МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев во вторник заявил, что предпосылок для введения в России экспортной пошлины на пшеницу в настоящий момент нет, и министерство не рассматривает эту меру. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что введение пошлины нецелесообразно и навредило бы российским производителям.

Власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. На данный момент нулевая ставка пошлины на пшеницу действует до 1 июля 2019 года. По словам главы Минсельхоза, пока предпосылок для введения экспортной пошлины на зерно нет. Существующая на сегодняшний день цена "не является экстраординарной", заявил во вторник Патрушев.

Эту позицию разделяют представители зернового рынка. "На наш взгляд, экспортную пошлину сейчас было бы нецелесообразно вводить", — отметил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

ПОШЛИНА НАВРЕДИТ РЫНКУ РФ

Эксперты считают, что введение экспортной пошлины могло бы навредить российским производителям.

"В прошлую пятницу опровержение слуха о пошлине подняло котировки на 6,7 доллара за тонну. Если поступит такое предложение, то рынок вырастет, и все это будет на пользу нашим конкурентам, а не нам. Наш рынок при этом проиграет", — выразил уверенность гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

В Минсельхозе РФ 17 августа прошло совещание с представителями компаний-экспортеров зерна, где обсуждались, в частности, вопросы прогнозного баланса зерна, переходящих запасов, объемов внутреннего потребления, а также планов экспорта. Агентство Рейтер в тот же день сообщило, что Минсельхоз может рассмотреть вопрос ограничения экспорта зерна в 2018-2019 сельхозгоду (с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года), когда объемы экспорта достигнут 30 миллионов тонн. Министерство тогда заявило, что никаких ограничительных мер по экспорту не обсуждается.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт зерна из России в 2018–2019 сельхозгоду по состоянию на 15 августа увеличился на 46% по сравнению с прошлым сезоном и составил 6,8 миллиона тонн. Поставки пшеницы за рубеж выросли в 1,8 раза — до 5,5 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит 44-45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.

ПОВЫШЕНИЕ ОЖИДАНИЙ

Во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство повысило прогноз до уровня 100-105 миллионов тонн. Ранее Минсельхоз РФ предполагал, что урожай зерновых в России в 2018 году будет находиться в пределах 100 миллионов тонн. Сбор пшеницы ожидается на уровне 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.

"Я думаю, что повышение прогноза Минсельхоза не отразится серьезным образом на мировом рынке, потому что и наш, и мировой зерновой рынок спокойно относятся к их прогнозам, понимая то, что представители министерства всегда перестраховываются и традиционно оценивают сбор зерновых меньше, чем получается в реальности", — считает Петриченко.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 21 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 23,7 миллиона гектаров или 51,1% к посевной площади. Намолочено 72,5 миллиона тонн зерна. На сегодняшний день урожайность составляет 30,5 центнера с гектара, что почти на 21% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

УРОЖАЙ БУДЕТ ВЫШЕ ПРОГНОЗОВ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что сбор зерновых окажется на 5-8% выше ожиданий ведомства.

"Согласно нашим прогнозам, урожай зерновых в 2018 году будет на уровне 107-110 миллионов тонн, возможно, даже до 112 миллионов тонн – это зависит от того, как сложится во время уборки погода в Сибири, на Урале и в Поволжье. Все в рабочем режиме. Уборка сейчас идет в плановом режиме", — отметил президент РЗС. По мнению гендиректора "ПроЗерно", повышение прогноза Минсельхоза – это "приближение к реалиям".

"К сдержанным оценкам Минсельхоза уже все привыкли, все понимают, что мы получим урожай выше. Я полагаю, что мы соберем 113 миллионов тонн — важны погодные условия и показатели по кукурузе. Улучшение оценки Минсельхоза поможет снять какие-то излишние беспокойства по поводу того, что надо ограничивать экспорт зерна. То есть более высокие прогнозы успокаивают наших животноводов", — считает Петриченко.