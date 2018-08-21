МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В течение последнего месяца президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой текущей политики Федеральной резервной системы, и в понедельник она стала еще более жесткой, пишет Dow Jones.

В интервью агентству Reuters Трамп подчеркнул, что "не рад" повышению ключевой процентной ставки ФРС, осуществляемому под руководством Джерома Пауэлла, которого он сам же и номинировал на пост главы центрального банка. По словам президента, ФРС должна увеличить усилия по поддержке экономики во время эскалации торговых конфликтов с Китаем, Канадой и другими странами.

"Мы ведем весьма серьезные переговоры с другими странами, — отметил он. – Мы выйдем из них победителями. Однако в настоящее время мне не помешает некоторая поддержка со стороны ФРС. Центральные банки этих стран осуществляют мягкую денежно-кредитную политику".

По словам Трампа, Китай и еврозона манипулируют курсами юаня и евро, тогда как доллар США недавно достиг 14-месячного максимума. Подобная динамика валютных курсов в основном является отражением ужесточения денежно-кредитной политики ФРС посредством повышения ставок и сокращения баланса, тогда как темпы роста ВВП США опережают темпы роста других экономик мира. Тем временем центральные банки других стран мира сохраняют чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику.

Критика Трампом центрального банка собственной страны особенно странно звучит сейчас, когда темпы роста экономики США во 2-м квартале достигли 4,1%, уровень безработицы в июле упал до 3,9%, а индекс S&P 500 находится около исторических максимумов. Обычно главы государств начинают жаловаться на политику центральных банков, когда экономика и национальная валюта переживают периоды кризиса, как это происходит в Турции.

Более того, целевой диапазон процентных ставок ФРС 1,75%-2% примерно соответствует предпочитаемому ФРС индикатору инфляции, дефлятору личного потребления, который в июне вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Иными словами, реальные процентные ставки в США по сути равны нулю. В то же время налогово-бюджетная политика США осуществляет стимулирование экономики, тогда как дефицит федерального бюджета превысил 1 трлн долларов.

Так что положение США в настоящий момент является наиболее благоприятным: денежно-кредитная политика мягка, рынок растет, а экономика демонстрирует рост в течение наиболее длительного в истории периода. Главным риском для экономики, по всей видимости, являются именно торговые конфликты.

И это уже зона ответственности Трампа, а не Пауэлла.