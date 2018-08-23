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КОММЕРСАНТ

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— Цифрой по подписи — Белый дом планирует укрупнение рынка ЭЦП — Власти обеспокоены нежеланием граждан обзаводиться квалифицированной электронной подписью и намерены развернуть агитационную кампанию по разъяснению преимуществ ее использования при взаимодействии с государством и бизнесом. Одновременно чиновники обещают защитить население от мошенничества в этой сфере, резко сократив число аккредитованных центров, уполномоченных выдавать такие подписи.

— Госбанк вышел в лобби — В ЕИС опубликованы сведения о закупке услуг по правке законодательства — Как стало известно "Ъ", ВТБ впервые в российской практике публично раскрыл подробности закупки юридических услуг, направленных на правку законов, в которой заинтересован банк. Разработку и продвижение поправок к законодательству о госзакупках ВТБ заказал адвокатскому бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (ЕПАМ). В случае принятия поправок ЕПАМ получит за эту работу 50 млн руб. Опрошенные "Ъ" эксперты считают сделку позитивным примером "белого транспарентного лоббизма".

— Не светом единым — Энергокомпании РФ не хотят в общий рынок ЕАЭС — Как выяснил "Ъ", Минэнерго РФ и крупные энергокомпании считают преждевременным запуск единого энергорынка ЕАЭС в 2019 году. Отрасль опасается, что соседние страны с неразвитыми энергорынками будут использовать российскую энергосистему для сбыта излишков своей выработки. Это может снизить загрузку российских мощностей, а доходы генкомпаний РФ, по разным оценкам, упадут на 110–135 млрд руб. в год.

— Блокировки расплываются по сайтам — Формулировки законопроекта Минкомсвязи не устроили экспертов при правительстве — Под досудебные блокировки за обоснование и оправдание экстремизма и терроризма могут попасть до 19 млн сайтов, что приведет к нарушению работы интернета, полагают в экспертном совете при правительстве. Соответствующий законопроект Минкомсвязи должен быть доработан, чтобы исключить "неопределенные понятия". Иначе избежать злоупотреблений блокировками вряд ли удастся, согласны участники рынка.

— Новый боливар со старыми проблемами — Галопирующая инфляция в Венесуэле может обесценить и новую валюту — Власти Венесуэлы продолжают эксперименты над финансовой системой страны — в рамках денежной реформы они провели не только деноминацию, но и девальвацию новой валюты, суверенного боливара. Его официальный курс по отношению к доллару США снижен сразу в 24 раза. В стране при этом сохраняются капитальные ограничения, и пока неясно, сможет ли новая валюта избежать падения стоимости на черном рынке: хотя реформа призвана ограничить гиперинфляцию, новый скачок цен в ближайшее время практически неизбежен.

— Парк "Патриот" оказался богат на контракты — Военные подписали соглашения с ОПК на 135 млрд рублей — В среду Минобороны РФ заключило с предприятиями промышленности контракты на сумму свыше 135 млрд руб., срок исполнения которых растянут на 2018–2026 годы. В этот период военные планируют получить, в частности, два истребителя Су-57 и шесть МиГ-25, 132 боевые машины десанта БМД-4М, 58 бронетранспортеров БТР-МДМ, 69 автомобилей "Тайфун" (4х4), а также отремонтировать более 1 тыс. машин типа "КамАЗ" и "Урал". Для флота, в свою очередь, была законтрактована серия из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, которые станут носителями крылатых ракет "Калибр", успешно апробированных в Сирии.

— Региональные депутаты не готовы расставаться с льготами — Инициатива федеральных единороссов находит понимание не у всех коллег — Депутаты заксобраний пока не обсуждают сокращение своих пенсионных надбавок. Ранее отказаться от пенсионных льгот депутатам Госдумы и сенаторам предложил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В регионах к инициативе отнеслись по-разному. Глава фракции единороссов в заксобрании Санкт-Петербурга поддержал распространение идеи на региональных депутатов. В парламенте Ленинградской области "Ъ" сказали, что не понимают ее цель. В регионах установлены разные доплаты к пенсиям депутатов.

— СПЧ призывает не ловить за слово — Правозащитники предложили смягчить антиэкстремистские статьи — Президентский Совет по правам человека (СПЧ) рекомендовал законодателям смягчить антиэкстремистские статьи Уголовного кодекса (УК) РФ, чтобы наказание гражданам полагалось за насилие, а не за высказывания. Наказание за "оскорбление чувств верующих" СПЧ предлагает ограничить административным штрафом, декриминализировав соответствующую статью УК РФ.

— Россияне требуют от государства заботы — "Левада-центр" выяснил отношение граждан к руководству страны — Большинство россиян убеждены, что государство должно обеспечить им "достойный уровень жизни". Но власть "живет только своими интересами" — в этом уверены тоже большинство граждан. Такие умонастроения выявил в ходе соцопроса аналитический "Левада-центр". Патерналистское отношение к государству не изменилось после объявленного правительством повышения пенсионного возраста. Но в массовое сознание россиян пенсионная реформа заложила "глубокое разочарование" властью, полагают эксперты.

