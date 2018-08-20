МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Экспорт зерна из России растет в этом году, этому способствуют дорожающее на мировых рынках зерно и низкий курс рубля.

В текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году, по данным ФТС, РФ экспортировала 6,8 млн тонн зерновых культур, что на 46,1% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (4,6 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 5,5 млн тонн (рост в 1,8 раза).

По данным Минсельхоза, на 16 августа цена на российскую пшеницу 4 класса составила 230 долларов за тонну (15,272 тысячи рублей). На внутреннем рынке самая высокая цена на этот вид пшеницы на прошлой неделе отмечена в ЮФО — 9,875 тысячи рублей за тонну.

Валовый сбор зерна в РФ в этом году, по прогнозам Минсельхоза, составит около 100 млн тонн, в том числе пшеницы — 64,4 млн тонн. Ведомство прогнозирует экспорт зерна из РФ в этом сезоне на уровне 44–45 млн тонн, включая 35 млн тонн пшеницы. При этом внутренние потребности российского рынка, по оценкам экспертов, составляют 65-70 млн тонн.

Российские регионы опасаются нехватки зерна из-за неурожая 2018 года и увеличивающегося экспорта. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин уже подготовил письмо главе региона с просьбой приостановить экспорт. Он мотивирует просьбу ростом животноводства и необходимостью гарантированного обеспечения зерном до нового урожая.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что цены на хлеб и мясо вырастут вслед за ценами на зерно. По их мнению, введение ограничительных мер может воспрепятствовать дальнейшему развитию отрасли.

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ И МЯСО ВЫРАСТУТ ВСЛЕД ЗА ЗЕРНОМ

По мнению руководителя управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилла Кукушкина, рост стоимости экспортных цен на зерно двигает вверх его стоимость и на внутреннем рынке. Рост цен на зерно приводит в движение целый ряд продовольственных товаров – вслед за ним дорожают мука и хлебобулочные изделия, корма для животноводческого сектора, что впоследствии выражается в росте цен на мясо и колбасные изделия.

"Цены на хлеб неизбежно вырастут, но государство здесь будет стараться сдерживать рост. Примечательно, что в России хлеб относится к товарам Гиффена (группа товаров, при увеличении стоимости которых их потребление не снижается), то есть при росте цены на хлеб его потребление не снижается", — говорит Кукушкин.

С тем, что цены на хлеб вырастут, согласен и директор НИИ продовольственной безопасности РЭУ им. Плеханова Михаил Ананьев. По его словам, в сложившихся неблагоприятных условиях 2018 года наращивание объемов экспорта зерна до критических объемов — 35-45 млн тонн, несомненно, скажется на уровне цен на хлебные и мясные продукты в сторону увеличения.

При этом эксперт отметил, что цены в любом случае выросли бы и в рамках инфляционных ожиданий в ноябре-декабре этого года.

Для производства хлеба и мясной продукции используется пшеница различных классов качества, напоминает ведущий аналитик по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Николай Власов.

По его словам, в структуре экспорта зерна основную долю занимает экспорт пшеницы. При этом экспортируется пшеница классов 3, 4 и 5. Классы 4 и 5 — это так называемые "твердые" сорта, а класс 3 подходит для мукомольной и хлебопекарной промышленности.

"Более 60% за последние годы — это экспорт пшеницы 4 класса, а экспорт пшеницы 3 класса по итогам 2017 года резко снизился — до уровня 5% от общего объема экспорта пшеницы. В этой связи, рост цен на хлебные изделия слабо зависит от экспортных объемов, а больше от спадов внутреннего производства или импорта", — считает Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТРЕГУЛИРУЕТ ЭКСПОРТ?

Снижение урожая до ожидаемых 100-110 млн тонн увеличивает риски вмешательства правительства в процесс регулирования экспорта зерна, считает Ананьев. Это связано с наличием в стране крупного экспортоориентированного зернового бизнеса. Сохранение цен в районе 230 долларов за тонну (что примерно более чем в 2 раза выше стоимости зерна на внутреннем рынке), может способствовать удержанию экспорта на уровне прошлых лет.

Ананьев полагает, что в целях первостепенного решения проблем обеспечения зерном (фуражным и продовольственным), правительство будет вынуждено ввести меры по корректировке объемов экспорта зерна в 2018 году и стимулированию спроса на внутреннем рынке.

По мнению Кукушкина, первой мерой в условиях рыночной экономики может стать возврат экспортной пошлины с возможной корректировкой ее расчета. Если эта мера будет неэффективна, вслед за ней последует введение экспортных квот, считает он.

При этом, по мнению экспертов, введение ограничительных мер может воспрепятствовать дальнейшему развитию отрасли.

"Два года подряд Россия демонстрировала рекордный урожай зерновых, который сопровождался ростом экспорта. При растущем экспорте действующие механизмы в сфере логистики и возмещения НДС были и так далеки от идеальных, в связи чем введение ограничительных мер может воспрепятствовать дальнейшему развитию отрасли", — считает Власов.

По его словам, более вероятно, что правительство РФ будет искать компромиссный вариант баланса внутреннего потребления и экспорта зерновых, учитывая существующие сложности в деятельности аграриев.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что вероятность введения экспортной пошлины не велика.

"Хотя, когда государство рефлексирует, оно может натворить все что угодно. А здесь речь идет именно о рефлексии. Это не глубоко осознанное решение, все просто смотрят на цены и слушают, что говорят лоббисты других отраслей, в основном, животноводства", — отмечает он.

При этом, Корбут подчеркнул, что многие животноводы относятся с пониманием к ситуации с экспортом. "Если фуражное зерно будет стоить не более 10 тысяч рублей за тонну, это устроит животноводов, а я думаю, что оно не будет стоить больше", — говорит Корбут.

Он считает, что пошлина не оказала позитивного влияния на ситуацию на внутреннем рынке, а ее сохранение даже в нулевом варианте негативно воспринимается рынком и неблагоприятно сказывается на инвестициях в отрасль.

"У меня большая надежда, что пошлину не введут, поскольку эта мера не даст результата. Просто снизятся доходы крестьян, у которых грубо заберут деньги, а экспортеры все равно будут покупать и вывозить зерно. Но будут покупать дешевле на величину пошлины", — заключил эксперт.