МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минфин России из-за возросшей волатильности финансовых рынков отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), намеченный на 22 августа, говорится в сообщении министерства.

"Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ", — говорится в сообщении.

Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе после стабилизации ситуации на долговом рынке, сообщило министерство.

Министерство обычно в условиях сильной волатильности и неблагоприятной рыночной конъюнктуры не проводит традиционные аукционы по размещению ОФЗ, которые проходят по средам. Так, Минфин отменял аукционы в апреле этого года после введения США новых санкций против РФ.

Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.