— Александру Реймеру выставили миллиардный счет — ФСИН засудила своего бывшего директора в гражданском порядке — Более 2,2 млрд руб. взыскал Замоскворецкий райсуд Москвы с бывшего директора ФСИН Александра Реймера и двух его сообщников, осужденных за махинации с производством систем электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), более известных как электронные браслеты. Именно в такую сумму тюремное ведомство оценило причиненный ему ущерб. Защита осужденных намерена обжаловать это решение, так как считает цифру ничем не обоснованной, отмечая, что эти же деньги ФСИН уже взыскивает с четвертого фигуранта дела, получившего приговор в особом порядке.

— Непостроенная дорога уже вызвала вопросы — В России расследуют махинации с землей под будущей автотрассой — Сотрудники правоохранительных органов Липецкой области обнаружили схему, с помощью которой местные чиновники пытались украсть деньги у структур бывшего президента "Газпром нефти" Александра Рязанова. Его компании выкупают в шести регионах России земли под строительство первой в стране частной автомагистрали "Меридиан" между Казахстаном и Белоруссией. Российский проект примерной стоимостью более 500 млрд руб. должен стать частью глобального по соединению скоростной дорогой китайского Шанхая с немецким Гамбургом. По предварительной версии, чиновники, используя инсайдерскую информацию, передавали участки из госсобственности подконтрольным фирмам, чтобы затем получить деньги от продажи земли инвесторам.

— Энергетик не мошенничал, а злоупотреблял полномочиями — Экс-глава "Межрегионсоюзэнерго" заочно арестован по новым обстоятельствам — Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего генерального директора крупного энергосбытового холдинга АО "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН) Юрия Шульгина, обвиняемого в невыплате филиалу генерирующей компании ПАО "МРСК Северо-Запада" — "Архэнерго" свыше 5 млрд руб. По данному эпизоду в 2016 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, но в начале августа его переквалифицировали на злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

— У банковского хищения не нашлось места преступления — Суд не стал рассматривать громкое уголовное дело о растрате, вернув его прокурору — Как стало известно "Ъ", Никулинский райсуд Москвы отказался рассматривать по существу уголовное дело одного из бывших руководителей обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, обвиняемого СКР в хищении сотен миллионов рублей из кредитного учреждения. Судья по собственной инициативе вернул материалы в Генпрокуратуру для "работы над ошибками". Правда, обвиняемый остался под стражей, в то время как еще двое фигурантов громкого расследования находятся в розыске. ПЧРБ, получивший в свое время известность как банк, финансировавший "Национальный фронт" Марин Ле Пен и размещавший госактивы Ирана, рухнул два года назад, оставшись должен кредиторам более 25 млрд руб.

— Права категории "Чип" — Полиция планирует реформу водительских документов — МВД вводит водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) нового поколения. В документы встроят микрочип, появятся надписи на английском и французском языках. Одновременно будет существенно усилена защита удостоверений от подделки. В полицейском ведомстве не скрывают, что нововведения осуществляются в рамках реализации правительственного плана по "закупкам микроэлектронной продукции", предполагающего загрузку отечественных мощностей по производству микрочипов.

— Штрафы направят на борьбу с аварийностью — Минтранс дал рекомендации, на что тратить деньги дорожных фондов — 90% средств от штрафов, собранных региональными властями с граждан за нарушение ПДД, должны быть потрачены на мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Такие рекомендации дал субъектам федерации Минтранс РФ. Речь идет о 60–63 млрд руб., поступающих ежегодно в региональные бюджеты. Деньги следует тратить, в частности, на новые знаки, светофоры, ограждения и камеры. Снижение аварийности должно в будущем принести экономию госбюджету: ущерб от гибели гражданина в аварии государство оценивает в 16 млн руб., от ранения — в 496 тыс. руб.

— Реновация началась по уму — В Москве снесен первый дом по программе обновления жилья — Освобожденные участниками программы реновации пятиэтажки снесут по принципу "умной разборки". Об этом в ходе демонтажа первого такого дома вчера сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он дал понять, что все полученные после сноса домов по программе реновации материалы частично переработают или используют на других стройках. Эксперты говорят, что девелоперы используют подобные технологии сноса в Москве уже десятилетиями.

— Переход от однополярного мира к заполярному — О чем беседовали в Сочи Владимир Путин и Саули Ниинистё — Российский президент Владимир Путин встретился в среду в Сочи со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё. На переговорах и состоявшейся по их завершении пресс-конференции господину Путину пришлось охватить максимально широкий круг тем: от проблемы черной сажи до санкций США и безопасности полетов над Балтикой — а заодно рассказать журналистам о поездке в Австрию. Вечер же для Владимира Путина завершился спортивной программой — посещением турнира по боевому самбо. Но уже не с Саули Ниинистё, а с приехавшим в Сочи белорусским лидером Александром Лукашенко.

