МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рост санкционного давления негативно влияет на российские активы, и в ближайшее время этот фактор будет оставаться одним из ключевых для российского рынка, возобновление закупок валюты ЦБ для Минфина добавило негатива валютному рынку, однако при необходимости они могут быть приостановлены для стабилизации ситуации — сейчас в этом нет экстренной необходимости, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Администрация США 8 августа анонсировала новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По первому пакету речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Курс рубля с начала августа максимально снижался к доллару на 9%, к евро — на 7,5%. Минимальное значение доллара в этом месяце составило 62,48 рубля, максимальное — 68,66 рубля, минимальное значение евро – 73,04 рубля, максимальное – 79,03 рубля. В среду, 22 августа, давление на рубль усилилось на ряде факторов, в первую очередь в ожидании введения США санкций против РФ по "делу Скрипалей". В результате курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа, курс евро — выше 79 рублей впервые с 11 апреля.

"ЦБ РФ, как и ранее, запасается резервной валютой для сохранения возможности осуществлять интервенции в период управления курсом рубля и предоставлять инвалюту для погашения внешнего долга отдельными субъектами рынка. Однако это ухудшает условия для экономического развития страны — бизнес и население могут вернуться к более высокой инфляции, а банки могут испытывать значительные сложности при соблюдении нормативов на фоне ухудшения качества активов. Хотя ЦБ потенциально может пойти на уступки банкам по аналогии с 2014-2015 годами", — считает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

"Обстановка на рынке валюты такая, что дополнительные покупки способствуют ослаблению рубля. ЦБ возобновил закупки, исходя из их плана, решил, что рынок успокоился. Тем не менее, он вполне может вновь приостановить закупки", — согласен главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР НЕГАТИВА

В настоящее время дальнейшее состояние российской финансовой системы и экономики в целом напрямую зависит от политических решений, отметила Носова. "Масштаб санкций, которые потенциально могут быть расширены в перспективе, неизвестен. Из этого следует, что поддержка рубля сегодня может опустошить накопленные резервы, а курс национальной валюты завтра продолжит падать дальше. Здесь нужны только политические решения", — добавила аналитик АКРА.

"ЦБ мог бы оказать поддержку рублю путем сокращения предоставления рублевой ликвидности, однако этого не делает, возможно, ждет оттока рублевой ликвидности из-за налогового периода, ведь на следующей неделе ожидаются крупные налоговые платежи", — полагает Ольга Стерина из банка "Уралсиб".

Главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров "обвиняет" в ослаблении рубля неопределенность вокруг санкций. "Это, конечно, политический фактор, который спрогнозировать сложно, – дискуссия о санкциях. Все это создает такой негативный фон для России, поэтому я думаю, что это такой основный драйвер", — отметил он.

По его мнению, одной из главных причин, почему ЦБ в понедельник возобновил покупки валюты для Минфина, стало значительное снижение объемов торгов валютой, что косвенно говорит о том, что период пика оттока средств иностранных инвесторов с российского рынка прошел.

Тем не менее, на следующей неделе предстоят налоговые пополнения бюджета: экспортеры будут продавать валютную выручку, что вызовет рост предложения валюты, а это в свою очередь может косвенно поддержать рубль, полагает Тихомиров из БКС. "Пока ситуация некритическая, ЦБ может снизить на какое-то время объем покупок, может приостановить, если увидит рост объемов валюты ", — считает он.

ВЕРНУТЬ БЫЛЫЕ ПОЗИЦИИ

На этой неделе из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка Минфин принял решение отменить традиционный аукцион по размещению ОФЗ, намеченный на 22 августа. Министерство обычно прибегает к такому шагу в условиях сильной волатильности и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Так, Минфин отменял аукционы в апреле этого года после введения США новых санкций против РФ.

"Распродажи на рынке ОФЗ пока не прекращаются, а Минфин РФ продолжает покупать доллары на открытом рынке на сумму в 17 миллиардов рублей. Очень похоже, что в ближайшие недели мы можем увидеть выход доллара к рубежу 70", — не исключил Василий Олейник из "Финама".

Однако, по мере того, как волатильность будет уходить, рубль может сам без дополнительной помощи вернуть себе позиции, полагает главный аналитик ЕАБР Ярослав Лисоволик.

"Если опять начнутся периоды более высокой волатильности на валютном рынке, нельзя исключать, что ЦБ опять скорректирует этот инструмент. С точки зрения рубля есть неопределенность, каким будет внешний фон в течение ближайшего времени, как он будет сказываться на финансовых рынках", — считает он.

Угрозы для финансовой стабильности страны пока нет, уверен Антон Табах. "Однако, если рубль будет слишком ослабляться, это скажется на инфляции, на доверии к ЦБ, позиции некоторых банков и может дестабилизировать не только валютный рынок, но и финансовую систему. ЦБ сталкивался с такими проблемами, успешно их решал, поэтому есть основание доверять регулятору", — резюмировал главный экономист "Эксперт РА".

СОЛСБЕРИ

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.