 1,6%, сообщил Росстат. Этот итог оказался несколько скромнее ожиданий Минэкономики и ЦБ. При этом положительное влияние факторов, толкавших экономику вверх в первой половине года, таких как экспорт (кроме нефти и газа), потребление домохозяйств, госстройки и ЧМ-18, постепенно сходит на нет. Уже вышедшая часть июльской статистики показала, что прошлый месяц оказался слабым как для промышленности, так и по части частных доходов и внутреннего спроса.

— У Турции отняли ступени — Рейтинговые агентства указали на рост рисков в экономике страны — На фоне резкого ослабления лиры Турция может столкнуться с жестким приземлением экономики, полагают аналитики рейтинговых агентств Standard & Poor`s и Moody`s, в пятницу снизивших оценки кредитоспособности этой страны. Существенным риском экономики Турции остается состояние ее банковского сектора, а также частных корпораций, которым в ближайший год предстоит рефинансировать $180 млрд внешнего долга.

— Жилье пытается подняться — Мониторинг строительства — Падение объемов жилищного строительства продолжается третий месяц, но по сравнению с маем и июнем оно несколько замедлилось. Как следует из доклада Росстата, в июле снижение составило 8,1% — было введено 5 млн кв. м жилья против 5,4 млн кв. м в июле 2017 года. Напомним, наиболее значительное падение темпов ввода жилья в этом году было зафиксировано в мае — 18,4%.

— Коммунистов оставляют без референдума — Альтернативные инициативные группы обходят партию в регионах — КПРФ теряет шансы на проведение всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Более чем в 20 регионах уже зарегистрированы альтернативные группы по проведению "пенсионного" референдума. Там коммунисты уже не смогут зарегистрировать свои группы. По закону, для проведения всероссийского референдума необходимо создать подгруппы более чем в половине субъектов РФ.

— В московских районах компромисса не нашли — Как независимые муниципальные депутаты поработали с "Единой Россией" — В ряде муниципалитетов Москвы, где единороссам по итогам выборов 2017 года не удалось получить большинство, обострились конфликты: споры идут вокруг трат, которые исполнительная власть закладывает на программы по благоустройству. В нескольких муниципальных округах не приняты местные бюджеты. Глава исполкома московского отделения "Единой России" Олег Смолкин подтвердил "Ъ", что во многих округах единороссы "так и не нашли общий язык" с оппозиционерами.

— Замдиректора ФСИН откатили под стол — Подсудимый чиновник утверждает, что платить ему было не за что — Как стало известно "Ъ", Гагаринский райсуд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Вместе с бывшим руководителем ФГУП "Производственно-промышленный дом ФСИН России" (ППД) Виталием Морусовым он обвиняется в хищении более 263 млн руб. при производстве обуви для заключенных и сотрудников пенитенциарной системы.

— В "Энергии" нашлись меченые купюры — СК возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников космической корпорации — Главное следственное управление Следственного комитета России (СК РФ) по Московской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Им предъявлены обвинения в покушении на мошенничество: по данным "Ъ", они требовали с одного из подрядчиков РКК откат за право участия в тендере "Энергии".

— Потомки пастухов не уходят с перевала — В Сочинском нацпарке новый имущественный конфликт — Инициативная группа жителей Сочи просит Владимира Путина и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина не допустить сноса строений на перевале Аишхо в Сочинском национальном парке. Около полутора сотен объектов, построенных в Краснополянском лесничестве на месте пастушьих домиков-балаганов, должны быть демонтированы по предписанию Росприроднадзора в связи с нарушением режима использования особо охраняемой природной территории.

— Биологических родителей вызывают в Верховный суд — Жительница Златоуста просит дать ей сведения о генетической матери — Верховный суд (ВС) России решит, можно ли сообщить усыновленному гражданину сведения о его биологических родителях, в случае если приемная семья не против этого. Кассационную жалобу подала Ольга Ледешкова из Златоуста (Челябинская область). Региональные власти и судебные инстанции ранее отказали ей в этом, сославшись на закон о защите персональных данных.

— Генсек, ушедший с миром — Скончался бывший глава Организации Объединенных Наций Кофи Аннан — Смерть бывшего генсека ООН Кофи Аннана вызвала в мире волну откликов, породив новый всплеск дискуссии об эпохе первого темнокожего руководителя этой организации и о ее роли в международной политике. Ведущие политики и дипломаты сходятся в том, что наследие Кофи Аннана, отстаивавшего принципы международного права во время войн в Югославии и Ираке и призывавшего к коллективным решениям кризисов и конфликтов, так и осталось невостребованным.