— Грузия наступает на Россию в ЕСПЧ — Тбилиси подал третий иск против Москвы — Грузинские власти подали в Европейский суд по правам человека новый, уже третий по счету, иск против РФ. На этот раз причина обращения — "притеснение этнических грузин" на территории Абхазии и Южной Осетии. Собеседники "Ъ" в частично признанных республиках и Москве уверены: судебного решения придется ждать порядка десяти лет и ощутимого результата ни для одной из сторон оно не принесет.

— За Дональда Трампа взялись с двух сторонников — Глава штаба президента США ничем его не скомпрометировал, зато адвокат наговорил на импичмент — Президент США Дональд Трамп получил самый ощутимый удар за время своего правления: в ходе судебных разбирательств были признаны виновными бывший глава его избирательного штаба Пол Манафорт и адвокат Майкл Коэн. Большинство обвинений не имеют отношения ни к Дональду Трампу, ни к России. Однако благодаря показаниям господина Коэна противники президента впервые получили аргумент для импичмента — в соответствии со статьей Конституции, позволяющей отстранить главу государства от должности "за тяжкие преступления и проступки". Политическое будущее Дональда Трампа может определиться на ноябрьских выборах, по итогам которых демократы намерены взять Конгресс под свой контроль.

— Ипотеке некуда дешеветь — Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх — Райффайзенбанк поднял ставки по ипотечным кредитам, объяснив свое решение ростом стоимости фондирования. Такой подход идет вразрез с государственным курсом на повышение доступности ипотеки. Но дальнейшее снижение ставок по ипотеке сейчас экономически неоправданно как с точки зрения фондирования, так и альтернативных долгосрочных возможностей размещения средств в безрисковые ОФЗ, указывают эксперты. Другие участники рынка согласны, что ставки достигли дна, хотя признаться в планах повышения пока не готовы.

— Покупатели подстроились под санкции — Онлайн-магазины увеличили средний чек — К середине августа средний чек российских интернет-магазинов вырос на 16% к уровню первых дней месяца, а вот количество покупок сократилось на 20%, оценил производитель онлайн-касс "Атол". Россияне начали вкладывать деньги в дорогостоящие товары в связи с ослаблением рубля после объявления об очередных санкциях США 8 августа, полагают в компании. Сами ритейлеры либо не заметили изменения динамики продаж, либо считают ее сезонной.

— Банк России собрал землю — "Ростагро" перешла в фонд плохих долгов — Фонд непрофильных и плохих активов начал пополняться крупными агрохолдингами, аффилированными с владельцами санируемых банков. Под его контроль перешла входящая в десятку крупнейших землевладельцев УК "Ростагро", которую ранее связывали с экс-акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. Фонд наверняка захочет продать 377 тыс. га земель компании, но процесс растянется надолго, предупреждают эксперты.

— Рубль борется с санкциями в одиночку — Российскую валюту продают внешние и внутренние инвесторы и ЦБ — В среду биржевой курс доллара вновь поднялся выше 68 руб./$, курс евро преодолел уровень 79 руб./€. В ожидании новых санкций со стороны Госдепартамента США международные и внутренние инвесторы сокращают вложения в рублевые активы. Вместе с тем интерес к иностранной валюте проявляет и ЦБ, который на ее покупку за два дня потратил 35 млрд руб.

— Промсвязьбанк собирает кадры — Команду Петра Фрадкова пополнит Светлана Сагайдак — Промсвязьбанк (ПСБ), который призван стать опорным для российского бизнеса в условиях санкций, начал формировать команду. К возглавившему его весной Петру Фрадкову вскоре присоединится известный финансист Светлана Сагайдак. Уже с конца года в ПСБ должны начать поступать кредиты попавших под санкции предприятий, причем в первую очередь не самого лучшего качества, а госпожа Сагайдак — признанный специалист по работе с проблемными активами. Однако пока будущий круг ее полномочий в ПСБ не до конца определен.

— Биржа на спецрайоне — Для бумаг санкционных компаний могут создать отдельную площадку — Минфин и ЦБ обсуждают создание отдельной фондовой площадки для листинга ценных бумаг санкционных компаний. Новая инфраструктурная единица может появиться на территориях вновь создаваемых специальных административных районов (Дальний Восток и Калининградская область). Цель — дать возможность инвесторам свободно покупать ценные бумаги санкционных компаний. Впрочем, указывают эксперты, это можно делать и сейчас: бумаги нескольких таких компаний свободно торгуются на Московской бирже.

— "ЛУКОЙЛ-Гарант" избавился от доходности — НПФ потратился на объединение фондов "Открытия" — Завершивший на прошлой неделе объединение негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "ЛУКЙОЛ-Гарант" по итогам года не покажет высокую доходность. Целевые установки, поставленные ранее, недостижимы, признал топ-менеджмент фонда. Получив от государства около 140 млрд руб. на избавление от токсичных активов, фонд второй год подряд не сможет обогнать инфляцию, полагают эксперты.

