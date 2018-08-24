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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Откровенный обмен трениями — Россия и США провели переговоры высокого уровня в Женеве — Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели в Женеве переговоры, ставшие первой встречей столь высокого уровня после саммита президентов двух стран в Хельсинки. Стороны не смогли принять совместное заявление, разойдясь в оценке предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Это, однако, не помешало Джону Болтону заявить о "значительном прогрессе" на переговорах, затрагивавших ключевые проблемы двусторонних отношений: от стратегической безопасности до Ирана и Сирии. Николай Патрушев назвал проделанную работу "конструктивной" и заявил о готовности изучить все предложения США. Стороны подтвердили стремление вернуться к совместному поиску решений ключевых проблем безопасности, прерванному войной санкций.

— Право на родителей — ВС РФ счел незаконным отказ судов сообщать сведения о них усыновленным детям — Верховный суд России признал незаконным отказ нижестоящих судов представить информацию о биологической матери Ольге Ледешковой из Челябинска. Дело отправлено на пересмотр. Сведения о семье необходимы заявительнице, так как врачи подозревают у нее наследственное заболевание. Вопрос, что приоритетнее: право ребенка на информацию о родителях или право матери на частную жизнь, должен стать предметом общественного обсуждения, считают эксперты, а законодательство требует поправок.

— Без белорусского молока несладко — Ограничения поставок сырья угрожают кондитерской отрасли — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) уведомила правительство РФ, что ограничения на ввоз молочного сырья из Белоруссии угрожают российской пищевой промышленности. Под запрет Россельхознадзора, в частности, попали ключевые ингредиенты для кондитерской отрасли. Их нехватка может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен, беспокоятся участники рынка.

— Бензин растворяет независимость — АЗС учатся жить без прибыли — Новый виток роста оптовых цен на бензин и дизтопливо в конце августа грозит усложнить ситуацию для независимых АЗС, которые весной и так были поставлены на грань выживания. Такие заправки покупают топливо у нефтекомпаний и вынуждены либо торговать в убыток, либо повышать цены, что приводит к оттоку клиентов. В итоге небольшие сети АЗС, чтобы остаться на рынке, могут быть вынуждены либо уходить под франшизы крупных нефтяников, либо снижать качество топлива.

— Торговые барьеры становятся выше — Вашингтон и Пекин ввели взаимные пошлины еще на $16 млрд — США и Китай в четверг ввели заранее анонсированные новые ограничения на взаимную торговлю, повысив пошлины на поставки суммарно в объеме $32 млрд. Теперь Вашингтон готовит новый список ограничений на $200 млрд. Пекин обещает в случае реализации такого сценария обложить импорт США еще на $60 млрд. По оценкам экспертов, если все это произойдет, обе экономики недосчитаются 0,25–0,5% ВВП. На возможные негативные последствия масштабного и длительного торгового спора двух стран указывают и в ФРС США.

— Стабильно работающий класс — Молодежь не отказывается от рабочих профессий — Несмотря на мировую промышленную революцию и рост в экономике сектора услуг, рабочий класс в России практически не сокращается, свидетельствует исследование Высшей школы экономики. Пролетариат успешно пополняется молодыми работниками, об этом говорит тот факт, что средний возраст рабочих в РФ (42,5 года) почти не превышает среднего возраста работающих в целом по экономике (41,9 года). Аналитики отмечают, что чаще всего в России рабочие теперь заняты в частной сфере — на транспорте и в сфере связи (15,3% всех рабочих), в строительстве (15,1%) и торговле (14,7%), а единственная их категория, которая сокращается в численности и стареет,— это неквалифицированные работники, спрос на них явно уходит в прошлое.

— В концессию без НДС — Уход от арендных отношений в ЖКХ простимулируют отменой налога — Концессионеров обещают освободить от уплаты НДС при переходе с договоров аренды — такой законопроект разработал Минстрой. В ведомстве рассчитывают, что это позволит половине арендаторов в ЖКХ перейти на концессионные соглашения — налог не будет учитываться в тарифах или в качестве убытка инвестора. Эксперты отмечают, что число договоров аренды пока значительно: концессии, доля которых к 2020 году должна достигнуть 80%, пока есть даже не во всех крупных городах.

— Промышленность не поднялась в августе — Мониторинг опережающих индикаторов — Вчера опубликованы первые оценки состояния промышленности в августе 2018 года (на 23 августа), полученные в ходе конъюнктурных исследований ИЭП им. Егора Гайдара. Текущие оценки ситуации компаниями незначительно улучшились при ухудшении прогнозов и продолжении сокращения выпуска. Текущие оценки стали лучше из-за того, что отрицательная уже несколько месяцев динамика продаж продукции после достижения в июле трехлетнего минимума в августе улучшилась на 7 пунктов.

— "Танков столько не надо" — Сергей Собянин рассказал о решении транспортной проблемы в столице — Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с экспертами в своем избирательном штабе "самую бесперспективную" когда-то, по его словам, проблему — транспорта. Он заверил, что "главная проблема Москвы потихоньку начинает отступать". Введение платных парковок в городе господин Собянин назвал "либеральным путем". Актриса Рената Литвинова сообщила, что "всегда была врагом" экс-мэра Юрия Лужкова, а теперь "в полном счастье".