— Александр Лукашенко перетряхивает правительство — Новым премьером Белоруссии назначен один из архитекторов Евразийского союза — С понедельника в Белоруссии к работе приступает практически новое правительство. Старое, точнее весь его экономический блок во главе с премьером, в субботу отправил в отставку президент Александр Лукашенко. Глава государства объяснил, что уволенные чиновники плохо выполняли его указания. Новым премьер-министром стал Сергей Румас, возглавлявший ранее Банк развития и представлявший Белоруссию в совете Евразийской экономической комиссии. Одним из его достоинств Александр Лукашенко назвал то, что он "хорошо знает Россию".

— У самолетов проверяют прописку — Иностранные воздушные суда требуют регистрировать в России — Как выяснил "Ъ", Минтранс начал принуждать авиаторов переводить иностранные самолеты в реестр РФ. Пока основная часть судов зарегистрирована за рубежом, но Минтранс требует перерегистрировать возрастные суда в России. Это стало одной из причин задержек рейсов "Якутии": после того как у нее вышли из строя три из пяти SSJ 100, чиновники не разрешили взять на замену Boeing 737, зарегистрированный на Бермудах.

— Экс-владелец ПИК зашел в океанариум — Кирилл Писарев стал соинвестором проекта на Поклонной горе — Экс-владелец группы ПИК Кирилл Писарев, потеряв в прошлый кризис бизнес в Москве, пытается нарастить свой девелоперской портфель в столице. В этом бизнесмену помогает нынешний собственник казахстанского БТА-банка Кенес Ракишев, который привлек девелопера в качестве соинвестора в проект оценочной стоимостью $200 млн по строительству многофункционального комплекса с океанариумом на Поклонной горе.

— Роутерам выпрямляют маршрут — Правительству предложили ужесточить импорт IT-оборудования — Как стало известно "Ъ", российские производители предложили правительству новые меры по импортозамещению в отрасли связи. Речь идет об обязательной маркировке импортного телекоммуникационного оборудования и запрете посредников при импорте продукции Cisco, Huawei, ZTE и других компаний. Отраслевые ассоциации также рассчитывают получить доступ к таможенной статистике для выявления "подозрительных" операций.

— "Моспромстрой-фонду" освежат капитал — Донором выступит "Сафмар финансовые инвестиции" — Финансовый холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" внесет 160 млн руб. в капитал негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Моспромстрой-фонд". Денежное вливание требуется фонду для акционирования. Сейчас большая часть собственных средств НПФ представлена вложениями в акции девелопера "Моспромстрой", которые не будут учитываться в капитале фонда.

— Золото не устояло в торговых войнах — Доллар выигрывает в схватке с драгоценным металлом — На минувшей неделе цены на золото закрепились заметно ниже уровня $1200 за унцию, попутно обновив минимум с начала 2017 года. Уверенное укрепление американской валюты на фоне торговых войн и ожиданий роста ключевой ставки ФРС не дает золоту шансов вырасти в цене. Участники рынка не исключают снижения цен до $1100 за тройскую унцию, хотя рассматривают это как пессимистический сценарий.

— Люкс в залоге — В обеспечение займов в Москве чаще сдают премиальные и luxury-машины — Как стало известно "Ъ", в Москве и на юге РФ чаще, чем в среднем по стране, в залог сдают автомобили премиальных и люксовых брендов. Отечественные автомобили для обеспечения займов используют в Приволжском ФО. В целом лидерами залога стали бренды, входящие в топ-10 продаж российского рынка (Hyundai, Toyota, Volkswagen), а также Mercedes-Benz и BMW.

— "Возрождение" опять под арестом — Продаже банка мешает Лондонский суд — Активы братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых снова заморожены по решению Высокого суда Лондона. Он удовлетворил требования еще одного пула кредиторов, инвестировавших в кредитные ноты компании бизнесменов. В прошлый раз, чтобы снять арест, мешающий продаже банка "Возрождение", братья Ананьевы внесли обеспечение. Однако даже если они опять найдут такую возможность, ситуация коренным образом не изменится: на очереди третий пул кредиторов, а ВТБ готов купить только "чистый актив".

— Банки вошли в зону риска — Розничный бум кредитования грозит обернуться новым кризисом — Стремясь компенсировать снижение доходности бизнеса и стагнацию в области корпоративного кредитования, банки в последний год усиленно наращивали кредитование физлиц. Однако из-за отсутствия предпосылок для роста платежеспособности заемщиков такой подход с высокой вероятностью приведет к кризису в перспективе двух лет, предупреждают аналитики.

