МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России может хватить для преодоления последствий лишь одного негативного периода в экономике страны, подобного кризису 2008-2009 годов. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионной системы.

"Напомню, что в 2008-2009 году половина всего резервного фонда была потрачена на спасение, поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд. На сегодня резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет", — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что в настоящее время у государства нет возможности финансировать нужды пенсионной системы России из средств ФНБ.

ФНБ НЕ ХВАТИТ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ШОКОВЫХ ПОТРЯСЕНИЙ

Завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов согласен с тем, что средств ФНБ надолго не хватит, если трезво оценивать его объемы. Вспоминая параметры кризиса 2009 года, можно сказать, что к началу 2009 года, когда объем средств Резервного фонда был максимальным, он составлял порядка 4,8 триллиона рублей по тем ценам. За первый кризисный год было потрачено около трех триллионов, за 2010 – еще триллион.

"Получается, что за два года мы его исчерпали. И что было бы дальше, если бы цены на нефть остались на низком уровне, не очень понятно. Сейчас ни в рублевом, ни в долларовом выражении, особенно в долларовом (доллар стоил тогда 30, а не 60 рублей), объем фонда гораздо меньше. Да и по отношению к ВВП страны цифры будут теми же. Его действительно не хватит для шоковых потрясений длительного характера", — считает Климанов.

По его мнению, ликвидацию Резервного фонда и передачу его роли Фонду национального благосостояния вызвало не только то, что он сыграл свою роль, но и его полное исчерпание. Новое формирование Резервного фонда было бы фактически бессмысленным.

Изменения бюджетных правил и принципов формирования фонда объясняется новой текущей ситуацией, отличающейся от прежней – десятилетней давности. Первоначально перед ФБ ставились задачи быть средством накопления для будущих поколений и для пенсионных целей.

"Но сейчас это выглядит иначе. ФНБ, по моему мнению, при неблагоприятных обстоятельствах будет достаточно быстро исчерпан. Я бы предостерег от трат средств ФНБ", — подчеркнул эксперт.

ПОПЫТКИ "РАСПЕЧАТАТЬ" ФНБ И ПРИМЕРЫ ДРУГИХ СТРАН

Климанов напомнил, что попытка использования средств ФНБ на различные нужды была предпринята около пяти лет назад, когда из средств фонда финансировали крупномасштабные проекты. Сначала их было три: реконструкция ЦКАД, железных дорог БАМ и Транссиб, а также строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань. Потом появились идеи развития из средств фонда инфраструктуры Крыма и отдельных отраслей промышленности – авиастроения и судостроения. Позже "Роснефть" предложила погасить долговые обязательства крупнейших налогоплательщиков, используя средства фонда.

"Если дать возможность распечатать эти средства на какие-то цели, выстроится очередь из тех, кто готов это сделать. Но такую подушку безопасности, резерв, нужно в любом случае стремиться сохранить, поскольку будущее пока непредсказуемо", — считает Климанов.

По его мнению, экономическая ситуация может развиваться в любую сторону. Российский бюджет постарались отвязать от нефти, но он, все-таки, еще в значительной степени ею определяется. Кроме того, объем ФНБ, если рассматривать мировые экономические данные, не так уж велик.

"Я бы осторожнее подходил к вопросу накоплений фонда. По статистике, если у России их размер – первые проценты от ВВП, то у Норвегии, Казахстана, Азербайджана и других стран, где схожие фонды формируются, объем этой подушки безопасности гораздо выше, чем у нас. Нельзя сказать, что Россия делает ненужные накопления и отвлекает деньги от экономики, размещая их под низкие проценты, а не оживляя инвестиционную активность. Я – противник того, что бы все делать здесь и сейчас в нашей стране, завязанной на конъюнктурно завязанные доходы", — заключил Климанов.

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ МАЛО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Профессор кафедры финансового права Университета правосудия Анатолий Селюков считает, что Алексей Кудрин, возможно, прав, поскольку он располагает точными данными, и средства ФНБ действительно не стоит расходовать на пенсионные нужды. Но глобально проблема заключается совсем в другом.

"ФНБ тратят и будут тратить. Вопрос в том, насколько его хватит. Этот фонд имеет вполне определенные источники формирования, и они уже недостаточны для покрытия все возрастающих потребностей", — сказал Селюков.

По его мнению, вопрос о внутреннем валовом продукте всего общества и количестве свободных средств, которые можно пустить на социальные цели, нужно решать кардинально.

"Эти средства недостаточны. Отсюда и вопрос – как делить. У нас это делается, в основном, за счет населения. Сначала подается несколько искаженная картина, потом под нее подстраивается реальность", — пояснил Селюков.

И поскольку происходит попытка делить то, чего не хватает, необходимо налаживать состояние экономики страны в целом. Нужен масштабный переход к реальному производству.

"У России – колоссальный потенциал, который, по сути, мало используется. Рыночная экономика хороша для тех, кто способен работать. В России пока больше делят, чем производят", — подчеркнул эксперт.

Объем ФНБ, по данным Минфина России, на 1 августа текущего года составлял 4,844 триллиона рублей, или 77,164 миллиарда долларов. По итогам текущего года министерство планировало пополнить фонд еще на 2,2 триллиона рублей.