Добавлены подробности (последний абзац).

МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Центральный банк РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка, сообщается на сайте ЦБ.

"Отозвать с 24 августа 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк", — говорится в документе.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, "Центрально-Европейский Банк" на 1 июля занимал 327-е место в банковской системе РФ.