— На выход без оркестра — ВГТРК меняет ГДРЗ на другую недвижимость — По информации "Ъ", в обмен на здание Дома звукозаписи на Малой Никитской, которое ВГТРК передает в управление ФГУП "Издательство "Известия"", медиахолдинг получит от управделами президента (УДП) другое здание — в районе улицы Правды, где расположен центральный офис ВГТРК. ФГУП "Известия" не планирует использовать Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) под собственные нужды.

— Vostok New Ventures сел в автобус — Сервис Busfor получил $4 млн — Сервис онлайн-бронирования билетов на междугородние автобусы Busfor привлек нового инвестора: шведский фонд Vostok New Ventures (VNV) вложил в компанию $4 млн. Весь рынок автобусных перевозок в Восточной Европе и СНГ оценивается в $9 млрд, но до сих пор основной объем продаж происходит в офлайне. Онлайн-сервисам будет непросто приучить пользователей покупать билеты на автобус через интернет, предупреждают эксперты.

— Столичные лекарства разделят на всех — Получить доступ к госзаказу смогут несколько компаний — Освоить более 22 млрд руб., которые департамент здравоохранения Москвы выделит на поставку лекарств до 2028 года, сможет не одна, а сразу несколько компаний. Чтобы выполнить условия тендера, российским производителям и держателям международных патентов придется совместно вложиться в локализацию препаратов. Одному поставщику сделать это было бы нереально, жаловались ранее участники рынка.

— ОАО РЖД дадут новый совет — Монополии и ее потребителям обновят площадку для дискуссий — Как стало известно "Ъ", в ближайшее время правительство должно определиться с составом правительственной комиссии по транспорту, а затем и решить судьбу совета потребителей ОАО РЖД. По словам источников, курирующий вице-премьер Максим Акимов согласен, что совет нужно сохранить, но перечень обсуждаемых там вопросов может быть пересмотрен.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Майский указ Путина не сделает вялый рост российской экономики опережающим — Позитивный эффект от него обнулят санкции, считают экономисты — За три месяца в российской экономике произошло множество событий: президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий увеличение госрасходов на 8 трлн руб., власти готовятся повысить пенсионный возраст и НДС с 18 до 20%, а США готовятся ввести дополнительные санкции.

— "Газпром" готовится к войне за Европу — Компания открывает электронную торговую платформу для продажи газа европейским странам — 17 августа "Газпром экспорт" сообщил об открытии электронной торговой платформы для продаж газа в Европу. "Этот инструмент позволит усовершенствовать взаимодействие с нашими покупателями в Европе, сделав механизм продажи газа еще более эффективным. Кроме того, мы рассчитываем, что эта платформа станет дополнительным способом оптимизации поставок газа", – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Елены Бурмистровой.

— Путин и Меркель пообещали защитить "Северный поток-2" от нападок США — Лидеры России и Германии "сверили часы по актуальным вопросам" — Субботние переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель были "очень полезной, нужной и своевременной беседой", целью которой было не достижение договоренностей, а "сверка часов по актуальным вопросам". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по итогам трехчасовых переговоров в резиденции Мезеберг в немецком городе Гранзе.

— Прокуратура предложила не считать бизнесом сделки с государством — Это резко увеличит число арестов предпринимателей, опасаются эксперты — В Генпрокуратуре не видят необходимости вводить запрет на продление срока ареста предпринимателей, если по их делам не ведутся активные следственные действия. Об этом заявила в пятницу представитель ведомства Анна Анненкова на заседании экспертного совета при бизнес-омбудсмене.

— Статус безопасной гавани может помешать экономике Швейцарии — Торговые конфликты создают риск сильного укрепления франка — Резкий рост курса швейцарского франка к евро в 2015 г. ударил по швейцарским экспортерам. С тех пор экономика Швейцарии восстановилась благодаря ускорению мировой экономики и притоку туристов. Уровень безработицы в стране сейчас самый низкий за последние 10 лет и равен 2,6%, а Национальный банк Швейцарии осторожно прогнозирует, что ВВП в этом году вырастет на 2%, что станет максимумом с 2014 г.

— "СМП банк" Ротенбергов получил новую поддержку — Он сможет вести спецсчета участников госзакупок — "СМП банк", подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, будет допущен до работы со спецсчетами участников госзакупок, следует из опубликованного проекта правительственного постановления. Это одна из мер господдержки попавшего под санкции банка, сказано в пояснительной записке.

— "АвтоВАЗ" сможет размещать деньги в Renault Finance — Автоконцерн расширил пул банков для размещения свободных средств — "АвтоВАЗ", контролируемый Renault, сообщил в среду, что подписал 5-летний договор с Renault Finance SA (принадлежит Renault) о предоставлении займа в размере до 10 млрд руб. Компании тогда не смогли объяснить суть решения.

