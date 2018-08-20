МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Выступая в пятницу на благотворительном мероприятии, президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен текущей политикой Федеральной резервной системы и повышением процентных ставок. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленный источник.

"Он сомневался в причинах и целесообразности подобного решения", — сказал один из посетителей мероприятия в Нью-Йорке. "Если дела обстоят хорошо, зачем стоило" повышать ставки, задался вопросом президент.

Трамп обеспокоен тем, что повышение ставок охладит экономику, которая демонстрирует весьма высокие темпы роста.

Кроме того, президент рассказал интересную историю о председателе ФРС Джероме Пауэлле.

В прошлом году Трамп выбирал подходящего кандидата на пост главы центрального банка, и советники сообщили ему, что Пауэлл является сторонником "дешевых денег". После назначения же он незамедлительно начал увеличивать стоимость заимствований.

"Это может случиться только с Трампом", — печально подытожил президент, сообщил осведомленный источник.

Некоторые из политических советников Трампа опасаются, что в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС темпы роста экономики и создания рабочих мест могут замедлиться, как раз тогда, когда придет время начинать предвыборную кампанию в преддверии выборов в 2020 году.

"Это непростая ситуация с точки зрения выборов в 2020 году", — считает близкий к Белому дому источник.

Спикер Белого дома не предоставил комментарии.