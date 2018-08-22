КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. Киев ежегодно тратит на обслуживание госдолга 130 миллиардов гривен (около 4,8 миллиарда долларов), заявил во время заседания правительства в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы только на обслуживание тратим 130 миллиардов гривен каждый год, только обслуживание по процентам ", — сказал Гройсман.

При этом Гройсман отметил, что по состоянию на 2005 год госдолг Украины составлял 12,5 миллиарда долларов, а до 2013 года он вырос до 60 миллиардов долларов.

По его словам 50 миллиардов долларов в гривнах — это почти 1,3 триллиона гривен. "За эти деньги страна может жить даже чтобы налоги никто не платил… полтора года", — сказал премьер.

"Сегодня мы принимаем стратегию управления этим долгом, чтобы максимально уберечь людей от любых негативов обслуживать эти долги", — добавил Гройсман.

Украинское правительство на заседании в среду утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49% к концу 2020 года.

"Наши стратегия достаточно амбициозная и наши цели амбициозные – до конца этого года достичь 60%, в следующем году – 52% и до конца 2020 года иметь долг как часть ВВП не больше 49%. Это более амбициозная цель, чем та, что ставилась раньше", — заявила на заседании кабмина исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова.

В планах Минфина, по ее словам, увеличить долю долга в национальной валюте.

Кроме того, отметила Маркарова, Минфин планирует получить равномерный график погашения долга с продлением сроков, а также привлечь больше долгосрочного льготного финансирования. "Это означает, что мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом, но не только, мы усиливаем сотрудничество… с нашими международными партнерами по финансированию в том числе инфраструктурных проектов, местных проектов", — отметила и.о. главы Минфина.

Принятая в 2017 году стратегия предусматривала, что госдолг Украины не должен превышать 66% ВВП на конец 2017 года, и быть не более 62% ВВП на конец 2018 года и не более 58% ВВП на конец 2019 года.