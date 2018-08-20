ПЕТРОЗАВОДСК, 20 авг — ПРАЙМ. Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, Карелия) остановил производство алюминия, работникам предложены места на других производствах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя профсоюзной организации завода писали, что НАЗ прекратил производство алюминия, на предприятии остановлена подача электроэнергии.

"Да, производство алюминия законсервировано, как это и обещалось ранее. По итогам последних совещаний директор завода Николай Грачев заверил, что все будут переведены на работу в "Русский радиатор". Предложены вакансии в других регионах, но никто пока не захотел переезжать. В службу занятости также никто не подавал заявлений о сокращении. Глава Карелии (Артур) Парфенчиков поручил ускорить запуск "Русского радиатора", — сказала Кабатюк.

На заводе "Русского радиатора" сейчас есть 23 вакансии, а к началу 2019 года откроется дополнительно 120 рабочих мест. ООО "Русский радиатор" — зарегистрированный резидент территории опережающего социального-экономического развития "Надвоицы". Запуск производства перенесен на I квартал 2019 года в связи с необходимостью получения заключения Ростехнадзора о завершении строительства и разрешения на ввод в эксплуатацию. Строительство предприятия планируется закончить к концу 2018 года, в эти же сроки произойдет запуск трех машин. Еще три машины должны поступить на завод в первом полугодии 2019 года.

Ранее сообщалось, что ОК "Русал" из-за санкций в августе начинает консервацию электролизных мощностей НАЗ. После введенных США санкций завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок. Как сообщала компания, сотрудники НАЗ не пострадают — "Русал" будет использовать индивидуальный подход к трудоустройству.

США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и "Русал". Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.