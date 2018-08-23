МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль группы "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 5,621 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 48% — до 16,238 миллиарда рублей. Его рост в компании объясняют улучшением операционного результата за счет роста объемов реализации и маржинального дохода. Рентабельность по EBITDA повысилась до 17,1% с 15,2% годом ранее.

Выручка увеличилась на 31% — до 94,941 миллиарда рублей, валовая прибыль – на 36%, до 23,477 миллиарда рублей, операционная прибыль – на 66%, до 12,2 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 2,4 раза — до 7,542 миллиарда рублей.

Капитальные вложения группы за отчетный период увеличились на 1% и составили 2,241 миллиарда рублей. Операционный денежный поток снизился в 3,7 раза — до 1,399 миллиарда рублей. Чистый долг компании, как следует из презентации, в течение отчетного периода увеличился на 8,6% и на 30 июня составил 73,1 миллиарда рублей, его отношение к EBITDA сократилось до 2,5х против 2,9 на конец 2017 года.

Общий долг ЧТПЗ практически не изменился и на 30 июня составил 86,4 миллиарда рублей, из которых в рублях номинировано 88,7%, в иностранной валюте – 11,3%. В структуре кредиторов 56,6% занимают госбанки РФ, 8% — иностранные банки, 28,8% представлено облигациями. В соответствии с графиком погашения задолженности ЧТПЗ предстоит выплатить во втором полугодии 2018 года 6,9 миллиарда рублей, в 2019 году – 9,2 миллиарда рублей, в 2020-м – 14,6 миллиарда рублей, в 2021-м – 21 миллиард рублей, в 2022-м – 15,4 миллиарда рублей, в 2023-м – 19,6 миллиарда рублей.

ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Объединяет предприятия и компании черной металлургии, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования. Нефтесервисный бизнес представлен компанией "Римера". По итогам 2017 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,5%.