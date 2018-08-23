МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Очередные торговые переговоры между США и Китаем на этой неделе вряд ли станут прорывными, даже если стороны сохранят статус-кво, реакция рубля не будет драматической, но негативный исход встречи создает риски колебаний российской валюты, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

США 23 августа введут новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов. Китай уже заявил, что ответит на действия американской стороны симметрично и введет 25-процентные таможенные пошлины, которые вступят в силу через минуту после соответствующего шага США.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Вместе с тем, в Вашингтоне на текущей неделе в ходе двухдневных переговоров стороны намерены вновь вернуться к их обсуждению. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп, напротив, заявил, что не ожидает много от этих переговоров.

"Провал переговоров будет, безусловно, негативной новостью для рынка, тем не менее, существенный обвал это вряд ли вызовет, так как ожидания от переговоров довольно скромные", — считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

БИТЬ ПО ТРАВЕ

Существенного прогресса в торговых отношениях на текущей неделе между США и КНР аналитики не прогнозируют, но даже незначительные подвижки по итогам переговоров будут полезны российскому рынку, полагают они.

"Судя по сообщениям о подготовке новой встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня, США и Китай постепенно приближаются к урегулированию противоречий. Но существенный прорыв непосредственно на текущей неделе маловероятен — слишком большим был перерыв в контактах, и стороны, скорее всего, предпочтут вновь обозначить свои переговорные позиции, прежде чем начать сближение", — считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Фактор того, что в предстоящем раунде переговоров участвуют не первые лица государства, а делегации уровня министерств, может снизить градус политизированности и вывести переговоры в более близкую к экономической плоскость", — отметила Желаннова.

Стороны понимают, что полномасштабная торговая война может дорого обойтись и Китаю, и США и в целом создать негативные ожидания в мировой экономике, которые придется разворачивать годами, говорит заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса ИК "Велес Капитал" Алексей Бушуев.

"Скорее всего, стороны руководствуются китайскими стратагемами "Бить по траве, чтобы вспугнуть змею" и "Казнить одного, чтобы предостеречь сотню" — особенно в увязке с темой санкций против России", — сказал он.

СКРОМНЫЕ ОЖИДАНИЯ

По мнению Желанновой, хотя прорыв в переговорах США и Китая на этой неделе видится маловероятным, определенные успехи вполне могут быть достигнуты, что может поддержать глобальные рынки, в том числе в некотором виде и российский.

Колебания рубля же могут вызвать только новые негативные новости о ходе переговоров, говорят эксперты. "Доллар по-прежнему торгуется выше 6,7 юаней. Если снова пойдет к 7 юаням за доллар, рубль может дополнительно ослабеть в пределах 50 копеек", — считает Вайсберг.

"Американский рынок сейчас на довольно высоких уровнях. И можно так сказать — ищет повод, чтобы скорректироваться. Отсутствие поддержки, позитива, надежды на добрый исход, на прекращение противостояния вполне может привести к коррекции американского рынка, а за ним и всех фондовых площадок", — прогнозирует Бушуев.