МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Средств Фонда национального благосостояния хватит России, чтобы пережить еще лишь один кризис, аналогичный кризису 2008-2009 годов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионной системы.

"Напомню, что в 2008-2009 году половина всего резервного фонда была потрачена на спасение, поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд. На сегодня резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет… Мы не можем к нему подвязывать выплаты пенсионной системы", — сказал Кудрин.

Мировой финансово-экономический кризис начался в 2008 году с ипотечного кризиса в США, который затем перерос в глобальную рецессию и привел к снижению основных экономических показателей в большинстве стран, включая Россию.

К началу кризиса в Стабилизационном фонде РФ были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и ФНБ. Именно за счет средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018 году Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил существование.

Сейчас власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в ФНБ, который теперь выполняет функцию "подушки безопасности" для бюджета.

По данным Минфина, объем ФНБ за июль вырос на 5 миллиардов рублей — до 4,844 триллиона рублей, в долларах также увеличился на 52 миллиона долларов — до 77,164 миллиарда долларов. По итогам текущего года министерство планировало пополнить фонд еще на 2,2 триллиона рублей.