— Мэрия составила план застройки территории за гостиницей "Украина" — На месте пивзавода и карандашной фабрики появится жилье и офис "Роснефти" — Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы решила, что появится на одном из самых интересных для девелопмента участков – 14 га территории карандашной фабрики "Сакко и Ванцетти" и пивзавода "Бадаевский" между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко. "Капитал груп" и "Абсолют" построят там жилье, будет и штаб-квартира "Роснефти".

— Россия больше не крупнейший рынок для пивоваренной компании Carlsberg — На 1-е место вырвался Китай — Китай стал для датского концерна Carlsberg Group крупнейшим рынком, обогнав Россию, заявил президент компании Кеес т"Харт. По итогам 2017 года Китай стал лидером по продажам в натуральном выражении, но по операционной прибыли на 1-м месте оставалась Россия, сообщала компания. Теперь Китай впереди и в натуральном выражении, и в деньгах, подчеркнул т"Харт.

— ВТБ мешает суд — На следующий день после того, как ВТБ объявил о покупке банка "Возрождение", Высокий суд Лондона снова арестовал акции "Возрождения". Пакет акций был арестован 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру, рассказал партнер юрфирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Роман Макаров, представляющий интересы держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии братьев. Ареста добилась компания Withersworlwide, субподрядчик юрфирмы.

— Минсельхоз думает, как сдержать рост цен на зерно — Нерекордный урожай тревожит чиновников — Об инициативе Минсельхоза продать из государственного интервенционного фонда 1,5 млн т зерна с целью регулирования цен "Ведомостям" рассказали два участника зернового рынка. Вопрос о продаже из запасов фонда в 2018-2019 гг. дополнительно 1,5 млн т пшеницы и ячменя прорабатывается, подтвердил "Ведомостям" представитель Минсельхоза, это позволит сбалансировать расходы федерального бюджета на обслуживание фонда и оказать регулирующее воздействие на рынок.

— Желающих купить ресторан "Прага" в центре Москвы не нашлось — Торги по продаже здания на Арбате не состоялись — Аукцион, с которого должно было быть продано здание ресторана "Прага" на Арбате, признан несостоявшимся – в связи с отсутствием заявок, следует из протокола торгов. "Прага" – один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. Трактир для московских извозчиков под этим названием был открыт домовладелицей и меценатом Верой Фирсановой в 1872 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Берлинский экспресс — Владимир Путин обсудил с Ангелой Меркель реализацию Минских соглашений, "Северный поток-2" и будущее Сирии — Газопровод "Северный поток-2" удовлетворит потребности Европы дважды. Он не только покроет растущий спрос европейских стран на газ, обратил внимание партнеров президент Владимир Путин, но и не закроет возможности его транзита через Украину.

— Вместе — не тесно — Новые правила минстроя позволят расселить устаревшие общежития — С декабря в России начнут действовать новые правила проектирования общежитий и хостелов. Они станут комфортнее и просторнее. Правда, это касается только тех зданий, которые будут строить с ноля или реконструировать.

— Розницу сажают на диету — Торговые сети намерены сдерживать рост цен на продукты — На продовольственном рынке начинается борьба между поставщиками и продавцами продуктов питания. Производители убеждают торговые сети повысить закупочные цены, продавцы сопротивляются как могут. Что в итоге будет с ценами, в интервью "Российской газете" рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

— Кредиторы за нас спокойны — Fitch сохранило позитивный прогноз по рейтингам России — Агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России на инвестиционном уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Его аналитики отметили, что российская экономика в целом успешно справилась с апрельским раундом американских санкций, хотя угроза их расширения создает "риски для гибкости государственных финансов, доступа частного сектора к международному финансированию".

— Настрой на "гражданку" — Госдума обсудит вопрос субсидий на диверсификацию предприятий ОПК — Доля продукции гражданского назначения на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса должна увеличиваться и к 2030 году сравняться по объему с военной. О том, какие законодательные меры необходимо для этого предпринять, говорили в пятницу в Коврове участники совещания с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

— На свадьбу со своим самоваром — Перед встречей с канцлером Германии Владимир Путин ненадолго заехал в соседнюю Австрию, где проходила свадьба министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль. Президент вручил новобрачным памятные подарки, потанцевал с невестой, а также кратко побеседовал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который также был гостем на торжестве.

— Рука помощи канцлеру — Что пишут СМИ о встрече в Мезеберге — Разумеется, переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель стали одной из центральных тем мировых СМИ.

— "Ярс" спрятался в Сибири — Сразу три дивизии РВСН, дислоцированные под Иркутском, Барнаулом и Новосибирском, отправили пусковые установки подвижных ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М" и "Ярс" на маршруты боевого патрулирования.

