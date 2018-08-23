МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 августа, снизилось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 210 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа заявок на 3 тысячи, до 215 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 18 августа, уменьшилось на 1,75 тысячи с показателя прошлой недели — до 213,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 августа, снизилось на 2 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели — до 1,727 миллиона человек. Индикатор предыдущей недели пересмотрен в сторону увеличения на 8 тысяч — до 1,729 миллиона с 1,721 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.