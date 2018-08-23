ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. Руководители ФРС на своем последнем заседании просигнализировали о том, что могут повысить ключевую процентную ставку в сентябре. Они также выразили опасения, что продолжительные торговые конфликты могут негативно отразиться на росте экономики, говорится в статье Dow Jones.

Если экономика будет расти в соответствии с ожиданиями руководителей ФРС, "вероятно, скоро будет уместно сделать очередной шаг" в повышении ключевой краткосрочной процентной ставки, сказано в опубликованных в среду протоколах заседания центрального банка, прошедшего 31 июля — 1 августа.

Руководители ФРС также обсудили, следует ли исключить из заявления по итогам заседания упоминание о том, что их политика является мягкой, то есть поддерживающей рост экономики.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл сигнализировал, что такое определение утратило необходимость, поскольку краткосрочные ставки приближаются к нейтральному уровню, на котором они не поддерживают экономику и не замедляют ее рост.

На том заседании ФРС оставила ключевую ставку в диапазоне 1,75%-2%, до которого повысила его в июне. Это было второе повышение ставки в текущем году, и тогда большинство членов Комитета по операциям на открытых рынка ожидали, что по итогам этого года она будет повышена в общей сложности не менее четырех раз.

Большинство из них сигнализировали, что готовы повышать ставку как минимум до нейтрального уровня, но между ними остаются разногласия по поводу того, каким должен быть нейтральный уровень.

Центральный банк постепенно повышает ключевую ставку, пока называя свою политику мягкой, но это определение "на определенном достаточно близком этапе… не будет уместным", сказано в протоколах.

Судя по всему, налицо обеспокоенность Пауэлла слишком точными определениями переменных величин экономики, которые учитываются при формировании денежно-кредитной политики.

В протоколах сказано, что принятые в последнее время меры стимулирования экономики за счет снижения налогов, увеличения расходов бюджета и действий ФРС сделали такие оценки более неопределенными. В результате "определенная оценка ключевой ставки относительно ее нейтрального уровня может создать ложное ощущение ее точности".

Более чем за неделю до последнего заседания ФРС президент Дональд Трамп просигнализировал о своем недовольстве повышением ставок, а недавно он повторил этот сигнал. В протоколах не сказано об обсуждении этих заявлений.

Вместе с тем критика Трампа указывает на вероятность конфликта между Белым домом и ФРС в сложный период, когда центральный банк может намеренно повысить ставки до уровня, на котором они будут замедлять рост экономики, чтобы уберечь ее от перегрева.

Такие прецеденты были до начала 1990-х годов. Президент Билл Клинтон принял правило, запрещающее комментировать политику ФРС, чтобы поддержать уверенность инвесторов в том, что инфляция будет контролироваться. Президенты Джордж Буш и Барак Обама придерживались этого правила.

В этом году ФРС могла постепенно и предсказуемо повышать ставки, поскольку экономика в целом росла в соответствии с ожиданиями. Но вышедшие в среду протоколы демонстрируют, как связанные с внешней торговлей неопределенности серьезно воспринимаются американскими компаниями и руководителями ФРС.

Выступая в июле в конгрессе, Пауэлл дипломатично указал на потенциальные угрозы и выгоды торговых конфликтов. Если разногласия в конечном счете приводят к соглашениям о снижении барьеров в торговле, "это хорошо", сказал он.

Однако в протоколах отмечены только опасения по этому поводу. "Большинство (руководителей ФРС) выразили мнение, что эскалация международных торговых конфликтов потенциально может служить источником понижательных рисков для реальной активности", — сказано в протоколах.

В июле руководители центрального банка сообщали, что, по их данным, компании пока не сократили планируемые инвестиции, "но могут сделать это, если торговые конфликты скоро не будут разрешены".

В частности, руководители центрального банка обеспокоены тем, что продолжительные конфликты негативно отразятся на инвестициях компаний, на их настроениях и на найме сотрудников. Это понизит покупательную способность американских домохозяйств и разорвет цепи поставок, что окажет еще большее давление на и так уже вялую производительность компаний. Это также может спровоцировать "резкое замедление" роста развивающихся рынков.

Ни один из этих рисков пока не стал настолько явным, чтобы сбить ФРС с пути повышения ставок, но они также "вряд ли быстро исчезнут", сказал аналитик компанииCornerstone Macro Роберто Перли. Это "может не позволить ФРС агрессивно ужесточать политику в текущем цикле", добавил он.

В протоколах почти нет сигналов о том, как долго ФРС будет продолжать повышать ставки после назначенного на 25-26 сентября заседания. В них лишь сказано, что руководители центрального банка "в целом ожидают, что дальнейшее постепенное повышение (ставок)… будет соответствовать устойчивому росту экономики".

На последнем заседании Пауэлл также сказал, что этой осенью вернется к техническому, но важному обсуждению порядка осуществления решений о процентных ставках.

Руководители центрального банка подняли этот вопрос в прошлом году, когда утвердили план сокращения портфеля облигаций и других активов, объем которого составлял 4,5 трлн долларов. Результаты этого обсуждения помогут понять, как долго ФРС будет сокращать портфель активов.

Портфель уже сократился до 4,2 трлн долларов, и обсуждение порядка определения процентных ставок поможет понять, как должно будет продолжаться сокращение. Этот процесс означает сокращение депозитов (резервов) коммерческих банков в центральном банке и на определенном этапе это может оказать повышательное давление на ключевую ставку.

Если они вернутся к системе, которая действовала до кризиса 2008 года, то потребуется меньше резервов и небольшой портфель, и это значит, что сокращать портфель можно будет продолжительное время и в следующем десятилетии. Если же сохранятся текущие условия, то потребуются более существенные резервы и сокращение может завершиться в ближайшие два года.