МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Введение таможенных пошлин на импортируемые КНР энергоносители из США не окажет существенного влияния на рынок, а при необходимости Китай сможет заместить выпадающие объемы за счет увеличения импорта из России, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

США 23 августа введут новые пошлины на ряд китайских товаров объёмом в 16 миллиардов долларов, Китай ответит на действия американской стороны симметрично. КНР ранее заявила, что введет 25-процентные таможенные пошлины, которые вступят в силу через минуту после соответствующего шага США.

В частности, пошлины будут распространяться на сжиженный нефтяной газ, креозотовое масло, угольные брикеты, бурый уголь, коксовый газ, солидол, жидкий парафин, бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, нафту, авиационный керосин, осветительный керосин, моторное масло, горючее масло, сжиженный этилен, пропилен, бутен, непрокаленный нефтяной кокс.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РФ

По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, пошлина в размере 25% на сырье фактически носит запретительный характер, то есть Китай, скорее всего, совсем перестанет напрямую импортировать американские нефтепродукты, а также сжиженный газ и уголь, названные в списке. "Китай может заместить выпадающие объёмы за счёт увеличения импорта из России, а также роста закупок "санкционной" иранской нефти, которую, вероятно, можно будет купить с дисконтом", — сказал эксперт РИА Новости.

Замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков в свою очередь отметил, что Китай традиционно старается диверсифицировать поставщиков нефти и нефтепродуктов. "Хотя Россия и занимает первое место среди экспортеров нефти в Китай, ее доля на китайском рынке составляет всего порядка 11%. Сопоставимые с Россией объемы в Китай поставляют Саудовская Аравия, Ирак, Ангола, Иран. Доля США в китайском импорте нефти и нефтепродуктов в 2017 году составила всего порядка 3% (около 7,3 миллиарда долларов)", — привел агентству данные эксперт.

По его мнению, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что выпадающие объемы американского импорта равномерно распределятся среди остальных поставщиков, что позволит увеличить российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Китай менее чем на 3%.

При этом руководитель направления "Технологии, разведка и добыча нефти" VYGON Consulting Дарья Козлова сообщила РИА Новости, что рынок Китая и АТР является премиальным для российских компаний. "Например, в июле 2018 года netback (доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт минус расходы на транспорт – ред.) нефти в Западной Сибири тут был на 2 тысячи рублей за тонну выше, чем при поставках в Европу. Поэтому на текущий момент объем экспорта из России в Китай ограничен мощностью ВСТО. К 2020 году планируется его расширение до 80 миллионов тонн", — говорит эксперт.

При этом инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин заметил, что спрогнозировать влияние торговой войны между США и Китаем на мировую экономику до сих пор сложно. "Но конкретно санкции в отношении нефтепродуктов не окажут влияние на цену нефти, а изменят структуру поставок этих продуктов в Китай. И как раз РФ может стать одним из бенефициаров данных мер, нарастив поставки по ряду направлений", — сказал эксперт.

ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК

Введение пошлин на сырьевые товары теоретически может привести к дисбалансу на мировом рынке энергоносителей, считает Маринченко. "Увеличатся спреды (дифференциалы) между различными сортами товаров, а средний уровень цен может немного вырасти. Это связано с тем, что общий спрос и предложение остаются неизменными, но увеличивается "транспортное плечо", товаропоток становится менее оптимальным. В частности, дисконт, с которым продаётся американская нефть марки WTI по отношению к нефти марки Brent (Северное море – ред.), может немного вырасти", — рассуждает эксперт.

С другой стороны, объемы экспорта нефти и газа из США в Китай сегодня не такие значительные, чтобы оказать существенное влияние на рынок, добавил он. "Китай сегодня импортирует около 600 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в день — это менее 4% от добываемого в США объема нефти и конденсата, и около 0,6% от общемировой добычи. Кроме того, ограничения, возможно отчасти, можно будет обойти за счёт своповых транзакций", — добавил эксперт.

Однако более значительным может оказаться влияние на рынок газа, считает Маринченко. "Китай как крупнейший потребитель газа, с большой степенью вероятности поддержит российские газовые проекты, такие как "Арктик СПГ-2 и расширение "Силы Сибири". Для Китая, где потребление газа растет очень существенными темпами, обеспечение бесперебойности поставок — вопрос государственной важности", — пояснил он.

Танурков также считает, что в целом данная ситуация вокруг США и КНР значительно не повлияет на мировой рынок нефти. "Для мирового рынка китайский импорт нефти и нефтепродуктов из США является исчезающе малой величиной, тем самым не стоит ожидать от предпринимаемых Китаем мер каких-либо заметных последствий для мирового рынка нефти", — сказал он.