— КамАЗ собирается с лошадиными силами — Он создает СП по выпуску китайских двигателей — КамАЗ планирует в сентябре подписать соглашение об СП с китайской Weichai Power. По данным "Ъ", речь идет о создании производства крупных двигателей для гражданских отраслей, в том числе судостроения и распределенной энергетики. Мощности могут разместить на Тутаевском моторном заводе, где КамАЗ собирался развивать производство электрогенераторов. По мнению экспертов, продукция может быть востребована, но реализация проекта рискует затянуться: он обсуждается уже несколько лет.

— Сахалинский газ в китайской проекции — "Газпром" готовится к строительству нового газопровода — "Газпром" начал проектирование газопровода в Китай с Сахалина, который может стать вторым проектом по поставке российского трубопроводного газа в КНР после "Силы Сибири". Потребление и импорт газа в Китае быстро растут, а цены достигли уровня, который делает проект привлекательным для "Газпрома". Но аналитики не ожидают скорого подписания обязывающего контракта с китайцами, поскольку "Газпром" не решил ключевую проблему разработки Южно-Киринского месторождения, находящегося под санкциями США.

— Крым выписывают из App Store — Магазин удалил приложения для краткосрочной аренды жилья — Санкции США против РФ заставили Apple тщательнее проверять содержание российского App Store. Магазин удалил приложение краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру", 20% бронирований которого совершаются в Крыму. Чтобы вернуться в App Store, сервис может закрыть бронирования на полуострове через платформу iOS. Конкуренты "Суточно.ру" работу в Крыму пока не ограничивают.

— Новостройки скапливаются у столиц — Число договоров ДДУ в них приближается к половине — Доля продаж жилья в новостройках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2018 года достигла 42% — столько договоров долевого участия (ДДУ) было зарегистрировано в этих субъектах РФ. Три года назад на них приходилось 34% всех сделок. Растущий спрос на новое жилье в столичных регионах улучшил показатели продаж во всей стране — общее число ДДУ увеличилось на 9%.

— Рекламодатели переключили внимание — Интернет обогнал ТВ по доходам за полугодие — Объем рекламы на ТВ впервые оказался меньше, чем в интернете, по итогам целого полугодия, следует из отчета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В январе—июне 2018 года эти рынки достигли объема в 91 млрд руб. и 91,5 млрд руб. соответственно. Худшую же динамику доходов показал сегмент рекламы на транспорте, который сократился на 23% после того, как договор с подрядчиком расторг Московский метрополитен.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Усманов и партнеры готовы потратить 200 млрд рублей на систему маркировки товаров — Эксперты называют проект очень выгодным для инвестора.

— Совет по правам человека предложил сузить понятие экстремизма — Чтобы вывести из-под него тех, кто не призывает к насилию.

— Москва потратит более 100 млн рублей на украшение избирательных участков — Это вдвое больше, чем расходы на шарики и баннеры в ходе президентских выборов.

— США могут отложить введение пошлин на автомобили — Этому способствуют торговые переговоры с ЕС, Канадой и Мексикой.

— Евро подорожал до 79 рублей — Последний раз он торговался по такой цене в апреле. По итогам закрытия торгов дороже 79 рублей евро не стоил с марта 2016 года.

— Операторы просят не запрещать им тормозить доступ к интернет-ресурсам — Союз LTE попросил помощи у председателя правительства Дмитрия Медведева.

— Лондонское подразделение Deutsche Bank пригрозило правительству России разорвать отношения — Банк требует обновить клиентскую информацию, но чиновники не понимают, что от них нужно.

— Сигаретный рынок рухнет в ближайшие пять лет — Это станет следствием роста акцизов, нелегальной торговли и популярности новых продуктов.

— Группа ПИК может построить квартал на 500 000 кв. м в "Тушино-2018" — Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд руб.

— Губернатор Чукотки попросил Путина поддержать добычу золота в регионе — Он предложил увеличить госфинансирование геологоразведки и упростить систему лицензирования.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Стройка, семерка, тут — С 2019 года дачники не смогут построить или реконструировать дом без уведомлений, их будет семь форм — на каждый случай своя — В России меняется порядок строительства и реконструкции дачных домиков. С 1 января 2019 года вводится единый — уведомительный — порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах и населенных пунктах.

— Горящий рейс — Пилоты экстренно посадили Ту-204 с загоревшимся двигателем — Сильным стрессом отделались 202 пассажира самолета авиакомпании "Ред Вингс", летевшего из Уфы в Сочи. После взлета у Ту-204 на высоте 200 метров загорелся двигатель. Через несколько минут лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

— Тур на вылет — Что будет с "Натали турс" после 3 сентября — Ростуризм уже с сентября сможет приостанавливать деятельность не выполняющих свои обязательства туроператоров, чтобы наконец в реальности заработал механизм страховых возмещений. Об этом руководитель ведомства Олег Сафонов рассказал в интервью "Российской газете", а заодно обозначил планы Ростуризма относительно группы компаний "Натали турс".

— Без цензуры — Цензорам в СИЗО запретят читать почту адвокатов — Министерство юстиции РФ начало готовить поправки в закон об адвокатуре, которые выведут из-под цензуры переписку арестантов с адвокатами.

