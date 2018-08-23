ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. Член правления Федеральной резервной системы Эстер Джордж напомнила президенту США Дональду Трампу о независимости американского центрального банка и подтвердила планы еще дважды поднять в этом году учетную ставку.

"Напоминаю: конгресс совершенно сознательно сформировал центральный банк таким образом, чтобы создать барьеры (между ФРС и исполнительной властью — ред.), чтобы центральный банк при принятии решений мог думать на длительную перспективу в интересах широкого спектра экономики", — сказала Джордж в интервью Bloomberg TV.

"Это (критика со стороны Трампа — ред.) не уникально для нынешней администрации… Я лично не думаю, что это мешает нашей способности принимать решения", — добавила Джордж, которая возглавляет Федеральный резервный банк в Канзас-Сити и состоит в Федеральном комитете по открытому рынку ФРС, определяющему монетарную политику США.

Она также подтвердила планы дальнейшего повышения учетной ставки в этом году. "Основываясь на том, что я вижу сегодня, я думаю, что еще два повышения ставки в этом году будут подходящим шагом", — сказала Джордж. По ее словам, ставка могла бы со временем дойти до 3%, однако Джордж заявила, что не видит необходимости в ускорении темпов повышения.

Трамп на этой неделе заявил, что не согласен с решением ФРС о повышении учетной ставки. В интервью Рейтер на вопрос о том, верит ли он в независимость ФРС, Трамп ответил, что верит в то, что ФРС должна делать "то, что хорошо для страны". Трамп ранее не продлил полномочия главы ФРС Джанет Йеллен и назначил с одобрения сената Джерома Пауэлла, однако и работой Пауэлла он доволен не вполне.

В июне американский центробанк единогласно принял решение повысить базовую ставку во второй раз в этом году — до 1,75-2%. Повышение началось в 2016 году после почти десятилетия нулевых ставок. В 2018 году эксперты ожидают еще два повышения.

ФРС повышает ставку в условиях стабильного роста экономики, опасаясь ускорения инфляции. При этом повышение ставки может снизить потребление и замедлить кредитование банками частных и юридических лиц.