— Кинопробы для лихача — Число камер на дорогах вырастет вдвое — До 2024 года Минтранс предлагает внедрить новые технические требования и стандарты обустройства автомобильных дорог с учетом цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Об этом говорится в проекте паспорта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (имеется в распоряжении "Российской газеты").

— Идите верной дорогой — Развитие экологических троп могут включить в нацпроект — Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в нацпроект по демографии предложения по развитию туристической индустрии. Чтобы сформировать инфраструктуру и условия для ведения здорового образа жизни, как того требует майский указ президента, надо создать пять пилотных проектов национальных туристических троп, считают в ОНФ.

— Больше доверия — ЦИК работает над поправками в законы, чтобы расширить возможности общественного наблюдения за выборами — Центризбирком будет вносить предложения по совершенствованию процедуры общественного наблюдения на выборах, чтобы доверие к ним в обществе возрастало. Об этом в пятницу заявила глава комиссии Элла Памфилова в ходе Первого всероссийского конгресса общественных наблюдателей.

— Каменный пляж — Морские берега России нуждаются в укреплении — Регионы могут обязать заниматься укреплением берегов морей. Правда, на средства федерального бюджета. Такие поправки в Водный кодекс внесены в Госдуму. Как пояснила "РГ" замначальника департамента госрегулирования в области водных ресурсов Минприроды России Евгения Иляхина, поправки готовились при участии министерства, поскольку сейчас вопрос берегоукрепления морских побережий "завис".

— Яблочный Спас на севере — Патриарх Кирилл побывал на Новой Земле — "Я открываю здесь то, что никогда не увидеть из московского кабинета", — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начавший в пятницу свой визит по северным епархиям с Новой Земли и продолживший его в выходные (визит продлится до 21 августа) посещением Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской епархий. "Проверка… и закалка" — вот то главное, что происходит с человеком на Севере, который постоянно дарит, по словам патриарха, "встречи с мужественными людьми".

— Огонь без разбора — Возбуждено новое уголовное дело по обстрелу Донбасса — Следственный комитет России продолжает отслеживать преступления, которые украинские силовики совершают на востоке страны. В пятницу стало известно, что Главное следственное управление СК располагает новыми фактами артобстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

— Одежда учится дышать — Роскачество разрабатывает для школьной формы ГОСТ — Уже в следующем году одежду для школы начнут шить по государственным стандартам. Как рассказали "Российской газете" в Роскачестве, сейчас над ГОСТом для школьной формы работает группа экспертов.

— Первые готовятся в дорогу — Транспорт — Электробусы пойдут по Москве с 1 сентября — Электробусы начнут ходить в Москве с 1 сентября. Об этом сообщил журналистам заммэра по транспорту Максим Ликсутов. Запустить в этот день планируют десять электробусов. Это инновационный транспорт, собравший все лучшие наработки.

— До цели не долетели — За месяц наши военные сбили в Сирии 45 беспилотников — Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков рассказал журналистам, как боевики в Сирии пытаются использовать против наших военных разного рода беспилотные средства. Причем разговор этот состоялся не в кабинетной тиши, а на авиабазе Хмеймим, куда главным образом боевики и направляют свои дроны. А среди слушателей Конашенкова было немало иностранных репортеров.

— Шашечки без акцента — Какие испытания ждут таксистов с иностранными правами — Недавно "РГ" писала о столичной инициативе по запрету найма таксистов с иностранными правами. А какие испытания приходится пройти иностранцам, чтобы получить лицензию в других странах? И возможно ли это?

— Курс полез в бутылку — Импортное вино готовится к подорожанию — С начала августа импортеры тихих и игристых вин повысили цены на продукцию в среднем на 6-8 процентов. Об этом сообщили сами компании, поставляющие алкоголь в Россию. Причин несколько, главная — очередные валютные колебания. И, по прогнозам импортеров, такой рост — не предел. Поставщики приготовились к очередному повышению цен с сентября.

— Пойти своим кодом — В России создают собственную систему шифрования сим-карт — Минкомсвязь хочет обязать операторов связи повысить степень защиты разговоров пользователей. В частности, защитить сети связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

— Пустились по метру — Все больше россиян предпочитают сами строить себе дома — Объемы индивидуального домостроения бьют рекорды. В первом полугодии ввод более половины новых квадратных метров обеспечили именно граждане. Впрочем, строительством дома дело не заканчивается — его еще нужно зарегистрировать.

