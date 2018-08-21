ПЕКИН, 21 авг — ПРАЙМ. Китай не будет использовать юань в качестве оружия в торговой войне с США, сказал во вторник один из руководителей Народного банка Китая. Таким образом, он подтвердил долговременную официальную позицию Пекина перед началом предварительных переговоров о торговле в Вашингтоне, сообщает Dow Jones.

"Китай не будет участвовать в конкурентной девальвации", — сказал во вторник на пресс-конференции глава департамента денежно-кредитной политики центрального банка Ли Бо.

Делегация Китая в составе девяти человек во главе с заместителем министра торговли Ван Шоувэнем встретится с представителями США под руководством заместителя министра финансов Дэвида Малпасса 22-23 августа. Вашингтон будет настаивать, чтобы Пекин повысил курс своей волюты до уровней, наблюдавшихся до начала конфликта, сообщили информированные источники.

С апреля юань снизился против доллара США примерно на 10%, но на информации о предстоящих переговорах он немного восстановился.

Комментируя снижение китайской валюты и укрепление доллара США, Ли Бо сказал, что рыночные силы решают, как торговаться юаню.

Во вторник представители Народного банка Китая также признали сложности, с которыми сталкиваются частные компании при получении финансирования в условиях замедления роста экономики. Власти призывают финансовые организации поддерживать малые компании и хотят, чтобы ликвидность доходила до реальной экономики, но не в те отрасли, где есть избыточные мощности, сказал заместитель управляющего центрального банка Чжу Хэсинь.