— Чтобы лед выдержал — Владимир Путин поддержал идею проведения саммита Арктического союза — Россия поддерживает идею президента Финляндии Саули Ниинисте о проведении саммита Арктического союза и готова принять участие в его работе. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах со своим финским коллегой, который посетил Россию с рабочим визитом. Российский президент также прокомментировал новые американские санкции против России, назвав их контрпродуктивными и абсолютно бессмысленными, особенно в отношении такой страны, как Россия.

— Платеж с доставкой — Жители 28 регионов получат налоговые уведомления в сентябре — Федеральная налоговая служба уже направила гражданам свыше 30,3 миллиона уведомлений для оплаты имущественных налогов и налога на доходы физлиц (НДФЛ).

— Дело техники — Мантуров: Россия найдет замену электронике из США — В среду, 22 августа, США планируют ввести новые санкциипротив России, на этот раз по "делу Скрипалей". Они касаются полного запрета на поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

— Личный контакт — Лидеры России и Беларуси обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Минска — Вечером в среду, после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё, Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудил наиболее актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Минска. Беседа проходила в сочинской резиденции главы российского государства "Бочаров Ручей", а после нее лидеры отправились на проходящий в Сочи турнир по самбо.

— Ваши права защитят — МВД начнет выдавать водительские удостоверения со встроенными микрочипами — Министерство внутренних дел России планирует ввести водительские права нового поколения — со встроенными микрочипами. В среду ведомство вынесло на общественное обсуждение проект приказа, утверждающего новые образцы водительских удостоверений.

— С детства — в погонах — Сегодня отметили 75-летний юбилей образования Суворовских училищ — 22 августа в России отметили 75-ю годовщину образования Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ.

— "Волна" выходит в море — Лучшие врачи страны едут к детям Крыма и Краснодарского края. Обследования и консультации для всех обратившихся будут бесплатными — Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, академик Лео Бокерия, руководители ведущих медицинских центров страны Анатолий Кулаков, Александр Чухраев, заместитель председателя Совета министров республики Крым Алла Пашкунова, заместитель директора департамента здравоохранения Севастополя Михаил Малишевский рассказали о предстоящей акции "Волны здоровья", ответили на вопросы журналистов.

— Полет "Буревестника" — Запад распространяет слухи вокруг испытаний нового российского оружия — Западным СМИ не дают покоя прорывные оружейные новинки России, о которых в марте в послании Федеральному собранию рассказал президент страны Владимир Путин.

— Война по расписанию — США и Китай вводят пошлины друг против друга и приступают к переговорам — Фондовые рынки замерли в ожидании результатов переговоров между США и Китаем, которые проходят в эти дни. Потери Китая в торговой войне могут слишком дорого обойтись мировой экономике.

— На службу не призовут — Студенты получат отсрочку от армии для учебы в магистратуре — Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, дающий право бакалаврам поступать в магистратуру минуя армию. Военкомат даст студентам отсрочку, чтобы они смогли перейти на следующую ступень высшего образования.

— Пустились в рост — Средний чек за ЖКУ увеличился на 17 процентов за последние три года — Чек среднестатистической российской семьи из трех человек (папы, мамы и ребенка) за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,3 процента за три года, выяснила компания "Домопульт". Анализ был проведен по фактическим начислениям пользователям услуг.

— Солдаты и капуста — В финской армии появятся вегетарианские дни. Нашим солдатам такое не грозит — В армии Финляндии с осени введут вегетарианские обеды или ужины для всех военнослужащих. На сегодня в армейском меню существует отдельный список блюд для вегетарианцев и даже для веганов. Но теперь два раза вообще никому не будут подавать мясо, птицу и рыбу. При этом яйца и молочные продукты останутся вне запрета. Главными же элементами вегетарианских блюд станут картофель, макароны, соевые бобы и кукуруза.

— "Максимум" денег, минимум обязательств — Частная школа или репетиторский центр открылся в Пензе?— Скандалом обернулось открытие в Пензе частной школы "Максимум". Накануне 1 сентября выяснилось, что у организации нет лицензии на образовательную деятельность, она даже школой называться не может. А ученикам придется доказывать свои оценки в обычной школе по месту жительства, иначе они не получат аттестаты об основном образовании.

— Чудо на Неве — Командира экипажа, экстренно посадившего Ту-124 на воду, наказали за… разгильдяйство — 55 лет назад в Ленинграде совершил первое в мире экстренное приводнение самолет, следовавший из Таллина в Москву.

— "Волк" не уйдет?— Убийца поляков спокойно живет в США — Один из последних проживавших в США пособников нацистов, 95-летний Яков Палий, был во вторник депортирован в Германию. Палия вывезли из дома в Нью-Йорке и отправили рейсом в Берлин. В 1943 году он служил охранником в нацистском концентрационном лагере Травники, где было уничтожено около шести тысяч человек. Разоблачение нациста стало возможным благодаря усилиям Центра Симона Визенталя.

