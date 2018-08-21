МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает включить в проект стратегии пространственного развития, разрабатываемой Минэкономразвития в основном сетевые объекты, на которые не потребуется бюджетных средств, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко.

"У нас в этом перечне порядка 40 объектов электроэнергетики, в основном объекты сетевые. Большинство из этих уже реализуется в рамках инвестиционных программ "Федеральной сетевой компании", "Русгидро" и других компаний. Мы рассматриваем, что источниками финансирования под эти объекты станут либо собственные средства компании, либо плата за технологическое присоединение, за исключением нескольких объектов, реализуемых на Дальнем Востоке", — сказал Кравченко.

Он пояснил, что выделять средства из бюджета планируется лишь для строительства ЛЭП на Чукотке. Для этого уже принято решение о выделении "Русгидро" 13 миллиардов рублей.

"Все заявленные проекты уже обоснованы в схемах и программах развития электроэнергетики, инвестпрограммах. Объем финансирования мы не указывали, и это в определённой степени не нужно, поскольку мы денег из бюджета не просим", — сказал Кравченко. Он пояснил, что Минэнерго направило в МЭР проект по гарантированному обеспечению доступной электроэнергией, в котором нет объектов капстроительства, он нацелен на реализацию организационных мероприятий. "Федеральные средства на его реализацию пока направлять не предполагается. При этом реализация проектов по электрификации транспортных коридоров будет выполняться при участии Минэнерго … и субъектов электроэнергетики", — пояснил Кравченко.

Ранее МЭР подготовило проект плана развития магистральной инфраструктуры. Проекты на 2 триллиона рублей в него уже предложил Минтранс.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил правительству подготовить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и утвердить его до 1 октября. Он должен обеспечить в 2024 году развитие транспортных коридоров "Запад-Восток" и "Север-Юг" для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности РФ. Целью также является гарантированное обеспечение доступной электроэнергией.