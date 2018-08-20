АФИНЫ, 20 авг — ПРАЙМ. Программы внешней помощи, по которым Греция восемь лет получала кредиты в обмен на жесткие реформы, не только не помогли стране выйти из кризиса, они лишь ухудшили ситуацию — госдолг вырос, промышленность уничтожена, доходы населения упали, считает президент греко-российского клуба "Диалог", издатель газеты "Афинский курьер" Федор Игнатиадис.

Формальное прекращение действия программы ничего не меняет, заявил Игнатиадис. Греция выходит из программы внешней помощи

Греция 20 августа выходит из третьей программы помощи, действовавшей с августа 2015 года и предусматривавшей возможность выделения до 86 миллиардов евро кредитов.

Греция получает финпомощь с 2010 года, это последняя страна еврозоны, которая не могла освободиться от внешней поддержки, начатой на фоне глобального экономического кризиса. Одной из целей программ финпомощи было возвращение страны к полноценному и самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала, без кредитной поддержки от МВФ или стабфондов еврозоны. Первые две программы не достигли окончательно этой цели, и их пришлось дополнять новыми пакетами помощи. Для получения кредитов Афины обязаны были проводить политику затягивания пояса и отдать значительную часть суверенитета международным кредиторам.

В Греции эти программы называют меморандумами и к ним самое негативное отношение.

ГРЕЦИЯ ОСТАЁТСЯ СВЯЗАННОЙ

"На самом деле никакого выхода из меморандумов нет. Греция остаётся связанной по рукам и ногам обязательствами. И не только финансовыми, но и управленческими — ты не можешь брать на работу людей (в госсектор – ред.), продавать госимущество без согласия Еврокомиссии. Ничего практически не можешь", — сказал Игнатиадис.

Он полагает, что 14 аэропортов, против приватизации которых выступала до прихода к власти партия СИРИЗА нынешнего премьера Алексиса Ципраса, были отданы за бесценок немецкой компании. "И все ее расходы оплатили пассажиры. Потому что в цену билета была включена специальная надбавка", — сказал эксперт. ESM: Греция успешно вышла из программы внешней помощи

Игнатиадис заметил, что незадолго до начала программ помощи долг был в 2007 году порядка 240 миллиардов евро, а к выходу из меморандумов он вырос почти на 100 миллиардов евро.

По данным минфина страны, на 31 декабря 2017 года госдолг составлял 328,7 миллиарда евро, а на 31 марта 2018 года — 343,7 миллиарда евро.

"Вот так помогли. И при этом скупили все банки, государственные аэропорты, коммуникационную компанию OTE, покупают электрокомпанию. И ведь ещё списали 106 миллиардов евро внутреннего долга. Их тоже надо было бы прибавить к цифрам госдолга", — заметил Игнатиадис.

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА

Причиной экономического кризиса он считает политику многих десятилетий и вступление в Евросоюз.

"В 1953 году министр финансов Греции Спирос Маркезинис провел свою знаменитую реформу, зафиксировав курс драхмы к доллару на уровне 30 драхм за доллар. При этом бюджет Греции закрывался практически без дефицита, что позволило держать курс стабильным долгие годы. Этот курс продержался почти 25 лет", — сказал Игнатиадис.

В 1970-е годы по темпам роста ВВП Греция была в мировых лидерах, ее называли европейской Японией, напомнил эксперт.

Проблемы начались с вступлением в Европейское экономическое сообщество.

"В 1979 году Греция вступает в ЕЭС, а в 1981 году к власти приходит популистское правительство ПАСОК во главе с Андреасом Папандреу. Начинается период бесконтрольного роста госсектора и повышения зарплат без учета производительности труда. К этому добавляется коррупция. В результате к 1991 году долг Греции с 35% ВВП за считанные годы достиг 100%. При этом к 1991 году курс драхмы упал по отношению к доллару до 180 драхм за доллар, то есть почти в 5 раз! Но на этом беды страны не закончились: начался период так называемой единой сельхозполитики ЕС с бесконечными "дотациями" для производителей и квотами", — сказал Игнатиадис.

"Итогом стало то, что за 10-20 лет Греция из экспортера сельхозпродукции постепенно превращается в ее импортера. На сегодня страна импортирует продовольствие на сумму в 4,5 миллиарда. Естественно, это сопровождается сменой потребительского профиля: дешевое мясо из ЕС, готовая продукция в супермаркетах, засилье транснациональных брендов. Приведу лишь один пример: смена образа жизни и потребительского профиля привели к тому, что по потреблению виски на душу населения страна, традиционно потреблявшая свой алкоголь — вино и узо, вышла на одно из первых мест в Европе!" — рассказал он.