— Власти РФ и заявители с Arctic Sunrise обменялись меморандумами — Европейский суд приступил к рассмотрению жалобы 30 граждан из 17 стран — Международная организация Greenpeace опубликовала поступивший в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) меморандум группы Arctic 30 (30 заявителей из 17 стран) с позицией по их делу против России. Участники экологической акции против планов "Газпрома" по добыче нефти в Печорском море призывают ЕСПЧ публично рассмотреть жалобу на незаконность их задержания на платформе Приразломная и на борту судна Arctic Sunrise.

— Коммунисты оставляют регион за регионом — Для проведения референдума у них все меньше места и времени — В регионах продолжатся гонка регистрации инициативных подгрупп для проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. В КПРФ уверены, что успеют первыми, однако их конкуренты зарегистрировались уже в 26 регионах. В движении "Открытая Россия", активисты которого включились в подготовку референдума компартии, утверждают, что власть "идет на грубые нарушения и провокации", чтобы помешать оппозиции провести референдум".

— Окружающая среда не заедает — По данным ВЦИОМ, большинство граждан хорошо относятся к экологической обстановке — Большинство россиян довольны экологической обстановкой в своем городе — таковы результаты свежего опроса ВЦИОМа. При этом только за минувший год, говорят социологи, число позитивно оценивающих состояние окружающей среды граждан увеличилось более чем на 10%. Примечательно, что результаты получены на фоне ставших регулярными в последние два года протестных акций граждан с требованием решить мусорную проблему. Аналогичные исследования "Левада-центра" и фонда "Общественное мнение" показывают несколько иную картину.

— Кандидаты отрываются от избирателей — Конкуренция на выборах резко упала — Активность партий на региональных выборах с каждым годом все больше сокращается, и даже крупные партии оказываются "неспособными к нормальной подготовке документов" для регистрации, говорится в докладе "Голоса" по итогам мониторинга региональных и муниципальных кампаний. В условиях отсутствия конкуренции деградация избирательной системы — это "логичное следствие", полагает эксперт "Голоса".

— "Зимняя вишня" сгорела автоматом — Эксперты установили, почему не сработала автоматическая защита в кемеровском центре — Как стало известно "Ъ", назначенная Следственным комитетом России экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово установила, что пожар, унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным.

— Три тысячи томов убийств — Бандитов и офицеров спецназа будут судить вместе — Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу закончило расследование резонансного уголовного дела преступного сообщества Аслана Гагиева (Джако), выданного в этом году России из Австрии. Под суд, пока без него, пойдут 12 человек, в том числе два бывших офицера специального отряда быстрого реагирования "Булат" и оперативник угрозыска, совершившие 41 убийство и покушение.

— Директор полигона раскаялся на строгий режим — За хищение и продажу на Украину из России ракетных двигателей добавили срок — Вчера Московский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу на приговор бывшему гендиректору федерального казенного предприятия "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ФКП ГкНИПАС) Олегу Пронину, осужденному за продажу на Украину двигателей боевых ракет, не только не уменьшил ему назначенный срок, но и от себя добавил еще год строгого режима.

— Ангела Меркель пошла по "Коридору" — Закавказское турне канцлера Германии началось с Грузии — Канцлер Германии Ангела Меркель начала вчера свое турне по трем странам Кавказа с посещения Грузии — самого преданного союзника НАТО и ЕС в регионе. На совместной пресс-конференции с премьером Мамукой Бахтадзе в Тбилиси она назвала Грузию очень хорошим партнером и пообещала делать все возможное, чтобы разрешить "несправедливость" с Абхазией и Южной Осетией. Канцлер пообещала также построить в Грузии крупное подземное газохранилище. Это отчасти подтверждает информацию источников в немецком правительстве о том, что главная цель ее визита в регион — налаживание экспорта азербайджанского газа в Европу.

— Крупнокалиберные партнеры — Какие страны смогут сблизиться с ОДКБ после реформы организации — Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовится к важной реформе: у регионального военно-политического блока на постсоветском пространстве появятся партнеры и наблюдатели. Это позволит альянсу более активно сотрудничать с другими странами и организациями: например, проводить совместные учения. Источники "Ъ" в структурах ОДКБ ожидают, что обретением статуса партнера или наблюдателя заинтересуется ряд стран постсоветского пространства, а также, например, такие государства, как Сербия и Афганистан. НАТО подобным образом сотрудничает с 40 странами, в том числе с членами ОДКБ.

— Life.ru готовят к новой жизни — Арам Габрелянов хочет продать долю в проекте — Арам Габрелянов ведет переговоры о продаже своей доли в компании "Ньюс Медиа", управляющей сайтом Life.ru. Проект будет перезапущен без его участия и станет платформой для блогеров, похожей по концепции на "Яндекс.Дзен". На выплаты авторам Life.ru планирует тратить до 7 млн руб. в месяц.

— Дольщики дошли до Кремля — Они пожаловались президенту на срыв строительства ЖК СУ-155 — Покупатели квартир жилого комплекса в Северном Чертаново пожаловались президенту Владимиру Путину на бездействие банка "Российский капитал". Получив объект от развалившейся СУ-155 баллотирующегося в мэры Москвы Михаила Балакина, банк может сорвать сроки окончания строительства. Между тем у "Российского капитала" появилась новая проблема — 14 тыс. дольщиков подмосковной Urban Group.

