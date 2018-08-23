ЖЕНЕВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация намерена дать симметричный ответ на новые меры США в отношении отдельных российских лиц и предприятий. Тем не менее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы США либо авиационного титана Москва не намерена: это было бы выстрелом в ногу.

"Здесь у нас позиция однозначная. Мы не должны осуществлять ничего, что наносило бы нам сами ущерб. Никакие идеи из разряда свертывания поставок ракетных двигателей для американской космической программы, либо авиационного титана, который производится на совместном с Boeing предприятии, либо другие позиции по нашему экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций. Потому что это было бы равносильно выстрелу в ногу и нанесению ущерба своим собственным экономическим операторам", — заявил дипломат Рябков.