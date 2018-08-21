МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС необходимо создать независимый аналог американской системы передачи информации о платежах SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана.

"В этой ситуации имеет стратегическое значение, чтобы мы ясно сказали Вашингтону: мы хотим сотрудничать. Но мы не позволим действовать через наши головы нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения", — заявил Маас в статье для издания Handelsblatt.

"Поэтому нам необходимо усиливать европейскую автономность путем создания независимых от США платежных каналов, Европейского валютного фонда и независимой системы SWIFT", — добавил он.

США в этом году вышли из соглашения 2015 года об иранской ядерной программе и заявили о введении замороженных ранее санкций против Тегерана.