МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) отложила на неопределенный срок первичное размещение акций компании (IPO), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четырех источников в промышленной сфере.

"Мы получили сообщение о том, что IPO откладывается в обозримом будущем", — приводит агентство слова источника, финансового консультанта. Два источника сообщили агентству, что компания отказалась от услуг финансовых консультантов, работающих над планируемым листингом, поскольку Саудовская Аравия переключила свое внимание на предполагаемое приобретение "стратегической доли" в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corporation (SABIC).

Еще один источник сообщил агентству, что консультантов перевели в "режим ожидания", и официально IPO не было отменено, но сейчас вероятность его отмены больше, чем вероятность его проведения.

В марте министр энергетики Саудовской Аравии и председатель правления государственной Saudi Aramco Халид Аль-Фалих сообщал, что первичное размещение акций компании может быть перенесено на 2019 год. Предполагалось, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций. При этом в СМИ появлялась информация о двухэтапном размещении компании на рынке, которое должно было начаться в 2018 году.

В июле агентство Блумберг со ссылкой на свои источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в SABIC. SABIC — четвертая по величине нефтехимическая компания в мире с рыночной капитализацией в 385,2 миллиарда саудовских риалов (более 100 миллиардов долларов).

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.