КУБИНКА (Московская область), 22 авг — ПРАЙМ. Изымать в бюджет дополнительные доходы компаний из "списка Белоусова" на данный момент нецелесообразно из-за их закредитованности, в том числе под инвестпроекты, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил главе государства рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

"Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это нецелесообразно, потому что не учтены параметры, связанные с закредитованностью предприятий, в том числе под инвестиционные проекты. После всех проведенных совещаний, на первый взгляд, это предложение и расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительные сверхдоходы. Когда все пересчитали, посмотрели — поняли, что не все параметры были учтены. Мы пришли к единому мнению, что такое решение на сегодняшний день нецелесообразно", — сказал Мантуров.

"Мы участвовали в работе с другими ведомствами и сами собирали предприятия, анализировали данное предложение. Это говорит о том, что мы и другие ведомства пришли к единому мнению", — еще раз подчеркнул он.

Мантуров добавил, что на совещании Белоусова с компаниями металлургической и химической промышленности 24 августа сам присутствовать не будет, но его заместители пойдут.