МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов встретятся в пятницу с бизнесменами по теме изъятия дополнительных доходов в бюджет.

Белоусов в письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, предложил, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор.

Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль сформирует позицию по предложению Белоусова после того, как свою позицию сформулируют и представят правительство и участники рынка.

Пока что бизнес, деловые объединения и ключевые министерства выступают против предложения помощника президента.

ИНВЕСТИЦИИ ПОД УГРОЗОЙ

Основной бенефициар "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), президент ассоциации "Русская Сталь" Владимир Лисин заявил, что изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений превышает годовые инвестиции компаний и не учитывает их долговую нагрузку.

Кроме того, по его словам, предложенный метод формирования дополнительной налоговой базы выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить. Также не учитывается, сколько компания инвестировала раньше, возвращая деньги в производство и повышая рентабельность, и сколько ей нужно инвестировать в будущем.

Против инициативы Белоусова выступил и Российский союз промышленников и предпринимателей. РСПП направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором высказал серьезные опасения о тех последствиях, которые может повлечь за собой изъятие допдоходов у компаний.

По мнению союза, российские компании в условиях конкурентного давления и неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры могут сохранять лидирующие позиции в своих отраслях только путем постоянного инвестирования в действующие и новые месторождения, повышения эффективности перерабатывающих мощностей и производительности труда, снижения нагрузки на окружающую среду. Увеличение фискальной нагрузки не может не скорректировать инвестпрограммы компаний.

РСПП также обращает внимание на то, что многие компании из "списка Белоусова" являются бюджетообразующими для целых регионов.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов также высказал опасения, что исполнение инициативы Белоусова несет угрозу увеличению инвестактивности компаний.

НЕ ИЗЫМАТЬ, А ИНВЕСТИРОВАТЬ

Ключевые министерства — Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития — высказали схожие позиции: увеличивать налоговое бремя нецелесообразно, а дискутировать лучше о том, как создать компаниям условия для того, чтобы они увеличивали свою инвестактивность.

Как заявил на прошлой неделе официальный представитель Минфина, правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. По его словам, на совещании 24 августа в РСПП планируется обсудить с компаниями создание условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, была направлена на инвестиции.

Минпромторг и Минэкономразвития РФ выступили со схожими позициями — по их мнению, изымать в бюджет дополнительные доходы компаний из "списка Белоусова" на данный момент нецелесообразно из-за их закредитованности, гораздо продуктивнее было бы дискутировать об увеличении инвестиционной активности компаний.

Глава РСПП Александр Шохин также высказывается за создание для компаний привлекательных условий для инвестирования средств в различные проекты. Кроме того, по его словам, РСПП пока не понимает, какой механизм предлагается использовать для изъятия сверхдоходов у компаний из "списка Белоусова", но рассчитывает, что на предстоящей встрече 24 августа ситуация прояснится.

"На самом деле, думаю, мы найдем здесь развязку", — сказал глава РСПП журналистам.