— Дело следует считать уничтоженным — Андрей Райский об архивах третейских судов — Завершившаяся третейская реформа, как показывает практика, продолжает проявлять себя самым неожиданным образом. По ее итогам подавляющее большинство третейских судов (ТС), существовавших при коммерческих ООО, ликвидировалось. Именно с их закрытием связаны проблемы, с которыми сейчас начали сталкиваться участники дореформенных процессов: иногда от судов не остается не то что камня на камне, но даже просто записей.

— ЦБ взял бюджетную паузу — Регулятор прекратил ослаблять рубль до следующего квартала — Стремительное ослабление рубля, наблюдавшееся в последние дни и спровоцированное в том числе покупкой валюты Банком России, вчера остановилось. В середине дня ЦБ объявил о прекращении операций на рынке на полтора месяца. Впрочем, слабый рубль приносит немалые доходы российскому бюджету. Только за счет дополнительных нефтяных доходов казна до конца года может пополниться на 1,2–1,6 трлн руб.

— "Домашним деньгам" не дали шанса — АСВ подал иск о банкротстве компании — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от имени банка "Интеркоммерц" обратилось в суд с заявлением о признании банкротом микрофинансовой компании (МФК) "Домашние деньги". Сумма задолженности компании перед "Интеркоммерцем" составляет более 1,7 млрд руб. Иск был подан несмотря на то, что частные инвесторы компании обратились к АСВ с призывом приостановить процессы банкротства МФК и дать ей шанс восстановиться.

— Сбербанк провалился на хорошем отчете — Инвесторы распродают его акции, несмотря на сильные результаты — В первом полугодии Сбербанк заработал 427 млрд руб. и увеличил основные показатели. На этом фоне банк пересмотрел в сторону роста ключевые прогнозы, несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию. Однако инвесторы, напуганные возможными санкциями США, позитива не разделяют: акции Сбербанка оказались в лидерах снижения и достигли годового минимума своей цены.

— "Трансмашхолдинг" тормозит локомотивы — Чтобы продать новые на 100 млрд руб. — Как выяснил "Ъ", "Трансмашхолдинг" (производитель локомотивов) попросил Минтранс не вводить новую отсрочку запрета на использование старых локомотивов на путях промпредприятий. В холдинге отмечают, что мораторий сейчас позволяет небольшим игрокам экономить за счет безопасности перевозок. Но в случае отмены отсрочек затраты предприятий на новые локомотивы могут превысить 100 млрд руб.

— Балтийская коса нашла на Польшу — Страна активизирует проект собственного канала — Польша выделила средства на строительство нового канала через Балтийскую косу, который даст судам страны возможность прохода из порта Эльблонг в Балтийское море — минуя российский Калининградский морской канал. Варшава рассматривает проект прежде всего в рамках обеспечения безопасности. Экологи, как и десятилетия ранее, считают его слишком рискованным. С экономической точки зрения, по мнению экспертов, России угрожают максимум риски в сфере рыбного хозяйства, на балтийские грузопотоки канал серьезно не повлияет.

— Политика вмешалась в "Биокад" — Компания не может поставить оборудование на завод — Крупный российский производитель лекарств "Биокад" не успевает завершить в срок строительство завода в Санкт-Петербурге из-за срыва сроков поставок оборудования иностранными поставщиками. В компании проблемы объясняют "политической обстановкой". Другие отечественные фармпроизводители, впрочем, не сталкивались с аналогичными трудностями при строительстве своих предприятий.

— Миноритарии задержатся в "МегаФоне" — Оператор выкупит почти весь free float — Перед уходом с Лондонской биржи "МегаФон" выкупит почти весь пакет, находящийся в свободном обращении, заплатив более $1,1 млрд за долю в 18,6%. Оставшиеся на рынке 2,2% не помешают делистингу, уверены в операторе. Мажоритарные акционеры могут провести принудительный выкуп оставшихся бумаг, допускают участники рынка.

— "К независимым АЗС мы трепетно относимся" — Дмитрий Махонин, глава управления ТЭКа и химпрома ФАС — Резкий рост цен на топливо в этом году сильнее всего ударил по независимым АЗС, признает начальник управления регулирования ТЭКа и химпрома ФАС Дмитрий Махонин.

— "Цена выросла, а денег у людей больше не стало" — Александр Русаков, исполнительный директор "Уралконтрактнефти" — О том, как независимые АЗС выживают при дорогом топливе, "Ъ" рассказал глава сети "Уралконтрактнефть" (13 АЗС) Александр Русаков.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Эльвира Набиуллина хочет лично блокировать вредоносные сайты — ЦБ просит полномочий блокировать иностранные сайты с фишингом — ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Эта идея обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и знакомый участников совещания.

— Магистраль Екатеринбург – Челябинск добавит ВВП России 2,2 трлн рублей — Проект оценивается в 360 млрд рублей — Центр экономики инфраструктуры (занимается методическим обеспечением крупных инфраструктурных проектов) оценил агломерационный эффект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург – Челябинск в 2,2 трлн руб. ("Ведомости" ознакомились с расчетами, подлинность документа подтвердил представитель минэкономразвития Челябинской области).

