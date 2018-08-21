МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ в связи с повышением ставки НДС предлагает индексировать тарифы ЖКХ с января на 1,7%, а с июля 2019 года — на 4%, сообщил агентству "Прайм" замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко.

"Мы предлагаем с января индексировать на 1,7%, а с июля – по инфляции, как оно и было предусмотрено. Минэкономразвития предлагает индексировать на 2,4% это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, 4% в соответствии с ранее принятыми решениями", — сказал Кравченко.

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Ставка НДС в РФ с 1 января 2019 года вырастет до 20% с нынешних 18%. Минэкономразвития ранее предложило в связи с повышением НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа. Первый этап должен быть проведен с 1 января 2019 года, повышение будет частичным — на 1,7%, с учетом повышения НДС с 18% до 20%. Второй этап должен быть проведен с 1 июля 2019 года. Здесь министерство предлагает провести индексацию на уровне 2,4%.

Ресурсоснабжающие организации просили правительство учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 года, что даст возможность "с 1 июля 2019 года сохранить рост платы граждан в пределах инфляции". Совместное письмо (есть в распоряжении агентства "Прайм") Дмитрию Медведеву написали Ассоциация "Совета производителей энергии", Ассоциация Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.