МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Приостановка покупок валюты Банком России не приведет к нарушению планов Минфина в рамках бюджетного правила, для его выполнения ЦБ РФ самостоятельно определит источники валюты, сообщил РИА Новости представитель Минфина.

"Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального Казначейства ЦБ определяет самостоятельно", — заявил он.

Банк России сообщил в четверг, что не будет покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Рубль перешел к укреплению к доллару и евро сразу после сообщения регулятора. До решения ЦБ доллар торговался около 69 рублей, евро – в районе 79,8 рубля. После публикации рубль отыграл потери с начала дня и продолжает расти.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года, отмечал регулятор.

Минфин анонсировал планы с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, потравив на эти цели суммарно рекордные 383,2 миллиарда рублей. Однако уже 8 августа объем фактических операций ЦБ был вдвое меньше плана и составлял 8,4 миллиарда рублей, а на следующий день регулятор вовсе приостановил покупки. Объем операций после возобновления 20 и 21 августа составлял 17,5 миллиарда рублей в день, затем 22 августа ЦБ купил валюту еще на 20,1 миллиарда рублей.

Покупки валюты в интересах Минфина ЦБ осуществляет в рамках бюджетного правила с февраля 2017 года для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. При этом ЦБ может менять фактический объем ежедневных и ежемесячных операций в случае высокой волатильности на рынке.