МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2018 года до 7,5% с плавным снижением до 7% к концу 2020 года, следует из презентации крупнейшего российского банка.

Так, по прогнозу Сбербанка, ключевая ставка ЦБ на конец 2018 года повысится с текущего значений в 7,25% до 7,5%, затем постепенно будет снижаться: на конец 2019 года до 7,25%, на конец 2020 года — до 7%.

Сбербанк ожидает, что инфляция на конец 2018 года составит 3,9%, на конец 2019 года повысится до 4,4%, на конец 2020 года опустится до 4%.

В текущем году регулятор снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял в этом процессе паузу. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне отмечала, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной монетарной политике до конца 2019 года, указав, что вероятность перехода к ней уже в 2018 году сильно снизилась. При этом ЦБ при целевой годовой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7% — на 2-3 процентных пункта выше.

Сбербанк также повысил прогноз среднего курса доллара на 2018 год до 62,8 рубля с 60,7 рубля, до 66,5 рубля с 62,5 рубля в 2019 году, и до 67 рублей с 63 рублей — в 2020 году.

Вместе с тем, банк снизил прогноз прироста ВВП РФ в 2018 году до 1,7% с ранее ожидавшихся 1,9%, в 2019 году — до 1,6% с 1,7%, в 2020 году — сохранил на уровне 1,7%. Банк отмечает, что в предыдущий прогноз экономического роста была заложена среднегодовая цена на нефть марки Urals 62 доллара за баррель.

В среду, 22 августа, давление на рубль усилилось на ряде факторов, в первую очередь в ожидании введения США санкций против РФ по "делу Скрипалей".