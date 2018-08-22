МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел"<MTLR> по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года снизилась на 6% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года — до 4,693 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

В целом прибыль группы за отчетный период упала на 7% — до 5,28 миллиарда рублей. При этом показатель EBITDA вырос на 3% — до 41,44 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA снизилась до 26% с 27%. Операционная прибыль стала больше на 6%, достигнув 32,641 миллиарда рублей. Консолидированная выручка составила 157,038 миллиарда рублей, увеличившись на 5%, в том числе добывающего дивизиона упала на 6% — до 48,4 миллиарда рублей, металлургического — выросла на 11%, до 94,382 миллиарда рублей, энергетического — на 10%, до 14,256 миллиарда.

Относительно первого квартала текущего года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, в апреле-июне сократилась на 57% — до 1,4 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 25%, до 23,004 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA — до 28% с 25%. Выручка во втором квартале увеличилась на 10%, до 82,186 миллиарда рублей.

По словам гендиректора "Мечела" Олега Коржова, которые приводятся в сообщении, рост финансовых показателей стал следствием реализации стратегии компании по увеличению в структуре производства и продаж доли высокомаржинальной продукции, а также сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры по большей части производимой предприятиями "Мечела" продукции.

"Во втором квартале компания добилась стабилизации объемов добычи. Предпринимаемые с середины прошлого года меры, направленные на обновление и восстановление парка горной техники, дали положительный результат… Мы продолжаем работу по восстановлению производственных показателей", — сказал Коржов.

Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 30 июня 2018 года составил 474,413 миллиарда рублей против 466,873 миллиарда рублей в конце 2017 года. Во втором квартале группа "Мечел" получила подтверждение от Газпромбанка относительно соблюдения согласованного графика погашения задолженности по кредитным линиям, что привело к списанию штрафов и пеней в размере 7,3 миллиарда рублей, отмечается в релизе.

На этой новости бумаги "Мечела" подскакивали на 6,4% после публикации отчетности по МСФО, следует из данных Московской биржи.

К 13.34 мск привилегированные акции "Мечела" росли на 5,89% — до 106,15 рубля (уже подскакивали на 6,4% — до 106,6 рубля), обыкновенные акции компании – на 5,35%, до 93,6 рубля (также подскакивали на 6,4% — до 94,5 рубля). При этом индекс Мосбиржи рос на 0,43%.

По оценкам экспертов, участники рынка позитивно отреагировали на данные по МСФО за второй квартал.