— Какие законодательные завалы осталось разгрести Госдуме — "Ведомости" выяснили, какие законопроекты зависли в нижней палате и почему — Всего 2,7% законопроектов, доставшихся седьмой Госдуме в наследство от прошлых созывов, осталось рассмотреть депутатам, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин по завершении весенней сессии. "Сегодня можно подвести итоги разбора законодательных завалов: из 2020 законопроектов рассмотрено 1965, из них принято 279 федеральных законов – это порядка 14% от общего объема. Осталось на рассмотрении 55 инициатив", – пояснил он.

— Индия остановила платежи "Рособоронэкспорту" из-за санкций США — Проблема может быть решена путем перехода на национальные валюты — Платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля 2018 г., сообщили "Ведомостям" менеджер предприятия оборонной промышленности и человек, близкий к "Рособоронэкспорту". Это связано с введенными в соответствии с американским законом CAATSA санкциями против "Рособоронэкспорта", которые угрожают так называемыми вторичными санкциями его контрагентам, поясняет собеседник, близкий к "Рособоронэкспорту".

— Бывший начальник Захарченко старается забыть службу как страшный сон — Сотрудники ФНС и МВД рассказали на суде, как принимались решения о проверках бизнесменов — Пресненский суд Москвы приступил в четверг к допросу свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Всего, выяснили накануне СМИ, в списке свидетелей 66 человек, среди них высокие чины МВД, налоговой инспекции, следователи СКР, сотрудники Роспотребнадзора и даже гадалка.

— ЦБ нашел способ поддержать падающий рубль — Он откажется от покупок валюты на рынке до конца сентября — ЦБ в среду объявил, что до конца сентября сделает паузу в покупке валюты на рынке по бюджетному правилу. Это должно снизить волатильность финансовых рынков и увеличить предсказуемость действий денежных властей, пояснил регулятор. Дату, когда закупка валюты возобновится, ЦБ не назвал: решение будет приниматься с учетом "фактической обстановки на финансовых рынках" в сентябре.

— "Мегафон" завершил прием заявок на выкуп своих акций с рынка — Он собрал заявки на 18,6% акций — "Дочка" "Мегафона" – MegaFon Investments Cyprus Ltd. (МICL) – получила заявки на 18,6% его акций, сообщил "Мегафон", до 29 августа их владельцы должны подписать с MICL договоры купли-продажи, обыкновенные акции пойдут по 659,26 руб. "Мегафон" подтвердил, что начнет процедуру делистинга с Лондонской фондовой биржи.

— Сбербанк улучшил прогнозы на 2018 год — Правда, макроэкономические показатели ему пришлось пересмотреть в худшую сторону — 23 августа Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие. Чистая прибыль банка выросла на 21,4% до 427,4 млрд руб.

— АЗС готовятся к новому росту цен на бензин — Чиновники считают, что предпосылок для этого сейчас нет — Российский топливный союз (РТС) обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой принять меры, чтобы не допустить очередного роста цен на топливо, сказано в письме РТС от 23 августа. "Ведомости" ознакомились с копией документа, президент РТС Евгений Аркуша подтвердил подлинность письма. Вице-премьер его пока не получил, сказал представитель Козака.

— UC Rusal перестала быть спонсором сочинского этапа "Формулы-1" — Возможно, компании пришлось отказаться от этого статуса из-за последствий санкций — У сочинского этапа "Формулы-1" стало на один спонсорский контракт меньше. Производитель алюминия UC Rusal Олега Дерипаски больше не будет спонсировать "Сочи автодром", рассказал "Ведомостям" представитель металлургической компании. "Спонсорский контракт [заключенный] сроком на один год истек, было решено его не продлевать", – уточнили в пресс-службе UC Rusal. Это подтвердил представитель организатора сочинского этапа "Формулы-1" АНО "Росгонки". От других комментариев представители обеих сторон отказались.

— "Газпром" просит упростить ликвидацию искусственных островов для геологоразведки — Пока такая технология применяется только на одном месторождении компании на Ямале — Компания обратилась к заместителю правительства России Алексею Гордееву с просьбой внести изменения в федеральный закон, регулирующий использование территориальных вод страны. Проведение геолого-разведочных работ на малой глубине в ряде случаев не позволяет использовать для строительства скважин плавучие буровые установки (ПБУ), сообщает заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев в письме ("Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник в правительстве).

— Как сэкономить на бензине — Программы лояльности АЗС и банков помогают, но не сильно — Только за прошедшие 12 месяцев бензин подорожал более чем на 10%: в середине августа, по данным Росстата, литр топлива Аи-95 стоил 44,54 руб., год назад – 40,12 руб. А владельцы АЗС уже грозят новым резким ростом цен. Чтобы подсластить автовладельцам пилюлю, а заодно покрепче привязать их к себе, сети заправок предлагают им экономить с помощью своих программ лояльности.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Куда идет рубль — Российской валюте предсказали нелегкие 12 месяцев. А что потом?— Банк России с 23 августа решил прекратить закупку иностранной валюты для Минфина вплоть до конца сентября. Об этом стало известно спустя два часа после того, как доллар на Московской бирже подорожал до 69 рублей, обновив максимум апреля 2016 года.

