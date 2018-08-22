МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Членство во Всемирной торговой организации (ВТО) шесть лет назад открыло России доступ к механизму отстаивания торговых интересов, который страна уже смогла использовать в свою пользу, однако сегодня рост протекционизма в мире бросает вызов основополагающим принципам организации, ставя вопрос о ее трансформации, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

ВТО была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Торговый клуб на данный момент объединяет 164 страны, Россия официально вступила в него 22 августа 2012 года. Наша страна может претендовать на звание одного из самых настойчивых претендентов: переговоры длились 18 лет.

Доктор экономических наук, экс-гендиректор Центра международной торговли (ЦМТ) Владимир Саламатов отметил, что став полноправным членом ВТО Россия получила доступ к инструментам органов по разрешению споров.

"Страны, взаимодействуя между собой, сталкиваются с разными проблемами в международной торговле, потому что некоторые страны субсидируют свои предприятия, используют еще какие-то инструменты, искажающие конкуренцию на рынке… Россия имеет возможность в рамках многосторонних торговых споров получать для себя определенные преимущества и защищать свои интересы", — заявил собеседник агентства.

ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ

Саламатов уверен, что Россия не понесла никаких реальных потерь или ущерба, вступив в ВТО, а российские компании, выходя на внешний рынок, стали следовать передовым стандартам при продвижении своей продукции.

"Я думаю, наша конкурентоспособность, пусть и не такими темпами, как хотелось бы, все же повышается. Мы вернули себе значительную долю на рынке сельхозпродукции — по пшенице, семечке, подсолнечному маслу, бобовым и другим направлениям", — отметил эксперт.

По словам советника президента Торгово-промышленной палаты РФ Георгия Петрова, России без ВТО было бы гораздо хуже в нынешних условиях роста протекционизма в мире и несправедливых условиях торговли. "Это единственный институт без политизации, где можно требовать вернуться к соблюдению буквы и духа соглашения ВТО — другого сегодня нет", — подчеркнул он.

Россия за время членства участвовала как заявитель в семи спорах в рамках ВТО, по восьми спорам являлась ответчиком. В этом году арбитры организации поддержали Россию в трех спорах: с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам, а также пошлин на нитрат аммония российского производства и в споре с ЕС по третьему энергопакету.

"Один из приоритетных проектов сегодня — это несырьевой экспорт. Как его защищать без ВТО? Сегодня других инструментов пока еще никто не придумал. Если мы хотим, чтобы драйвером нашего экономического роста стал несырьевой экспорт, чтобы мы стали пятой экономикой мира в абсолютных величинах, были конкурентоспособны в высокотехнологичных отраслях, в ВТО надо работать", — уверен Петров.

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА

В то же время участники ВТО все чаще отмечают, что при сохранении текущей структуры организации в текущих условиях работать в ней и отстаивать свои интересы становится все сложнее, а политику зачастую трудно отделить от экономики.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил, что Россия продолжит отстаивать свои позиции по борьбе с протекционизмом, в том числе, на площадке ВТО, при этом странам важно предпринять конкретные шаги, чтобы организация сохранила свои функции по разрешению споров. По его словам, ряд стран-участниц предложил создать механизм апелляции по торговым спорам, который бы не позволял США блокировать ее решения в ущерб позиции других стран.

По его словам, в настоящее время ВТО фактически не в состоянии принимать решения, во многом из-за позиции США, в частности блокируется решение, связанное с правильным функционированием апелляционной комиссии, которая состоит из семи человек и рассматривает апелляции стран по торговым спорам.

"Сегодня, думаю, президент США Дональд Трамп, который начал движение в сторону протекционизма, является лакмусовой бумажкой, которая вскрыла определенные диспропорции в международной торговле. Конечно то, что делают США, напоминает процессы 100-летней давности, когда были введены повышенные пошлины на продукцию металлургии", — говорит Саламатов.

Он полагает, что в настоящий момент это "большой раздражитель" для того, чтобы все еще раз посмотрели на условия взаимной торговли. "Не думаю, что война взаимных тарифов и взаимных барьеров будет идти вплоть до разрушительного конца. Сейчас начнутся переговорные процессы пересмотра ранее достигнутых договоренностей", — полагает экс-глава ЦМТ.

"Например, соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Какие-то отрасли промышленности — металлургическая и машиностроения — в США стали стагнировать из-за этих договоренностей. И власти США ищут решение по равновесному состоянию. Думаю, оно будет найдено", — продолжает он.

С ЧИСТОГО ЛИСТА?

Петров из ТПП уверен, что протекционизм сегодня стал одной из главных угроз международной торговой системе, которая строится на совершенно других принципах. "Но протекционизм — это отнюдь не вредная вещь, если она защищает производителей на разумной экономической основе", — отмечает он.

"Но если это используется как агрессивный инструмент против какой-то экономики, то это, конечно, разрушает основополагающие принципы международной торговой системы. Понятно, что здесь и идеология, и политическое давление. Эти экономические меры используются для оказания политического давления. Ранее столь агрессивно такие меры не применялись", — подчеркнул собеседник агентства.

Саламатов считает, что нынешняя ситуация — просто прелюдия нового листа для ВТО, потому что уверен, ни одна крупная страна не будет отказываться от ВТО. А заявления американского президента о намерениях выйти из организации — это просто риторика. "Совершенно очевидно, что нужно постоянно на международных площадках — и в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС — искать подходы для более конструктивного сохранения и поиска взаимоприемлемых решений на площадке ВТО. И с другой стороны — противостоять протекционизму, который сегодня существует", — считает он.

Петров в свою очередь отмечает: "То, что сегодня происходит в международной торговле — это очень серьезная угроза для всей системы ВТО. Выдержит ли ВТО в нынешнем виде такую встряску — это очень большой вопрос".