МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ повысило свой прогноз по инфляции в стране на 2018 год до 3,4% с 3,1%, при этом прогноз курса рубля на этот же период уточнен до 61,7 рубля за доллар против 60,8 рубля ранее, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на федерального чиновника.

Как отмечает агентство, прогноз уточнен на фоне угрозы новых санкций США и бегства капитала с развивающихся рынков.

"Ведомство ожидает, что среднегодовой курс национальной валюты в текущем году составит 61,7 рубля за один доллар, сообщил Рейтер федеральный чиновник. В июльском прогнозе министерство ожидало 60,8 рублей за один доллар. Оценку инфляции на 2018 год Минэкономразвития повысило до 3,4% с 3,1%, сообщил источник", — говорится в заметке.

Ранее, 22 августа, министр экономического развития Максим Орешкин говорил журналистам, что МЭР повысит прогноз по инфляции в РФ на 2018 год, ослабление рубля добавит "несколько десятых" процентного пункта. Министр сообщил также, что обновленный макропрогноз до 2024 года будет представлен на следующей неделе.

Согласно последней версии прогноза Минэкономразвития, инфляция в 2018 году ожидалась на уровне 3,1%, в 2019 году — 4,3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021-2024 годах — 4%.