МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Рубль стал заложником санкционной политики США, однако фактор неопределенности уже отыгран, поэтому резкого ослабления национальной валюты в среду, после объявления Вашингтоном очередных ограничений в отношении России, не будет, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

"Рынок уже, в общем-то, "переварил" эти новости, поэтому существенного роста волатильности конкретно от этого фактора мы не ожидаем", — считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

ВСЁ УЧТЕНО

По мнению экспертов, новый пакет антироссийских санкций, который США планируют ввести на этой неделе, не станет существенными для рынка и в целом российской экономики, так как он уже учтен в котировках.

"Госдеп довольно обстоятельно описал, какие санкции планирует ввести в отношении России. Если ничего неожиданного в документах не будет, ждать каких-то резких движений не стоит. К концу неделе жду доллар выше 67,5 рубля, евро — до 77,5 рубля", — прокомментировал положение директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Санкции имени Скрипаля", которые должны вступить в силу ориентировочно 22 августа, не так значимы для российского фондового рынка и рубля, вследствие того, что они предусматривают в основном введение ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения, запрет на большую часть которой со стороны США уже действует с 2014 года, напоминает аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ДАВИТ

По словам экспертов, чувствительнее для экономики РФ могут стать санкции против российских госбанков и отечественного госдолга, которые будут рассматриваться после выхода с каникул сената США.

Ранее в августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Гораздо более болезненные меры в отношении российской экономики предусматривают инициативы сенатора Линдси Грэма и его коллег, содержащие предложение ввести жесткие санкции против российских госбанков и новых выпусков ОФЗ, говорит Дроздов. Здесь сохраняется неопределенность, которая может оказывать давление на рынок, считает Желаннова.

Если данные инициативы сенаторов будут приняты, то в первую очередь это негативно отразится на внесенных в санкционный список крупнейших российских банках, которые не смогут совершать долларовые расчеты через корсчета в американских банках.

"И хотя шансы на введение столь радикальных мер крайне малы, рубль снова стал заложником перспективы введения санкций со стороны США и в лучшем случае до сентября, когда американский конгресс вернется с летних каникул, его ждет диапазон 65-69 по отношению к американскому доллару", — продолжил аналитик "Финама".

"Негативные сюрпризы возможны. Попытка надавить на рынок будет. Но я не стал бы переоценивать их последствия. На дворе август, многие трейдеры и инвесторы в отпуске. На эмоциях возможны резкие движения. Но вдумчивые инвесторы – узнали о санкциях не вчера и соответственно откорректировали свои портфели", — сказал заместитель гендиректора по развитию розничного бизнеса ИК "Велес Капитал" Алексей Бушуев.

СОЛСБЕРИ

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.