— Прибыль не лишняя — У компаний-экспортеров не станут изымать сверхдоходы — Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени на бизнес в связи с получением крупными не нефтегазовыми компаниями дополнительной прибыли из-за снижения курса рубля. Об этом заявил официальный представитель первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

— С кадрами решили все — Александр Лукашенко сменил руководство правительства Беларуси — В субботу в Беларуси сменились глава правительства и четыре из пяти его заместителей. Новым премьер-министром страны стал банкир и рыночник Сергей Румас, прежде возглавлявший Банк развития, а до этого уже успевший поработать вице-премьером.

— Зорге: мифы и реальность — В Японии обнародованы новые документы по делу легендарного разведчика — В Японии обнародовали новые документы по делу Зорге. Однако новые детали по делу легендарного разведчика хорошо известны его биографам в России. Тайдзо Ота возглавлял один из уголовных отделов министерства юстиции Японии. Именно полиция, а не контрразведка арестовала Зорге 18 октября 1941 года.

— "Война" все спишет?— Порошенко разрешил украинскому ВПК не платить долги — Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий предприятиям украинского военно-промышленного комплекса не исполнять решения судов и не платить неустойки и иные штрафные санкции за неисполнение контрактных обязательств перед российскими контрагентами. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

— На контакт не идет — "Лондонский террорист" появится в суде — В понедельник в Вестминстерском магистратском суде Лондона состоятся первые слушания по делу Салиха Хатера. Ему будут официально предъявлены обвинения в двух покушениях на убийство: гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении.

— Тегеран обходит санкции — Туристам в Иране не будут ставить печати в паспорта — Власти Исламской Республики прорабатывают комплекс мер, чтобы обойти односторонние санкции США и помочь местному гостиничному и туристическому бизнесу. Так, иностранным туристам, которые приедут в Иран, больше не будут ставить печати в паспорта при въезде и выезде из ИРИ. Об этом сообщил глава иранской Организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан.

— Дипломатия совести — Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан — Он был звездой мировой дипломатии и самым харизматичным генеральным секретарем в истории ООН. В субботу после непродолжительной болезни в возрасте 80 лет скончался Кофи Аннан, который возглавлял Организацию Объединенных Наций два срока подряд, с 1997 по 2006 годы, и отдал ей более 40 лет.

— Атака на свалки — В Тюмени открыли самый большой в стране завод по переработке мусора — Мощности мусорного гиганта поражают — он способен перерабатывать 90 тонн отходов в час. Одновременно на заводе трудятся 300 работников. И что немаловажно, от мусорного завода нет неприятного удушающего запаха.

— Сироп от рака — Новосибирской школьнице поставили онкологический диагноз только после ее смерти — Марину Измайлову и ее 16-летнюю угасающую дочь, которую безрезультатно лечили уже полгода, врачи обнадежили: 99 процентов, что это не рак. Через несколько дней девочка умерла, диагноз — онкологическое заболевание лимфатической системы — поставили после смерти. Девятиклассницу лечили от бронхита, отказывались госпитализировать, стараясь поскорее выпроводить из медучреждений.

— Лечил "невидимок" — В Дагестане руководителя ФОМС подозревают в мошенничестве — Советский районный суд Махачкалы вынес решение арестовать директора ФОМС по Дагестану Магомеда Сулейманова сроком на два месяца.

— Паспорт, ты чей?— В Москве обнаружили заброшенный отдел миграционной службы. Внутри — забытые документы — Беспрецедентную ситуацию предала огласке столичный блогер Лана Сатор. На улице Большая Черемушкинская она обнаружила заброшенное здание, принадлежавшее ранее полиции и Управлению федеральной миграционной службы.

— Дышите глубже, вы взволнованы — Следить за собой в век новых технологий становится все проще. На рынке постоянно появляются новые электронные устройства, специально созданные для того, чтобы люди становились здоровее, сильнее, красивее и счастливее. На днях одна из западных компаний, специализирующаяся на изготовлении зеркал и весов, представила свое новое "умное" устройство — зеркало 3D-сканер.

— Время удаляться — В социальных сетях и офлайновом мире получила широкое распространение книга под названием "Десять аргументов в пользу того, чтобы удалить ваши аккаунты в социальных сетях прямо сейчас". Ее автор, ученый-футуролог, создатель термина "виртуальная реальность", философ и изобретатель Джарон Ланье считает, что с помощью своих алгоритмов соцсети, в особенности Facebook, манипулируют сознанием людей.

— Смартфон на сдачу — Сдать старый смартфон в счет покупки нового — теперь это возможно. На рынке появляется все больше предложений по обмену старых гаджетов на более современные устройства. По оценкам SmartPrice, в 2017 году объем рынка подержанных смартфонов составил 20-25 миллиардов рублей в денежном и 6 миллионов единиц — в штучном выражении. В 2018 году ожидается рост этого рынка на 20 процентов.