— Доктор Ройтберг против "доктора Гугла" — Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета — Исполнилось двадцать лет кафедре терапии и семейной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Как изменился среднестатистический российский больной? Должен ли доктор любить своего пациента? Как сориентироваться в информационном пространстве, где много и полезного, и, увы, опасного для здоровья? Об этом обозреватель "РГ" беседует с заведующим кафедрой академиком Григорием Ройтбергом.

— Время не прощает — Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется — Верховный суд России фактически расширил число ситуаций, когда срок давности не применяется. В своем обзоре судебной практики он сделал важное разъяснение: когда за преступление грозит пожизненное заключение, человек в любом случае привлекается к уголовной ответственности.

— Путь в тупик — Намерение Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией ударит по украинцам — Украинское правительство по-прежнему рассматривает вариант "транспортной блокады", прекратив железнодорожное сообщение Украины и России. Кроме того, примеру железнодорожников призывают последовать и владельцев автобусных предприятий.

— Ваши права защитят — В новых водительских правах будет встроен микрочип — Министерство внутренних дел России планирует ввести водительские права нового поколения — со встроенными микрочипами. В среду ведомство вынесло на общественное обсуждение проект приказа, утверждающего новые образцы водительских удостоверений.

— Личный контакт — Лидеры России и Беларуси обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Минска — Вечером в среду, после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё, Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудил наиболее актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Минска. Беседа проходила в сочинской резиденции главы российского государства "Бочаров Ручей", а после российский лидер отправился на проходящий в Сочи турнир по самбо.

— Обман впишут в чек — За разные цены на полке и на кассе предложили миллиардные штрафы — Магазины, систематически обманывающие покупателей разницей цен на полке и на кассе, а также рекламой, обещающей товар дешевле, чем он продается на самом деле, можно штрафовать хотя бы на один процент от годового оборота. Такое мнение высказал в беседе с "РГ" председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

— Вера и дело — Стартовал III Международный православный молодежный форум — В Москве открылся III Международный православный молодежный форум. На нем представлены самые интересные социальные проекты православной молодежи, в том числе и волонтерские. На форуме выступит Патриарх.

— Шесть часов на двоих — Николай Патрушев и Джон Болтон провели встречу в Женеве — Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона началась в Женеве в 11 утра по московскому времени. Как ожидалось, переговоры должны были занять три-четыре часа, но они растянулись почти на все шесть.

— Ракеты взлетают на ходу — Деловая часть форума "АРМИЯ-2018" завершается. Она отмечена подписанием множества контрактов, презентацией новой техники и оружия — Завершен полный цикл испытаний самоходной зенитно-ракетной установки "Сосна-Р". Состоялся показ ее первого серийного образца потенциальным заказчикам. Предполагается, что этот комплекс сменит в ПВО Сухопутных войск ЗРК "Стрела-10М". Для него разработана новая, более мощная ракета с усиленной боевой частью. Она наводится при помощи оптико-электронной системы управления. Нет такого демаскирующего фактора, как радиоизлучение.

— Прошу посадку. На шоссе — Чрезвычайно сложный и в то же время очень зрелищный элемент техники пилотирования выполнили летчики на масштабном тыловом учении, которое под руководством замминистра обороны Дмитрия Булгакова сейчас проходит на Дальнем Востоке — Четыре штурмовика Су-25СМ с пятиминутным интервалом сели на автотрассу под Хабаровском. Затем под прикрытием вертолетов туда же приземлился военный транспортник Ан-26. По сценарию маневров, два с половиной километра автомобильного шоссе временно превратились во взлетно-посадочную полосу. А территория вдоль нее — в полевой аэродром. Для большего правдоподобия тыловики развернули на местности склады боеприпасов, горючего и смазочных материалов, всю необходимую аэродромную инфраструктуру.

— Гектар расширят — Люди получат дополнительную территорию при успешном освоении дальневосточного гектара и смогут обменять "плохую" землю на "хорошую" — Если владелец дальневосточного гектара успешно освоит полученную от государства землю, то сможет претендовать на дополнительный надел. А если участок нельзя освоить, то его можно будет поменять. Такой законопроект минвостокразвития намерен внести в Госдуму уже в этом году. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

— Борьба за "дикаря" — Туроператоры хотят заполучить самостоятельных туристов — Туроператоры начали борьбу с сервисами бронирования за самостоятельных туристов. Но развитие самостоятельного туризма это не остановит ни в мире, ни в России, считают эксперты.

— Опасный ритуал — Спрос похоронных агентов на данные из больниц вырос вдвое — Спрос на незаконное получение данных о пациентах российских медицинских учреждений вырос за год в два раза.

— В Москву везут небо Парижа — Сегодня открывается фестиваль "Спасская башня" — Это российская версия сверхпопулярного мирового проекта Military Tattoo — шоу военных оркестров. Но армия лишь задает тон, до половины участников (а по численности — порой и две трети) это совершенно мирные музыканты, вокалисты и танцоры.