— Полис от выброса — От экологических рисков спасет страхование — Экспертный совет при правительстве подготовил предложения по развитию в России экологического страхования. Это позволит экономически стимулировать предприятия использовать более совершенные технологии и "материализовать" их ответственность за загрязнение окружающей среды, считают эксперты.

— Запахло импичментом — Адвокат президента США признал, что совершал противозаконные действия по указанию главы Белого дома — Президент США Дональд Трамп во вторник подвергся двойному удару: его бывший адвокат и преданный помощник Майкл Коэн заявил, что совершал противозаконные действия по указанию главы Белого дома, а присяжные признали Пола Манафорта, известного лоббиста и бывшего главу предвыборного штаба экс-кандидата от республиканцев, виновным в 8 из 18 пунктов обвинения.

— Доехал до ратуши — В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами протаранил здание городского управления — Ратуша небольшого городка Беммель в Нидерландах подверглась атаке. В ночь на среду двери главного входа в здание протаранил автомобиль. В салоне находилось два газовых баллона, один из них взорвался, вызвав серьезный пожар.

— За правдой — в Страсбург — Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок рассказала "РГ" о запрете идти на выборы — В среду латвийский Центризбирком исключил известного в республике политика, в недавнем прошлом — депутата Европарламента трех созывов, лидера Русского союза Латвии Татьяну Жданок из регионального списка партии по Видземскому избирательному округу, от которого она собиралась баллотироваться в сейм 6 октября.

— Белый дом понимает только силу — Министр иностранных дел Германии призвал остановить санкционную лихорадку США — Беспрецедентные ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении России и Ирана заставляют Европу искать пути, чтобы "охладить" санкционный пыл Вашингтона. В то время как посещающий США министр иностранных дел Британии призывает теперь уже бывших коллег по Евросоюзу и дальше стоять плечом к плечу с Америкой, политики Старого Света, напротив, приходят к выводу, что с Белым домом договариваться на равных нереально.

— Рекордный триколор — В России отмечали День флага — Для крымчан, которые весной 2014 года стали гражданами России, празднование Дня Государственного флага каждый раз имеет особое значение и подчеркивает осознанность исторического выбора, сделанного на референдуме.

— Ветер наломал дров — Санкт-Петербург подсчитывает ущерб от шторма — Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту травмирования людей при обрушении временной деревянной конструкции в ходе шторма, который обрушился на город во вторник. По итогам нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Свое расследование проведет и Западный военный округ, в чьем ведении находится здание.

— Виллу арестовали — Мосгорсуд подтвердил законность обеспечительного ареста испанской недвижимости бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры России Бориса Мазо.

— Вип-следователю продлили арест — Лефортовский райсуд столицы рассмотрел просьбу следствия о продлении ареста бывшего руководителя следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко.

— Родня поможет — В колониях Красноярского края появятся родительские комитеты — Комитеты родственников осужденных в экспериментальном режиме организуют сразу в нескольких пенитенциарных учреждениях Красноярска.

— Топорная работа — Предприниматель заплатит 28 миллионов рублей за уничтожение деревьев под видом санитарных рубок — Калининградский областной суд взыскал с добытчика леса, который уничтожал вековые дубы под видом санитарных рубок, 28 миллионов рублей. В июле Фемида обязала предпринимателя вернуть в бюджет 18 миллионов. И вот состоялось второе разбирательство, в рамках которого ущерб лесному фонду оценили еще в 10 миллионов рублей.

— Топорная работа — Предприниматель заплатит 28 миллионов рублей за уничтожение деревьев под видом санитарных рубок — Калининградский областной суд взыскал с добытчика леса, который уничтожал вековые дубы под видом санитарных рубок, 28 миллионов рублей. В июле Фемида обязала предпринимателя вернуть в бюджет 18 миллионов. И вот состоялось второе разбирательство, в рамках которого ущерб лесному фонду оценили еще в 10 миллионов рублей.

— Голая правда — В Ставрополе судья ушел в отставку после публикации скандального видео — Квалификационная коллегия судей Ставропольского края приняла отставку судьи Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова. Мужчина решил уйти с должности после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой очень похожий на Макарова человек приехал в магазин с обнаженной женщиной.

— Тюремщик заплатит — Замоскворецкий районный суд столицы в среду, 22 августа, принял решение по иску Федеральной службы исполнения наказаний к ее бывшему директору Александру Реймеру. Суд взыскал с экс-главы тюремного ведомства и других фигурантов дела, осужденных за крупные хищения, более 2 миллиардов 200 миллионов рублей.

— Подаяние по безналу — Как вернуть в общество тех, кто из него выпал — Бездомные на улицах Москвы — примета всех мировых столиц — стали чище. Еще их чаще стали отправлять домой. А иногда — это уж совсем хеппи-энд — возвращать в общество. О том, что этому помогает и мешает, — наш репортаж.