— Чем опасен бесплатный Wi-Fi — Бесплатный Wi-Fi в публичных местах — кафе, гостиницах, в аэропортах, метро — стал настолько привычным делом, что многие пользователи подключаются к нему, практически не задумываясь. А зря. Часто публичные Wi-Fi-сети организуют без оглядки на безопасность: не используются механизмы шифрования, отсутствует изоляция клиентов сети между собой — во главу угла ставится комфортное пребывание пользователей в зоне доступного интернета.

— Майнеров собирают в пул — В сентябре в нашей стране может появиться первый майнинговый пул, который объединит российских майнеров. Они будут вместе добывать и делить криптовалюту, пропорционально предоставленным вычислительным мощностям.

— Это не я, это он — Популярный мессенджер оказался в центре скандала из-за ошибки в коде, которую обнаружили сотрудники компании CheckPoint, специализирующейся на информационной безопасности. По словам экспертов, из-за недочетов программного обеспечения, отвечающего за то, чтобы все сообщения в мобильном приложении WhatsApp и в браузерной версии были одинаковыми, хакеры получили возможность менять содержание сообщений.

— Сделано в гараже — Сервисные роботы, сделанные в Перми, отправятся в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию. До 2021 года за границу уедет более сотни умных машин. Компанию, подписавшую контракты на сумму более двух миллионов долларов, возглавляют вчерашние студенты Олег Кивокурцев, Игорь Еремеев и Максим Утев.

— Оборонная мощь выходит на показ — Грандиозная без всяких преувеличений демонстрация реальной мощи наших Вооруженных сил будет проходить с 21 по 26 августа на территории парка "Патриот" под Москвой, на полигоне в Алабино и на аэродроме Кубинка.

ИЗВЕСТИЯ

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— Зерно успеха — Экспорт российской пшеницы вырос почти вдвое — С начала нового сельскохозяйственного года Россия экспортировала за рубеж 5,6 млн т зерновых культур, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в отчете Минсельхоза "О ситуации на рынке зерна (7-13 августа 2018 года)", с которым ознакомились "Известия".

— "Дело Бутиной — надуманное и накрученное" — Дело Марии Бутиной говорит о падении деловой и политической культуры в США. Об этом в интервью "Известиям" заявил бывший посол РФ в Соединенных Штатах, ныне зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. После избрания Дональда Трампа и начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" имя экс-главы дипмиссии РФ стало настоящей красной тряпкой для сторонников жесткого внешнеполитического курса, требующих наказать Москву за выборы-2016.

— На почве вредности — В Приморском крае 44% проб почвы не соответствует гигиеническим нормативам. Такие данные приводит Роспотребнадзор по итогам прошлого года. В десятку регионов с самой загрязненной землей также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область, Северная Осетия. Всего в прошлом году проверку прошли более 300 тыс. образцов почвы по всей России.

— По допингу ударят рублем — За допинг отнимут имущество, а информаторов, сообщивших о нарушениях, возьмут под защиту. Как сообщили "Известиям" в Минспорте, в ведомстве готовят предложения по серьезному ужесточению наказания за манипуляции с запрещенными веществами. В частности, речь идет об изъятии у уличенных в применении допинга спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов любых доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях.

— Мезебергский диалог — Владимир Путин и Ангела Меркель согласились с необходимостью оградить "Северный поток-2" от нападок со стороны третьих стран — Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель могут способствовать возвращению сирийцев на родину и восстановлению республики. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе правящей партии Сирии — Баас. Встреча российского и немецкого лидеров во дворце Мезеберг в 70 километрах от Берлина в целом говорит об усилении сотрудничества между двумя ключевыми странами континента вопреки всем противоречиям, накопившимся в отношениях.

— "Нормандская четверка" встретится в Париже — Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров РФ, Украины, Франции и Германии может состояться в Париже, но утвержденной даты его проведения пока нет. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. В интервью "Известиям" он также рассказал о том, почему на Восточный экономический форум не приедут председатель КНДР и президент Республики Корея, может ли состояться саммит глав РФ, Франции, Турции и Германии по Сирии и о чем договорились Владимир Путин и Ангела Меркель в резиденции Мезеберг под Берлином.

— Место встречи — российское посольство — Мария Бутина виделась с бывшим главой диппредставительства РФ в США Сергеем Кисляком — Арестованная в Штатах россиянка Мария Бутина несколько раз встречалась с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком на мероприятиях в диппредставительстве РФ. Об этом "Известиям" рассказал адвокат Роберт Дрисколл. При этом выдвигаемые в адрес Бутиной обвинения не имеют достаточных оснований — необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента у нее не было.