Помимо этого, на бюджет страны тяжелым бременем легли и колоссальные военные расходы, по которым страна до сих пор лидирует в ЕС.

"При этом Брюссель никогда не просил Грецию сократить свои расходы на вооружение. Основными экспортерами вооружения в страну остаются Германия, США и Франция", — сказал Игнатиадис.

Он считает ошибкой и проведение дорогостоящих Олимпийских игр 2004 года. Игры планировалось провести скромно, в соответствии с древними традициями. Но затраты на их проведение он оценивает в 13-14 миллиардов евро. "После игр олимпийские объекты, за небольшим исключением, оказались заброшены. В любом случае миллиарды расходов себя не оправдали. Буквально через три-четыре года после Олимпиады греческий спорт скатился туда, где был", — полагает Игнатиадис.

"Все это подкосило и без того на ладан дышащую греческую экономику. И никто в стране не обращал внимание на катастрофическое падение ее конкурентоспособности. Как результат — хронические дефициты бюджета, отрицательное сальдо внешних платежей и падение потока капиталовложений в экономику из-за отсутствия стабильной налоговой политики, из-за коррупции госсектора и высоких социальных сборов и зарплат", — сказал Игнатиадис.

По его словам, причины греческого кризиса можно разделить на две группы. "Первая — внутренние. Это политическая система в виде клиентелы, поощряющая коррупцию и непотизм, и как результат раздутые доходы и привилегии работников госсектора по сравнению с частным сектором экономики, ранний выход на пенсию (сейчас возраст повышен) и высокий уровень пенсий, достигавший от 80% до 100% от уровня зарплаты последних пяти лет перед выходом на пенсию. Отсюда колоссальная нагрузка на бюджет", — сказал Игнатиадис.

К внутренним причинам кризиса он относит отсутствие контроля над госрасходами, смену потребительского профиля населения, с отказом от традиционной для страны продукции и безудержным увлечение импортом, низкий уровень конкуренции на рынке и, как следствие, создание картелей и олигополий.

"Огромной проблемой греческой экономики остаётся низкая собираемость налогов, в результате которой растет налогообложение честных предпринимателей и граждан с одной стороны, и вырос колоссальный теневой сектор экономики с другой — до 40%", — считает издатель.

Игнатиадис назвал три, помимо затратных Олимпийских игр, внешние причины кризиса.

"Раздутый бюджет военных расходов. Учитывая, что расходы в большинстве стран Запада составляют от 1,8% до 2% от ВВП, а в Греции были 4,5-5% в год, только за время пребывания в ЕС с 1981 года Греция переплатила за "оборону" порядка 60% ВВП. Напомню, что при вступлении в зону евро ее внешний долг равнялся 100% ВВП", — сказал он.

Ошибкой он считает и вступление в зону евро.

"Привязка к твердой валюте (вступление в зону евро – ред.) окончательно убила греческий экспорт и раздула дешевый импорт. В-третьих, вступление в ЕС разрушило греческую промышленность (судоверфи, обрабатывающую и добывающую промышленность, металлургию) и задушило слабо организованный аграрный сектор", — сказал Игнатиадис.

НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ

Эксперт полагает, что ключевым для выхода из кризиса является реформа системы государственного управления, без чего невозможно привлечь инвестиции.

"Реформы были проведены, но мало, они недостаточны", — сказал он.

Игнатиадис считает, что надо модернизировать систему лицензирования, когда таксисты, больницы, аптеки работают по лицензиям, купленным в 1950-1960-е годы, и нереально открыть новый бизнес. Нужно также снижать налоги, полагает он.

"Государство абсолютно не модернизировалось, оно совершенно не конкурентоспособно. Как показали последние пожары, оно не справляется со своими функциями. Оно мешает развитию экономики. А госаппарат раздут, начиная от количества депутатов. Конституция позволяет иметь не 300, а 200 депутатов. У каждого из них по несколько помощников. Нужно сократить министерства. Государство не выполняет свои функции, в том числе контролера", — перечисляет эксперт.

"Правительство экономит только на пенсиях, госсектор не тронули, потому что это большая предвыборная база. Все построено по партийному принципу, и после каждых выборов меняется весь состав в министерствах. Каждый год-полтора меняется четыре тысячи функционеров, весь госаппарат. Зачем? Пока это не изменится, пока этот архаизм не уйдёт в прошлое, проблемы у Греции останутся", — заключил Игнатиадис.