— Чебурашка и четыре процента — Доходы от использования героев, созданных Успенским, получат его наследники — Все причитающиеся недавно ушедшему из жизни выдающемуся писателю Эдуарду Успенскому доходы от использования аудиовизуальных произведений с созданными им героями будут получать его наследники. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

— Захарченко деньги не вернут — Арестованные миллиарды признали госдоходом — Никулинский райсуд Москвы отказался пересмотреть иск Генпрокуратуры РФ, по которому были обращены в доход государства имущество родственников и близких бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко на общую сумму 9 миллиардов рублей.

— Меркель приоткрыла колоду — Канцлер Германии видит главой Еврокомиссии немца — До выборов в Европарламент, за которыми последует и обновление верхушки основных структур Евросоюза, остается девять месяцев, однако европейские лидеры уже заранее приступили к "тасовке политической колоды" с прицелом выдвинуть своих кандидатов на ключевые посты. Как пишет немецкое издание Handelsblatt, канцлер ФРГ Ангела Меркель, у которой в этой колоде есть свои фавориты, надеется увидеть именно соотечественника во главе Европейской комиссии. Кстати, ее нынешний председатель Жан-Клод Юнкер в свое время тоже заручился поддержкой госпожи Меркель.

— Роковая ошибка — Радикал устроил резню под Парижем — В небольшом городке Трапп, что в 30 километрах от Парижа, 36-летний мужчина устроил резню. Пострадали три человека, а преступник скрылся в соседнем одноэтажном доме.

— Дело ясное — дело темное — Американские СМИ спорят, кого выведут в наручниках — президента или спецпрокурора — Даже самые непримиримые оппоненты президента США Дональда Трампа считают, что пока преждевременно говорить об импичменте главе государства. Однако вынесенные обвинительные приговоры бывшему руководителю избирательного штаба Полу Манафорту и адвокату главы Белого дома Майклу Коэну дают законный импульс для начала этой процедуры.

— Гавана переводит стрелки — К управлению железными дорогами на Кубе допустят иностранцев — Куба впервые за 60 лет допустит иностранные компании к управлению железными дорогами, которые были национализированы вскоре после победы революции. Как сообщает главная кубинская газета Granma, соответствующий декрет за номером 348 правительства, который был опубликован в вестнике министерства юстиции Кубы, вступит в силу в сентябре этого года.

— В огне не горят — Новый поворот в давней истории с оскорблением резиденции чешского президента — Неожиданное продолжение получил инцидент, случившийся в чешской столице три года назад, когда активисты протестной группы Ztohoven, воспользовавшись ремонтными работами в Пражском Граде, взобрались на крышу президентского дворца, сняли штандарт главы государства, а вместо него вывесили гигантские красные трусы.

— Редкий больной — Когда лекарство ни заменить, ни отменить — В Астрахани прошел первый в России фестиваль в поддержку людей с редкими (орфанными) заболеваниями. Такими болезнями в мире страдают 6-8 процентов населения, из них половина — дети. Сейчас известно около 8000 орфанных заболеваний. Из них 80 процентов имеют генетическую природу, а происхождение некоторых вовсе неизвестно. В России редкими считаются заболевания, фиксирующиеся не более чем в 10 случаях на 100 000 человек.

— Астма от подушки — Постельное белье может быть опасно — Ученые Университета Нью-Йорка предупреждают: если постельное белье стирать редко, то оно становится одним из главных рассадников бактерий.

— Операция по навигатору — Хирурги осваивают самые уникальные технологии — В детской ГКБ N 1 Нижнего Новгорода только за два дня провели шесть высокотехнологичных операций с помощью немецкой хирургической электромагнитной навигационной системы — ХЭНС.

— Что на десерт?— Гаджет поможет диабетикам — Рассчитать уровень сахара? Запустить звонок-"напоминалку" для инъекции инсулина? Ежедневно контролировать диету? Все это умеет мобильное приложение для диабетиков, разработанное молодыми учеными Южно-Уральского государственного университета (вуз — участник Проекта 5-100).

— Заряжает на скорость — АвтоВАЗ впервые показал интерьер новой спортивной "Лады-Веста" — АвтоВАЗ подогревает интерес покупателей к новинкам, которые уже буквально на следующей неделе поступят в продажу. Автозавод распространил фотографии интерьера салона Lada Vesta Sport — пятой модели семейства Vesta. Подробности внешнего дизайна и начинки были анонсированы в середине июля. Но пока машину замечали только на городских испытаниях в "камуфляже". Официальная премьера спортивной версии Vesta состоится 29 августа на Московском международном автосалоне.

— Отсюда пошли до Берлина — Город празднует 75-летие победы на Огненной дуге — В городе воинской славы Курске сегодняшний день объявили выходным. И с раннего утра на центральных улицах поражала тишина: даже маршрутки не обгоняли друг друга в конкуренции за пассажиров.

— Двое в лодке — Греческие моряки спасли молодую пару, которая провела в море пять дней без еды и воды — В районе Новороссийска спасли пару, которую унесло в открытое море и в течение пяти дней носило вдоль Черноморского побережья, пока мужчину и женщину, наконец, не спасла команда танкера "Крити Рок". Все это время рыбаки находились без воды и еды, сильно обгорели и начали испытывать галлюцинации. Их не смогли обнаружить ни МЧС, ни погранслужба, а другие суда проходили мимо, несмотря на крики о помощи.

