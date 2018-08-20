БРЮССЕЛЬ, 20 авг — ПРАЙМ. Греция предприняла за три последних года из восьми лет оказания ей внешней финансовой помощи 450 реформ, сказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси на пресс-конференции в понедельник.

"Греция сделала больше, чем любая другая страна ЕС для модернизации своей администрации, модернизации своей экономики… Она предприняла 450 реформ с 2015 года – я говорю только о третьей и последней программе", — сказал он.

Кредиты в рамках этой программы, как и по двум предыдущим программам, выдавались стране в обмен на реализацию реформ.

Греция получила в рамках третьей и последней программы финпомощи от Европейского механизма стабильности (ESM) 61,9 миллиарда евро. Оставшиеся 24,1 миллиарда евро, доступных в рамках ее лимита в 86 миллиардов евро, оказались не нужны, сообщал ESM.

Всего же с начала процесса получения финпомощи, с 2010 год, Греция получила от стран еврозоны, Международного валютного фонда (МВФ) и стабфондов еврозоны — EFSF и ESM — около 290 миллиардов евро кредитов для поддержания функционирования экономики в обмен на проведение болезненной программы реформ.