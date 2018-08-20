МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Низкий уровень безработицы и дефицит трудовых ресурсов в российской экономике сохранятся в ближайшие годы, считают опрошенные РИА Новости аналитики и эксперты.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в период с 8 по 15 августа 2018 года снизилась на 2 420 человек и составила 684 760 человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя – с 1991 года, отметил министр. По его словам, состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов в РФ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

"В настоящее время не только регистрируемый, но и общий (реальный) уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов — ниже 5%. В отличие от кризиса 2008-2009 годов, мы не видели роста безработицы в России в 2015-2016 годах", — отметил главный экономист "Ренессанс Капитала" в России и СНГ Олег Кузьмин.

"В первую очередь, это связано именно с дефицитом трудовых ресурсов из-за сокращения населения в трудоспособном возрасте, связанного с низкой рождаемостью в середине 1990-х годов. Вероятно, такая тенденция сохранится до середины 2020-х годов, когда население трудоспособного возраста начнет расти благодаря росту рождаемости в начале 2000-х годов", — прокомментировал он.

В целом уровень безработицы в РФ очень низкий по сравнению даже с рядом развитых стран, отметил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Уровень безработицы с исключением сезонного фактора с марта сохраняется на рекордно низком уровне 4,8% в условиях снижения предложения трудовых ресурсов, отмечало ранее Минэкономразвития в докладе "Картина экономики" за июль. Сокращение численности рабочей силы происходит главным образом за счет снижения численности занятых, в то время как численность безработных остается относительно стабильной, поясняло министерство.

СЕЗОННЫЙ ФАКТОР

Снижение уровня безработицы также можно связать с сезонным фактором. "У нас традиционно летом безработица ниже. Осенью увидим отскок на чуть более высокие уровни. В прошлом году с сентября-октября значения немного прибавлялись, пик ожидается в январе-феврале", — говорит главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова.

При этом тренд в целом на низкий уровень этого показателя и дефицит кадров сохранится, считает она. "Сезонный отскок увидим, а сам уровень будет находиться вблизи низких значений и в этом, и в следующем году", — полагает Евдокимова.

По ее мнению, из ближайших факторов, которые могут ослабить этот тренд, — грядущие пенсионные изменения, которые будут постепенно увеличивать размер рабочей силы, но это не перспектива ближайшего года.

По мнению макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, низкий уровень регистрируемой безработицы – это, скорее, фактор локального характера. При этом о перегреве на рынке труда говорить сейчас нельзя, считает он.

МАЙСКИЙ УКАЗ

В рамках выполнения майского указа президента планируется реализация нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Он включает комплексное реформирование системы занятости, включая снижение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, создание новых рабочих мест, активизацию взаимодействия работодателей, служб занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда.

"И у нас стоит задача, скорее, не снижения уровня безработицы, а обеспечения более высоких доходов, создания высокопроизводительных рабочих мест и выстраивания такого рынка труда, где человек может найти себя, самостоятельно выбрать и масштаб карьеры, и ее направление, траекторию, и сменить ее в случае необходимости или желания", — сказал Калмыков. По его словам, задачей станет поддерживать уровень безработицы так, чтобы он не рос в случае проблемных ситуаций в экономической или социальной сфере.

Выполнение майского указа будет способствовать росту численности занятых за счет развития человеческого капитала и увеличения продолжительности активной жизни, добавил Кузьмин.