МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Долг "Мечела" по итогам первого полугодия 2018 года составил 431 миллиард рублей, что на 1% выше показателя по состоянию на конец прошлого года (426 миллиардов рублей), следует из презентации компании.

Соотношение чистого долга к EBITDA за январь-июнь при этом снизилось до 5,2 с 5,3х. По итогам 2016 года этот показатель составлял 6,6х. Во втором квартале компания погасила по долгу 5,3 миллиарда рублей.

В настоящее время 76% задолженности группы реструктурировано, в рублях представлено 65% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 70% задолженности. Средняя процентная ставка по заемным средствам на июль 2018 года составляла 8,1% годовых.

В апреле группа "Мечел" получила подтверждение от Газпромбанка относительно соблюдения согласованного графика погашения задолженности, в результате чего были отменены штрафы и пени в размере 7,32 миллиарда рублей, указывается в материалах.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин. В 2017 году "Мечел" сократил добычу угля на 9%, до 20,6 миллиона тонн.