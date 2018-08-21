ДАЛЯНЬ (Китай), 21 авг — ПРАЙМ. Китайская сторона считает рентабельным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из китайского приграничного города Суйфэньхэ во Владивосток, заявил журналистам вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, стоимость ВСМ протяженностью 180 километров оценивается в 7 миллиардов долларов.

"Китайская компания на сегодняшний день разработала практически полностью технико-экономическое обоснование (ТЭО). Причем мы его сейчас посмотрели, — оно достаточно глубокое с учетом изучения ситуации как в приграничных районах Китая, так и на Дальнем Востоке", — заявил Трутнев во вторник по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии.

"Они (китайская компания – ред.) посмотрели все очень детально, и в принципе, они пришли к выводу, что строительство ВСМ рентабельно… Стоит магистраль 7 миллиардов долларов, протяженность — 180 километров", — добавил вице-премьер.