— Завидуют как дышат — Почему лотерейные миллионеры уходят в подполье — На днях житель Краснодара сорвал джекпот — в лотерею "Гослото" выиграл почти 75 миллионов рублей. Первое, о чем он попросил, — не называть его имени. Но его "разоблачили" — водитель Владимир Шатохин. Он уже 75-й "счастливчик" из 200 выигравших, кто не хочет публичности. А самая титулованная лотерейная мультимиллионерша — пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, обладатель рекордного выигрыша в 506 миллионов рублей, после серии угроз и вовсе меняет место жительства. Почему и что происходит?

ИЗВЕСТИЯ

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— Радиоактивные отходы утилизирует робот — Эта процедура станет более безопасной — Робот заменит людей на вредных производствах, связанных с утилизацией радиоактивных отходов. Первый опытный образец такой машины с управляемыми "руками" и "техническим зрением" проходит финальные испытания. Человек может управлять подобной системой на большом расстоянии — даже из другого города. Комплекс сможет различить разные типы ядерного мусора, отсортировать их, правильно упаковать и утилизировать.

— Бюджетный ДНК: генетический тест станет дешевле и быстрее — Ученые нашли способ значительно сократить стоимость прикладных исследований ДНК и время, необходимое для их проведения — В биомедицинском кластере "Сколково" разработали методику подготовки образцов для генетического тестирования, которая позволяет исключить некоторые особо дорогостоящие и продолжительные процедуры. Это позволит сделать генетическое тестирование (например, с целью установления личности или доказательства родственных отношений) примерно на треть дешевле и быстрее. Особенно полезно это будет для судебно-медицинских лабораторий, которые сейчас перегружены заказами на идентификацию личности: сколковская методика поможет значительно увеличить их пропускную способность.

— Наркоэпидемии будут прогнозировать — В России появится центр анализа распространения новых наркотиков — Предсказывать развитие наркотических эпидемий и разрабатывать методы противодействия появлению новых наркотических веществ до того, как они окажутся в незаконном обороте, будут ученые из Аналитического центра токсикологии и прогнозирования. Новое научное учреждение создает ННЦ наркологии Центра имени Сербского совместно с Центром биоаналитических исследований и молекулярного дизайна Сеченовского университета.

— С подозреваемыми в конфликте интересов проведут доверительные беседы — Такую рекомендацию дал Минтруд по проверке чиновников на нарушение антикоррупционного законодательства — Во время проверки чиновника на конфликт интересов следует провести с ним беседу для "прояснения всех обстоятельств", сказано в рекомендациях Минтруда. При этом важно, чтобы разговор был без обвинительного уклона, в доверительном тоне, указали специалисты ведомства. По словам экспертов, это стандартная психологическая установка для проверки такого рода, но сам факт наличия рекомендации говорит о гуманизации процедуры расследования

— Экстремальная генетика: в России изучат гены опасного поведения — Ученые исследуют ДНК убийц, чтобы предсказывать поведение по геному — Новое исследование российских генетиков поможет объяснить и предупредить возникновение агрессивного поведения. Эти сведения нужны для понимания механизмов влияния генов на проявление характера и поступки. О первых шагах комплексного анализа биологических характеристик людей, совершивших тяжкие преступления, "Известиям" рассказали в Институте общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН.

— Президентский Ил-96-300 хотят оставить в строю еще на два года — Для этого самолет исследуют на возможность продления срока летной годности — Президентский летный отряд решил пока не списывать легендарный "борт № 1" первого президента России Бориса Ельцина — широкофюзеляжный самолет Ил-96-300. В августе у него подошел к концу отведенный ему 23-летний срок эксплуатации. Теперь самолету предстоят дополнительные технические исследования, которые позволят продлить срок службы борта еще на два года.

— МВД взялось за биткоин: за теневой оборот криптовалют грозит тюрьма — Целесообразность такой меры оценивает управление по контролю за оборотом наркотиков — Вопрос о введении уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют обсуждают в правительстве. Это следует из документов МВД, с которыми ознакомились "Известия". В начале августа ведомство запросило мнение Минфина на этот счет. Между тем легализация оборота цифровых активов может произойти за счет его регистрации в государственных органах финансового и налогового регулирования. В Минэкономразвития "Известиям" заявили, что говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, пока рано. Законопроект о цифровых финансовых активах прошел лишь первое чтение в Госдуме.

— Рыбное место: биоресурсы Байкала обещают пополнить — Для сохранения экосистемы уникального озера в него выпустят более 2 млрд личинок и молоди омуля и осетра — В течение ближайших пяти лет Росрыболовство должно выпустить в воды озера Байкал 2 млрд личинок омуля, 2 млн молоди омуля и 2 млн молоди осетра, что примерно в четыре раза больше, чем за последние семь лет. Это поможет сохранить и воспроизвести биологические ресурсы озера. В предыдущие семь лет в Байкал выпускали от 50 млн до 600 млн личинок омуля в год, рассказали "Известиям" в Росрыболовстве.

