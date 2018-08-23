МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Объемы трансграничных денежных переводов населения из России за рубеж, осуществленных через платежные системы, во втором квартале 2018 года составили 2,623 миллиарда долларов, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов ЦБ РФ.

Население за квартал перевело 2,081 миллиарда долларов в страны СНГ (рост на 14%) и 542 миллиона долларов в страны дальнего зарубежья (рост на 4%).

Переводы из-за границы в РФ во втором квартале выросли на 6,6% — до 692 миллионов долларов. Из них 259 миллионов долларов граждане получили из стран дальнего зарубежья (рост на 10% в годовом выражении) и 433 миллиона долларов — из стран СНГ (рост на 5%).

Средняя сумма одного перевода из РФ за рубеж во втором квартале составила 419 долларов против 450 долларов годом ранее, в Россию — 536 долларов против 537 долларов.