ПЕКИН, 23 авг — ПРАЙМ. Китай и США ввели новые торговые пошлины друг против друга на сумму 16 млрд долларов с каждой стороны. В это же время представители обеих стран сидят за столом переговоров, направленных на разрешение торгового конфликта, которой продолжается уже не один месяц, отмечается в статье Dow Jones.

Сразу после того, как в четверг вступил в силу приказ Таможенно-пограничной службы США, Министерство торговли Китая объявило о введении ответных мер. Таможенные пошлины в размере 25% среди прочего распространяются на произведенные в Китае химикаты, машины и оборудование, запасные части для тракторов, а также на американские корма для рыб, промышленные смазочные материалы, двигатели и грузовики.

Министерство торговли Китая также заявило, что оно планирует подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу пошлин, наложенных США.

"Мы решительно возражаем против этого и вынуждены продолжить принимать ответные меры", — заявило в четверг Министерство торговли Китая.

Время введения взаимных пошлин было намечено ранее в этом месяце. С тех пор оба правительства согласились возобновить переговоры. Эти переговоры, которые начались в среду в Вашингтоне, завершатся позднее в четверг.

Переговоры на этот раз проводятся на более низком уровне. В мае попытка выйти из тупика на уровне министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Китая Лю Хэ не увенчалась успехом. На текущем этапе обе стороны просигнализировали о том, что значительного прогресса ожидать не стоит.

В четверг представитель Министерства иностранных дел Китая вновь выразил надежду на позитивный исход переговоров. При этом он отказался раскрыть детали обсуждений, как и представители американской стороны.

Ранее каждой стороной были введены пошлины в 25% на товары на сумму 34 млрд долларов. Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе проводит обсуждение очередных пошлин на китайские товары на 200 млрд долларов. Эти пошлины могут быть введены уже в следующем месяце. Поскольку Китай импортирует из США значительно меньше, чем Америка из Китая, то Пекин планирует ответить пошлинами на американский экспорт на 60 млрд долларов.

Администрация Трампа ввела пошлины в попытке оказать давление на Пекин с тем, чтобы он сократил торговый дисбаланс, который в прошлом году составил 375 млрд долларов в пользу Китая, а также прекратил практику, которая, по словам США, является дискриминационной в отношении американских компаний. Пекин приписывает этот дисбаланс более широким макроэкономическим трендам (например, более низкому уровню сбережений в США) и отрицает то, что его политика ставит зарубежные компании в невыгодные условия.