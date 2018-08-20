МИНСК, 20 авг — ПРАЙМ. Назначенный в субботу новый министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что необходимо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам, в том числе уменьшить влияние колебаний курса российского рубля на макроэкономические показатели в стране.

"Колебания российского рубля в последнее время серьезно влияют на макроэкономические показатели, мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить", — цитирует Крутого в понедельник агентство Белта.

По его словам, глава белорусского государства поручил обеспечить новое качество экономического роста. Серьезное влияние на экономику оказывают внешние условия, потому надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам, добавил министр.

"Если говорить о внутренней повестке и рынке, то застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов тоже пока никуда не исчезли, и мы должны над ними очень серьезно работать", — добавил он.

По словам главы минэкономики, на повестке дня работы министерства остаются и другие вопросы — работа с предпринимательством, интеграционное взаимодействие, потенциальное вступление Белоруссии во Всемирную торговую организацию (ВТО), экономические риски и выгоды от этого.

Ранее в августе, еще будучи в должности первого замминистра экономики, Крутой заявлял, что белорусских экспортеров беспокоит ослабление российского рубля, и Нацбанк (ЦБ) и правительство внимательно отслеживают эту ситуацию. По его словам, благоприятным курсом является 3,1-3,2 белорусского рубля за 100 российских, и в Минске рассчитывают выдерживать этот коридор. С начала года белорусский рубль укрепился к российскому на 10,7%, причем если на 1 августа 100 российских рублей стоили около 3,18 белорусского рубля, то на 20 августа — уже 3,061.