— Датчик посадил?— В Сургуте вынужденно приземлился самолет — Причиной незапланированной посадки рейса "Норильск — Новосибирск" в сургутском аэропорту стал сработавший датчик. Разрушений и пострадавших нет, сообщают экстренные службы.

ИЗВЕСТИЯ

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— Рекорд на процентах — Кредиты принесли банкам 800 миллиардов рублей — Впервые шесть месяцев 2018 года российские банки заработали на процентах рекордную сумму — 799,6 млрд рублей. Об этом говорится в аналитическом обзоре Центробанка "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", с которым ознакомились "Известия". Чистые процентные доходы кредитных организаций — это в основном выручка от займов компаниям и физлицам, причем роль последних возрастает. Выдача кредитов гражданам действительно более выгодна для банка: к нему часто прилагаются дополнительные услуги в виде страховки, а можно и просто повысить ставку в зависимости от уровня риска, поясняют эксперты. Компании, напротив, больше защищены юридически и могут рассчитывать на скидки.

— Шанс на будущее — Президент подчеркнул важность воспитания молодого поколения в духе преданности Отечеству — Если бы в истории нашей страны не было победы в Курской битве,= российская государственность и судьба всех народов, населяющих РФ, могли бы сложиться трагически. Об этом президент Владимир Путин заявил во время своего визита в Курск, где 23 августа прошли торжества, посвященные 75-летию победы в сражении, ставшем переломным моментом Великой Отечественной войны. Работа по сохранению памяти погибших в этой войне будет продолжена, подчеркнул глава государства на встрече с ветеранами и участниками поисковых отрядов. Эта деятельность, заявил он, направлена на воспитание молодого поколения в духе преданности своей Родине, что очень важно для будущего России.

— Жена Ярошенко рассказала о предстоящих встречах с мужем в тюрьме — Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в США, встретится 24 августа со своей семьей в тюрьме "Данбери" штата Коннектикут после восьми лет разлуки. Об этом в интервью "Известиям" рассказала его супруга Виктория Ярошенко.

— Нефтяники хотят компенсации за налоговый маневр — В Кремле подтвердили возможность обсуждения этой темы на заседании комиссии по ТЭК при президенте РФ 27 августа — Вопрос о выплате компенсаций нефтяным компаниям при завершении налогового маневра в отрасли может быть затронут на заседании Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности. Об этом сообщил "Известиям" источник в крупной нефтяной корпорации, знакомый с ходом подготовки мероприятия. Возможность включения этой темы в повестку встречи, которая состоится уже в начале следующей недели, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Было бы желание: Россия готова выполнять хельсинкские договоренности — Несмотря на санкции Москва выступает за нормализацию отношений с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков — Россия готова к нормализации отношений с США, но реализация договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сейчас во многом зависит от Вашингтона. Об этом "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он заверил, что, несмотря на продолжение санкционной политики, Москва готова к созданию различных двусторонних рабочих групп, включая экспертный совет и экономическую группу высокого уровня.

— "Скажу ему, чтобы держался, он нам нужен" — Жена российского заключенного Виктория Ярошенко — о первом тюремном свидании, поездке в посольство РФ в Вашингтоне и механизмах возвращения мужа на родину — Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко уже сегодня встретятся с ним в тюрьме "Данбери" штата Коннектикут. На следующей неделе семья россиянина, отбывающего 20-летний срок в США, планирует посетить Вашингтон, где им предстоит встреча с представителями посольства РФ. В интервью "Известиям" супруга заключенного Виктория Ярошенко рассказала о том, что скажет мужу во время свидания, а также о содействии МИД РФ в организации поездки и надежде добиться оказания медицинской помощи Константину через Бюро тюрем США.

— Яблоки с каптаном: Роскачество предложило нормировать пестициды — Организация направила свою инициативу в Минсельхоз — Роскачество предложило регламентировать содержание пестицидов в плодовых культурах, например, в яблоках, по аналогии с международными стандартами. Тем самым в российском законодательстве будет ликвидирован имеющийся на сегодня пробел. С таким предложением глава организации обратился к министру сельского хозяйства (письмо есть в распоряжении "Известий").

— Педагогам предлагают искать наркоманов среди школьников — Для учителей подготовили рекомендации по выявлению зависимости у подростков — Учителям подскажут, как выявлять наркоманов среди школьников. В Минпросвещения разработали соответствующие методические рекомендации. В них указаны основные признаки зависимости и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Эксперты отмечают, что с подростком важно работать предельно аккуратно, чтобы избежать агрессивной реакции, которая может впоследствии усилить его зависимость от наркотических веществ.

— Количество жалоб в Роскомнадзор на сайты выросло вдвое — Чаще всего россиян раздражают онлайн-казино — Россияне стали в два раза чаще жаловаться на интернет-страницы в Роскомнадзор, сообщили "Известиям" в службе. Речь идет о сайтах с противоправной информацией, например, призывающих к суициду, пропагандирующих насилие или употребление наркотиков. По словам экспертов, это связано с ростом активности общественных движений, повышением правовой грамотности граждан и большим количеством раздражающей пользователей рекламы азартных игр.

