ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Представитель министерства финансов сообщил, что США пока не планируют снятие санкций с российского "Русала" и хотят полного вывода бизнесмена Олега Дерипаски из руководства "Русала" и En+, заявил на слушаниях в сенате представитель министерства финансов США Маршал Биллингсли.

"Сенатор, мне неизвестно о каких-либо намерениях, я цитирую: "заключить сделку" с "Русалом", но мы добиваемся окончательного вывода Дерипаски из числа владельцев или контролирующих лиц "Русала" и En+", — сказал представитель ведомства на слушаниях, посвященных российско-американским отношениям, отвечая на просьбу сенатора прокомментировать сообщения СМИ о возможном ослаблении санкций с российской компании.

Госдеп: США готовы к санкциям против РФ за "вмешательство" в будущие выборы 2018 г >>

"Мы далеки от того, чтобы снижать давление, мы наращиваем (его)", — сказал Биллингсли.

Ранее минфин США сообщил, что банковские счета миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены после того, как США ввели санкции против бизнесменов и их компаний. Дерипаска потерял в результате введенных в апреле американских санкций примерно половину состояния, а Вексельберг — около 3 миллиардов долларов.