— С "мылом" в магазин — С 2019 года россияне смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах, используя адрес электронной почты. Для этого нужно будет скачать на смартфон приложение, которое разрабатывает ассоциация "Финтех" при ЦБ, рассказал "Известиям" источник, близкий к регулятору, его слова подтвердили два банкира, знакомых с инициативой. Эксперты ожидают, что новация будет стимулировать интернет-коммерцию и потеснит электронные кошельки. При этом снизится риск сбора данных банковских карт мошенниками.

— Горящий туризм — За пять месяцев этого года ликвидировано почти три тысячи компаний — За первые пять месяцев 2018 года с российского туристического рынка ушло почти 3 тыс. организаций — операторов, турагентств и других. Это почти на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводятся в последнем докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране. При этом новых туристических компаний зарегистрировано на 13% меньше.

— Trumpchi едет в Россию — Входящий в десятку крупнейших автоконцернов Китая GAC из провинции Гуанчжоу выводит на российский рынок свой легковой бренд Trumpchi. Об этом "Известиям" сообщили несколько источников в автобизнесе. Информацию подтвердили в российском представительстве GAC. Премьера бренда Trumpchi в РФ состоится на Московском международном автосалоне — ММАС2018 — в конце августа.

— Приготовить на пару — Администрациям общежитий предлагают ввести для студентов услугу "утренняя побудка". Это предполагает новый ГОСТ, принятый Росстандартом. Документ также устанавливает требования к условиям проживания в общежитиях: комнаты должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов, а на 10 человек должен приходиться минимум один санузел. Эксперты отмечают, что некоторым студентам услуга побудки необходима.

— Диагноз ставит нейросеть — В Физтехе создают общероссийскую базу медицинских данных на основе искусственного интеллекта — Ученые МФТИ работают над созданием национальной всероссийской информационно-аналитической платформы для сбора и хранения мультимодальных медицинских данных и их анализа с помощью искусственного интеллекта. Эта платформа будет похожа на агрегатор мобильных приложений. С помощью этой системы можно будет анализировать кардиограммы, флюорограммы, маммограммы, проводить диагностику глазного дна и др. Проект рассчитан на три года.

— Инвалидам помогут встать — Благодаря уникальной разработке российских инженеров люди с потерей функциональных возможностей нижних конечностей скоро получат первое в России инвалидное кресло-коляску с возможностью вертикализации — перехода в положение стоя. Это достигается с помощью электропривода в конструкции, который работает как подъемный механизм. Пребывание в вертикальном положении благотворно сказывается на качестве жизни и функциональном состоянии организма.

РБК daily

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— Сто дней после мая — Чего добились Никол Пашинян и его правительство — Ревизия работы прошлого руководства Армении стала основой политики премьер-министра Никола Пашиняна в первые три месяца работы.

— Турецкий цугцванг — Эксперты оценили риски поставки российских С-400 Анкаре — Развертывание в Турции российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 может нести в себе риски безопасности НАТО. Об этом говорится в докладе экспертов Стамбульского независимого аналитического центра исследований экономики и внешней политики (EDAM) — ученого Джана Касапоглу и бывшего турецкого дипломата Синана Ульгена.

— Минфин пришел на выручку — Российским металлургам и химикам предложили самостоятельно вложить сверхприбыли в экономику — В правительстве выступили против идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять доходы у бизнеса. Но компании могут добровольно инвестировать сверхприбыли в экономику, а не уводить их в офшоры, считают в Минфине.

— Коньяк потек по пути бальзама — Латвия оказалась одним из крупнейших импортеров французского алкоголя — За последние 12 месяцев поставки французского коньяка в Латвию выросли на рекордный 41%, упрочив позиции этой прибалтийской страны как ключевого импортера. Большая часть закупленного коньяка затем отправляется в Россию.

— Бензин набивает себе цену — Оптовые цены на топливо выросли за неделю на 7% — Оптовые цены на бензин за неделю увеличились на 7% впервые с конца мая, когда правительство приняло меры по их стабилизации. Это связано с предстоящими ремонтами НПЗ и снижением производства топлива. За неделю торгов с 10 по 17 августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 6,72%, до 46,137 тыс. руб за тонну, АИ-95 — на 7,4%, до 49,4 тыс. руб за тонну.

— Второе место на троих — "ФК Открытие" завершил создание объединенного НПФ — Санируемый банк "ФК Открытие" завершил объединение трех своих пенсионных фондов на базе НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". Объединенный НПФ с активами 585,6 млрд руб. станет вторым по величине после НПФ Сбербанка.