— Польские следователи снова едут в Смоленск — Представители прокуратуры Польши в начале сентября получат доступ к обломкам самолета Леха Качиньского — Польские следователи с 3 сентября будут работать в Смоленской области, где им предоставят доступ к месту крушения самолета президента Леха Качиньского. Во время визита сотрудники прокуратуры Польши получат возможность провести экспертизу обломков "борта 101", разбившегося в 2010 году. Об этом "Известиям" сообщили два польских дипломатических источника, а также собеседник в российских правительственных кругах. В МИД Польши, отвечая на запрос "Известий", подтвердили, что поездка в Россию запланирована на начало сентября.

— Братья по оружию — "Суперястреб" Джон Болтон не имел никаких контактов с обвиняемой в США россиянкой Марией Бутиной — Арестованная в Штатах россиянка Мария Бутина никогда не общалась с советником президента США Джоном Болтоном. Об этом "Известиям" заявил адвокат гражданки РФ Роберт Дрисколл. Ранее двое конгрессменов от Демократической партии "уличили" Джона Болтона в связях с российским движением "Право на оружие", лидером которого являлась Мария Бутина. Основанием для этого стало видео, на котором политик обращается к властям РФ.

— США индийцам не помеха — Вашингтон не сможет сорвать поставки Индии комплексов С-400 — США не смогут повлиять на закупку Индией российских комплексов С-400, о которой может быть объявлено в ходе октябрьского визита Владимира Путина, а также на все последующие сделки двух государств в оборонной сфере. В этом "Известия" заверили два источника в индийских военных и дипломатических кругах. По словам одного из них, военное сотрудничество Нью-Дели и Москвы отвечает индийским национальным интересам, и отказываться от него под давлением извне власти страны не намерены.

— Нацпроект "Жилье и городская среда" обойдется почти в 1 трлн рублей — Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета — На реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" до 2024 года планируется выделить 944,2 млрд рублей. Это следует из последнего варианта паспорта нацпроекта от 16 августа 2018 года (есть у "Известий").

— Владимир Путин планирует посетить форум в Сингапуре — В Кремле подтвердили намерение президента РФ принять участие в Восточноазиатском саммите — В Кремле подтвердили планы Владимира Путина посетить Восточноазиатский саммит (ВАС), который пройдет в Сингапуре с 11 по 15 ноября. О намерении российского лидера принять участие в этом мероприятии "Известиям" сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил возможности проработки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях форума.

Территория дружбы для бизнеса — На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" на Волгоградском проспекте 31 августа пройдет первый столичный бизнес-фестиваль Greenfield Fest. Он объединит свыше трех тысяч участников, которые в неформальной обстановке смогут обзавестись полезными связями.

РБК daily

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— Рубль пал под давлением с двух сторон — Насколько серьезным будет ослабление российской валюты — Падение рубля продолжилось в ожидании информации о новых санкциях США. Курс евро 22 августа превышал 79 руб. — это максимум с апреля, доллар торговался выше 68 руб. Давление на рубль оказали и закупки валюты Банком России.

— Рейтинг правящей партии укрепят президентом — "Единая Россия" сможет использовать на выборах ассоциацию с Владимиром Путиным — Кремль разрешил единороссам использовать слоган "Единая Россия" — партия президента" на выборах в регионах с наиболее сложной ситуацией. В партии рассчитывают, что это может повысить рейтинг единороссов перед днем голосования.

— Коэн подводит Трампа под импичмент — Чем опасны для президента США показания его бывшего адвоката — Адвокат Майкл Коэн признался, что нарушал закон по указанию Дональда Трампа, когда тот был его клиентом. Это может грозить нынешнему президенту США импичментом.

— Девять с половиной — Фондовый рынок США поставил новый рекорд по продолжительности роста — "Бычий" цикл на фондовом рынке США продолжается уже 3453 дня — это новый рекорд по продолжительности роста. Так считают большинство биржевых аналитиков, но некоторые ставят этот факт под сомнение.

— На АЗС боятся нового скачка цен — Российский топливный союз прогнозирует скорое подорожание бензина — Глава Российского топливного союза предупредил администрацию президента, что цены на бензин могут резко вырасти в 2019 году из-за повышения акциза и НДС. В условиях сдерживания внутренних цен на топливо это грозит убытками для АЗС.

— Высокоскоростные расходы — Проекты РЖД включены в федеральный план развития магистральной инфраструктуры — В список приоритетных проектов Минэкономразвития, реализация которых должна начаться до 2024 года, попали высокоскоростные магистрали РЖД, обсуждаемые уже много лет. Но объективно Россия к ним не готова, предупреждает эксперт.

— На смену проверке приходит закупка — Минэкономразвития вводит новый вид контроля предпринимателей — Минэкономразвития внесло в правительство регламент нового вида проверок бизнеса — контрольных закупок. Они станут альтернативой стандартным проверкам, которые, как утверждают предприниматели, часто проходят с нарушениями.

— Экс-куратора ДНР и ЛНР вновь призвали на службу — Кремлевское управление по обеспечению деятельности Госсовета расширяет штаты — В кремлевское управление по обеспечению деятельности Госсовета, которое курирует Сергей Кириенко, может прийти новый заместитель — Борис Рапопорт, один из бывших кураторов ЛНР и ДНР, работавший под началом Владислава Суркова.