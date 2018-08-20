МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Сергея Калугина от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Освободить Калугина Сергея Борисовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", — сообщается в документе.

Калугин занимал эту должность с апреля 2017 года. До этого с 2013 года являлся президентом "Ростелекома", в настоящее время входит в совет директоров компании.

Новым замминистра Минкомсвязи назначен Максим Паршин. "Назначить Паршина Максима Викторовича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в сообщении кабмина, которое опубликовано на его сайте.

Как сообщается на сайте Минэкономразвития, Паршин с января 2016 года являлся директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Российской Федерации.