— Полезные ископаемые: главные находки археологов в Крыму — Полуостров стал Меккой российских поисковиков — Август — традиционное время подведения итогов работы археологических экспедиций. Особое внимание в последние годы приковано к раскопкам в Крыму. На полуострове реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Обустройству новых дорог, возведению электростанций, реконструкции аэропортов всегда предшествуют археологические исследования. Сами ученые старательно избегают громких заявлений, но уже понятно, что нынешний год станет одним из самых "урожайных". Портал iz.ru выяснил, какие загадки древнего Крыма удалось узнать специалистам.

— ГОСТ для автоматизированных парковок подстегнет их производство — Многоуровневые башни помогут решить проблему со стоянками в крупных городах — Госстандарт для строительства автоматизированных парковок намерены разработать эксперты при Минстрое. Его направят в ведомство для согласования и дальнейшего утверждения, рассказал "Известиям" заместитель руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете министерства Петр Харламов. По его словам, сейчас такого норматива в России нет, из-за этого рынок механизированных систем в России не развит. Создание ГОСТа откроет дорогу российским игрокам. Спрос на такие многоуровневые башни есть, особенно на фоне распространения платных парковок, считают эксперты.

— Авианесущие загадки: что обещают чиновники — Глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер Юрий Борисов рассказали о перспективах российских авианосцев — Два почти синхронно сделанных заявления могут пролить свет на будущее авианесущих кораблей в составе ВМФ России. Сначала со своей точкой зрения выступил глава Минпромторга Денис Мантуров, затем — вице-премьер Юрий Борисов. Портал iz.ru изучает вопрос и вспоминает его историю.

— Вдоль дорог рекомендовали поставить ограждения — Минтранс направил в регионы методичку по снижению аварийности — Вдоль дорог вблизи пешеходных переходов необходимо устанавливать ограждения, чтобы граждане не перебегали трассу вне "зебры". Об этом сказано в методических рекомендациях по снижению аварийности на дорогах, которые Минтранс направил в регионы. Специалисты ведомства сформировали для властей субъектов список "эффективных некапиталоемких", то есть недорогих, мероприятий. Это, например, установка противоослепляющих экранов от фар, различных ограждений, 17 видов дорожных знаков — от запрещающих парковку до предупреждающих о сужении дорог.

— Минздрав готовит меры по снижению потребления соли и сахара — Ведомство разрабатывает проект, цель которого — уменьшение содержание вредных компонентов в рационе граждан — В России может появиться бессолевой хлеб. И это лишь одна из мер, которые могут быть приняты для снижения потребления гражданами соли и сахара. С такими предложениями выступил Минздрав, который создал паспорт федерального проекта по формированию системы мотивации граждан к ЗОЖ (есть у "Известий"). Поставленные цели могут быть достигнуты также с помощью ограничения рекламы сладких напитков, рассказал "Известиям" один из разработчиков программы, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава Сергей Бойцов.

— Прогноз нацелился на прибыль — В ближайшие два года экономический эффект от прогнозов погоды планируется повысить до 33,6 млрд рублей. Об этом сказано в дорожной карте мероприятий, направленных на улучшение работы Росгидромета. Таких финансовых результатов получится достичь, если служба снизит количество неточных прогнозов опасных природных явлений на 30%. Производительность вычислительных комплексов Росгидромета планируется увеличить в 10–15 раз. По мнению экспертов, метеорологическая служба в стране развивается достаточно динамично и достичь улучшения показателей к 2020 году вполне реально.

РБК daily

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— "Армия-2018" мобилизовала 130 миллиардов — Контракт на "Исследования в обеспечение создания гиперзвукового летательного аппарата большой дальности действия" заключен с Московским институтом теплотехники. Его выполнение начнется уже в этом году.

— Агрегатор строят на песке — Эрику Фа удалось то, что кажется невозможным, — отыскать пустующую нишу в сфере туризма. Стоимость стартапа Klook уже перешагнула за $1 млрд, конкуренты в других странах спешат скопировать идею.

— ЦБ избрал неверный курс — Банк России, выход которого на рынок с целью закупок валюты для Минфина обвалил рубль, пошел на беспрецедентный шаг — отказался от них до конца сентября. Это краткосрочно поддержит курс, но влияния санкций избежать не удастся.

— Напряжение в сетях — Предправления Федеральной сетевой компании, сын экс-главы ФСО Андрей Муров попросил премьера Дмитрия Медведева защитить компанию от претензий "Россетей". ФСК — "дочка" "Россетей", но пока она управляется правительством напрямую.

— Нештатная ситуация — В США и Великобритании призвали Евросоюз принять новые антироссийские санкции. Раньше Брюссель старался действовать с США синхронно, но сейчас вводить ограничения не спешит: к этому не готовы Франция, Германия и Италия.

— Новостной удар на $3 млн — Из-за негативных публикаций в американских СМИ и "геополитического давления" нематериальные активы "Лаборатории Касперского" в США обесценились на $3 млн. Это не помешало компании возобновить выплату дивидендов акционерам.