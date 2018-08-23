МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Банк России не будет покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года, сообщает регулятор.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", — говорится в сообщении.

ЦБ уверил, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности страны.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года, уточняется в сообщении.

На этих новостях рубль приостановил снижение и компенсировал большую часть дневных потерь к евро и доллару.