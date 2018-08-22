МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Россия активно использует процедуры Всемирной торговой организации (ВТО) для урегулирования разногласий с контрагентами, заявили опрошенные РИА Новости юристы.

"Имеющиеся процедуры разрешения торговых споров нашим государством активно используются", — поделилась партнер судебной практики и практики международного коммерческого арбитража адвокатского бюро КИАП Анна Грищенкова.

По ее подсчетам, за прошедшие с момента вступления в ВТО шесть лет Россия инициировала в качестве заявителя семь процессов, указана в качестве ответчика в восьми и является третьей стороной в 47 делах.

Грищенкова выделила два резонансных дела с участием России в ВТО.

"В одном деле Россия была заявителем и оспаривала украинские антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония, в другом деле Украина утверждала, что Россия намеренно не закупает украинскую продукцию для железнодорожного сообщения. В обоих делах панель арбитров поддержала Россию", — говорит эксперт.

Партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев также считает знаковым делом с участием России спор по украинским антидемпинговым пошлинам на нитрат аммония. "Дело рассматривалось в течение трех лет, и по его итогам введенные Украиной ограничения были признаны противоречащими ее обязательствам в рамках ВТО", — подчеркнул юрист.

Как отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Александр Муранов, из тех 15 дел, в которых Россия участвует как истец или ответчик, в одном оппонентом выступают США, еще в одном – Япония, в пяти – Украина, а в остальных – Евросоюз.

"Каждое дело интересно по-своему. В украинских делах сильна политическая и идеологическая составляющая. С США спор касается ограничительных мер в отношении российских стали и алюминия. Японцам не нравится российский утилизационный сбор на автомобили. Споры с ЕС касаются разнообразных вопросов", — рассказал Муранов.

Россия на протяжении шести лет является официальным членом ВТО. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации вступил в силу 22 августа 2012 года. Россию можно назвать одним из самых настойчивых претендентов: переговоры о присоединении к организации длились 18 лет.

ВТО была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Торговый клуб на данный момент объединяет 164 страны.