БРЮССЕЛЬ, 20 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия констатирует улучшение экономической ситуации в Греции после восьми лет реформ, однако жители страны, пострадавшие от кризиса, все еще могут не ощущать значительного улучшения своей материальной ситуации.

Греция выходит из программы внешней финансовой помощи в полночь 20 августа. Однако фактически страна покинула эту программу несколько ранее: выполнила все ее условия и в августе получила последний транш кредита.

Теперь заканчивается третья программа поддержки. Целями всех трех программ, последовательно сменявших друг друга с 2010 года, было возвращение страны к полноценному финансированию своих нужд на рынке капитала, без заимствований у стабфондов еврозоны или МВФ.

"Улучшение экономических показателей подтверждает, что, хотя работа еще не закончена, предпринятые (в рамках программ финпомощи — ред.) усилия уже дают ощутимые выгоды", — говорится в сообщении ЕК.

В материалах Еврокомиссии уточняется, что экономический рост в стране достиг 1,4% в 2017 году против падения на 5,5% в 2010 году, когда стартовала первая программа внешней финпомощи. Профицит бюджета составил 0,8% ВВП против дефицита в 11,2% ВВП в соответствующих годах. Доходность 10-летних облигаций Греции, указывающая на стоимость заимствований страны на финансовых рынках, составила 1 августа 2018 года 3,9% против пика в 36,2% в марте 2012 года — в разгар оказания финпомощи. Этот показатель упал в 2017 году ниже 4% впервые с 2006 года.

Тем не менее, безработица в стране возросла с 12,7% в 2010 году до 21,5% в 2017 году, свидетельствуют материалы ЕК. Однако этот показатель прошёл свой пик в 27,9% в июле 2013 года.

Еврокомиссия в своих прогнозах ожидает продолжения экономического роста в стране в текущем и следующем годах и сокращения безработицы.

Ситуация в финансовом секторе государства, по мнению Еврокомиссии, сейчас лучше, нежели ранее, в результате, в том числе, проведения успешной рекапитализации, усилий по сокращению неработающих кредитов.

САМЫЕ ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Важно отметить, что Греция все эти восемь лет финансовой помощи получала кредиты в обмен на реализацию определенной программы, включавшей болезненные реформы и корректировку макроэкономических показателей. Представители кредиторов регулярно посещали Грецию и следили за выполнением ею этой программы. Их положительное заключение, как правило, открывало путь траншам кредитов стране.

"Я знаю, что эти последние восемь лет были исключительно тяжелым периодом для населения Греции", — сказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

При этом он признает, что жители Греции, которые пострадали от кризиса и реформ – потерял работу, жилье, столкнулись со снижением уровня пенсий, могли и до сих пор не почувствовать, что их положение ощутимо улучшилось, если улучшилось вообще.

Тем не менее, Московиси убежден, что реформы были нужны для модернизации страны.

"Я знаю, что процесс корректировки (реформ – ред.) в Греции был длительным и болезненным, включал в себя сложные решения, были не идеальные решения, в том числе, и ошибки", — сказал также еврокомиссар.

Греция предприняла только за три последних года оказания ей финансовой помощи, то есть за время действия финальной программы поддержки, 450 реформ, отмечал Московиси. За эти три года страна получила от Европейского механизма стабильности (ESM) 61,9 миллиарда евро займов.

"Греция сделала больше, чем любая другая страна ЕС для модернизации своей администрации, модернизации своей экономики", — отметил Московиси.

Всего же с начала процесса получения финпомощи, с 2010 года, Греция взяла от стран еврозоны, Международного валютного фонда (МВФ) и стабфондов еврозоны — EFSF и ESM — около 290 миллиардов евро кредитов для поддержания функционирования экономики. Из этой суммы на страны валютного блока и стабилизационные фонды еврозоны приходится 256,6 миллиарда евро, а на МВФ — 32,1 миллиард евро.

НО РЕФОРМЫ НУЖНЫ ПРОДОЛЖИТЬ

Московиси на прошлой неделе заявил, что сокращение госдолга и продолжение реформ в Греции должны быть основными приоритетами для правительства страны после ее выхода из программы поддержки.

Теперь экономическую, бюджетную и финансовую ситуацию в Греции, и, в частности, продолжение имплементации ею реформ, оговоренных в программе финпомощи, ежеквартально будет оценивать специальная группа наблюдателей. Первый ее визит в Афины запланирован на сентябрь, сообщил Московиси. Оценки будет проводить Еврокомиссия при участии Европейского центробанка (ЕЦБ), ESM, а также, при необходимости, МВФ.

При этом речи не идет о "добавлении новых реформ" к уже согласованным ранее. Мониторинговая миссия не является и частью новой программы поддержки государства, сказал Московиси.

НОВЫХ ДЕНЕГ НЕ НУЖНО

Новых займов после выхода Греции из финпомощи 20 августа не предполагается, подтвердил в понедельник глава Еврогруппы и совета управляющих ESM Марио Сентено.

Шансы того, что Греция в ближайшие годы вновь обратиться за внешней финансовой помощью к Евросоюзу или МВФ, близки к нулю, сказал ранее РИА Новости эксперт Societe Generale CIB Сиаран О'Хаган (Ciaran O'Hagan).

Греция покинет программу финпомощи, имея запас ликвидности примерно в 24 миллиарда евро — так называемый буфер. По мнению эксперта, этого "более чем достаточно", чтобы обеспечить стабильность финансирования страны на ближайшие месяцы.

Эта сумма, как сообщал ESM, будет способна покрыть нужды Греции в финансировании в течение примерно 22 месяцев — то есть, до середины 2020 года. Рейтинговые агентства даже считают, что буфера ликвидности может хватить и на 2022 года, свидетельствуют слова О'Хагана.

Таким образом, Греция полностью профинансирована на несколько лет, а также имеет хорошие шансы использовать рыночное финансирование после 2022 года, отметил эксперт Societe Generale CIB.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ДОЛГ

При этом Греция выходит из программы финпомощи с самым высоким уровнем государственного долга среди стран Евросоюза, констатировал Московиси.

"Однако я уверен, что решения, принятые Еврогруппой по имплементации серии мер в области долга, значительно облегчат долговое бремя Греции и обеспечат его устойчивость", — сказал еврокомиссар.

Он пояснил, что это, в частности, облегчит обслуживание задолженности.

Размер госдолга страны, согласно весеннему прогнозу Еврокомиссии, за текущий год составит 177,8% от ее ВВП, а в следующем снизится до 170,3% ВВП. Стабфонды еврозоны ESM и EFSF теперь являются крупнейшими кредиторами Греции — они держат 55% общего объема ее госдолга.

Меры по ослаблению долговой нагрузки в сочетании с солидным по размеру буфером ликвидности Греции позволят стране "сфокусироваться на построении нового будущего", предпринимать меры по развитию инвестиций в экономику, создание рабочих мест и обеспечению устойчивого роста, считает Московиси.